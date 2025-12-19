「ダイエットスイッチバズ大賞2025」~熊本県のくまモンをモチーフに次世代の美ボディトレンドを表彰するアワードが渋谷で開催！NARUTO声優の増川洋一、落語家立川志ら門、山上兄弟らがゲスト審査員に決定
人気ライブストリーミングサービス「YouTube LIVE」と「スティッカム 」で600回以上の生放送実績を誇る「NO.1美BODYチャンネル：エクチャン」を制作する株式会社ブーミング（東京都渋谷区/代表取締役増田英浩）が主幹事企業として運営するオンラインコミュニティの「美ボディ大学」は「ダイエットスイッチバズ大賞2025」の"表彰式アワード"の開催を宣言し、アワード当日に登壇する「ゲスト審査員」や「ノミネートアカウント名」を本日発表しました。（※1）
Spotifyラジオ「ブレイジック」presents
〈ダイエットスイッチバズ大賞2025〉
～【バズアワード】1番バズったのは誰だ？デビューするのは誰だ？～
と題して、2025年12月21日に東京/渋谷の「Magnet by Shibuya109/SHIBUYA SCRAMBLE S」にて「バズアワード2025」が開催となります！（※2）
「バズ大賞」とは、特許庁にて商標取得の"ダイエット業界に新旋風を起こす言葉”「ダイエットスイッチ」をX、YouTube、TikTokやInstagramを中心としたSNSでハッシュタグ「＃ダイエットスイッチ」を付けて投稿することで参加できる”日本初の商標を活用した＜美ボディと健康のトレンド創り＞を共に楽しむ参加型アワード。
本質的ではない短絡的なノウハウや継続しないトレーニングではなく、”世界中が健康的に美ボディになること願う大会”として2023年度よりスタートされた”流行語大賞の健康＆フィットネス版のバズトレンド”アワードとして本年度で３回目の開催となる。
再生回数やいいね数、コメント数、シェア数、その投稿の社会的影響力等のデータを審査基準に”一番バズった投稿はどれか？”をテーマにインフルエンサー、芸能人、ドクターや文化人などの審査員やアドバイザーを招く。
参考にしているコンセプトとして、熊本県の人気キャラクター「くまモン」が”ライセンスフリーなアイコン（存在）”として多くの人に活用され、愛されながら熊本のPRに大きく貢献するトレンドと成功事例をモチーフに「ダイエットスイッチ」も”一定の条件を満たすこと（※3）”により商標使用料を無料として、より多くの方にこの言葉を使って頂き”日本だけではなく世界中が健康的に美ボディになれる足がかりとなるキーワード”として、そして「ダイエットスイッチ」が”美ボディの象徴的アイコン（存在）として育っていくこと”を目指している。
また、今年のバズ大賞は【人生再起動型！共感ドキュメンタリー番組「BLAZIC」プレゼンツ】として、人生を本気でやり直したいと願う男性アーティストを日本武道館デビューさせることをコンセプトにしたラジオ番組と連動して、会場規模を拡大して開催。（※4）
イベントを盛り上げる司会進行役は、”てじな～にゃ”で知られる山上兄弟の「山上 暁之進」、アニソンDJの「AiM」、「NAMIYO JAPAN （「A.m.A」＆「NAMIYO」）」が務める。
応援ゲスト、審査員として、アニメNARUTOでロックリーの声で知られる声優の「増川洋一」、西口プロレスの「アントニオ小猪木」、「B'ず軍団」リーダーで、モノマネアーティストの「大橋ヒカル」、立川流「立川志らく」の弟子としても知られる落語家の「立川 志ら門」の出演が決定。
バズ大賞オフィシャルアーティストとして、ウルトラマンやGODZILLAで知られる”円谷ミュージック”のDNAを持つ”V系フィットネス歌謡集団”の「三代目レッカザン」によるアーティストLIVE、Instagram5万フォロワーの”揺れる腹肉で知られる”Jカップグラドルの「豊田えま」、アーティストの「Callison（カリソン）」のほか、ミセスコンテスト、ミスコンテストで権利を獲得したアンバサダーなどが登壇する。
