【防災用品点検の日】立命館アジア太平洋大学（APU）にて「NINZIA BOSAI」のグローバルな防災イベントを開催

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏（立命館大学OB））は、防災用品点検の日（12月1日）に、立命館アジア太平洋大学（APU、大分県別府市）にて、外国人留学生を対象とした防災啓発および「NINZIA BOSAI」の実証イベントを実施しました。

当社は、立命館ソーシャルインパクトファンド（RSIF）からの出資受け入れをはじめ、外国人留学生に対するマーケティングインタビュー・センサリーテスト、多くの学生インターンの参画など、立命館大学・立命館アジア太平洋大学の両大学と様々な連携を進めています。

イベント実施内容

会場では防災に関するアンケートを実施。避難訓練は100%参加（寮でしている)一方、防災食の食経験が無かったり、避難場所を知らない学生が一定程度いることを確認しました。

そこで参加者には、具体的な避難行動を促すための「別府市防災マップ」に加え、「備蓄食は美味しくない」というイメージを払拭する体験として「NINZIA BOSAI 欧風カレー」をプレゼントしました。「知識（マップ）」と「食（カレー）」の両面から、留学生の防災への第一歩を後押ししました。

「NINZIA BOSAI 欧風カレー」

NINZIAと不二製油の最新技術により、「出汁」も「肉」も完全植物性で、日常でも食べたくなる濃厚な食べ応えを実現しました。独自技術のこんにゃくペースト「NINZIA PASTE」と大豆から、見た目も味も本物のようなゴロッとしたプラントベースのお肉が特長です。

湯煎や水を使わず、開封してそのまま食べられ、「非常時用」としてだけでなく、「日常食」として楽しめるおいしさで、無理なく自然な備蓄の循環（ローリングストック）を促します。

NINZIAについて

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

NINZIAの紹介動画

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V3GAOnM3tw0 ]

ENGLISH / 事業概要説明（大阪府）※旧社名Sydecasで紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aM8JvP2T2aA ]

=============================

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

>本店 650-0035 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

>大阪オフィス&ラボ 555-0011 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

【NINZIA公式webサイト】https://ninzia.jp/

【オンラインショップ】https://store.ninzia.jp/

【日本公式Instagram】https://www.instagram.com/ninzia.jp/

========================