尼崎市文化財保存活用地域計画が文化庁の認定を受けました

　尼崎市教育委員会では、指定・未指定等の有無に関わらず、文化財を総合的に保存・活用し、未来へ受け継ぐための目標や具体的な取り組み内容を定めた尼崎市文化財保存活用地域計画の作成に向けて、令和５年度から取り組んできました。

　このたび、令和７年12月19日（金）に開催された国の文化審議会において、文化庁長官に答申され、同日に文化庁長官の認定を受けました。

　今後は、本計画に基づき尼崎の歴史文化の特徴を生かした文化財の保存・活用を推進していきます。

 

１　尼崎市文化財保存活用地域計画(概要)について

　　(1) 尼崎市の歴史文化の保存・活用の将来像　　

　　(2) 尼崎の歴史文化の特徴　　　

　　　　土地の成り立ちを生かし、水陸交通の要衝として時代ごとに積み上げてきた人々の多彩な営みを

　　　尼崎の歴史文化の特徴としてとらえ、次の４つの視点をテーマに文化財の継承に向け保存と活用を

　　　図ります。

　　　①    立地の優位性と交易・流通・交通の視点

　　　　　→「国内外をつなぐ水陸交通の要衝」

　　　②    自治・くらしの視点

　　　　　→「村々の結束と多彩なくらし」

　　　③    産業・労働の視点

　　　　　→「日本経済を支えた工都尼崎とまちづくりの実践」

　　　④    文化・学問・芸術・娯楽の視点

　　　　　→「人々の心潤す“あまぶんか”」

　　(3) 計画期間

　　　　令和８年度から令和14年度まで（７年間）

　　(4) 進捗管理

　　　　尼崎市文化財保存活用地域計画協議会で行います。

 

２　公　開

　　市ホームページで公開しています。

　　尼崎市立歴史博物館ホームページ【尼崎市文化財保存活用地域計画の認定】

　　https://www.city.amagasaki.hyogo.jp//manabu/bunkazai_0/1042473.html

　　　　　　　　　　

(参考)　文化財保存活用地域計画とは

　　文化財の保存・活用にあたって取り組んでいく目標・事業の具体的な内容を記載したものであり、文化

　財保護法の改正（平成31年４月１日施行）により制度化されました。

　　文化庁ホームページ【文化財保存活用地域計画について】

　　https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/bunkazai_hozon/index.html

 