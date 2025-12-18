TBグローバルテクノロジーズ 欧州への液化水素輸入を実現するためのコンソーシアムを結成 ～アムステルダム港向けLH2用マリンローディングアーム提供～

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 坪内秀介）のグループ会社であるTBグローバルテクノロジーズ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 Laurent Poidevin；以下TBG）は、LH2ミッドストリームソリューション企業であるEcoLogと、日本企業3社（株式会社荏原製作所、株式会社神戸製鋼所、株式会社福井製作所）とともに、商業規模の液化水素（LH2）サプライチェーン構築プロジェクトに参画するフレームワーク契約を締結しました。

本プロジェクトは、オランダ・アムステルダム港に建設予定のEcoLogの液化水素輸入ターミナルおよび同社の商用LH2運搬船を中核とするものです。参画企業は、これまで培ってきた極低温技術における知見を結集し、LH2サプライチェーンを成立させるため主要機器・ソリューションを提供、本契約によりオランダをヨーロッパのクリーンエネルギーの重要なゲートウェイとして位置づけることを目指します。

2025年12月12日、東京・在日本オランダ王国大使館にて、在日オランダ王国大使立ち会いのもと署名式が執り行われました。

In the presence of H.E. Gilles Beschoor Plug, Dutch Ambassador to Japan, Keisuke Kirito, General Manager of Sales & Marketing (Machinery) at Kobe Steel, Teruaki Tsukamoto, Division Executive (Hydrogen) at EBARA Corporation, Haruo Kikkawa, Director of LH2 Midstream at EcoLog, Laurent Poidevin, President at TB Global Technologies, Yo Fukui, CEO at Fukui Seisakusho signed the Framework Agreement (left to right, Photo courtesy of EcoLog)

本契約の下、TBGを含む日本企業4社は以下の機器を担います。

株式会社荏原製作所：液化水素用ポンプ

株式会社神戸製鋼所：液化水素用気化器

株式会社福井製作所：液化水素用安全弁

TBグローバルテクノロジーズ株式会社：液化水素用マリンローディングアーム

TBGは、EcoLogと日本企業各社と共に、アムステルダム港の液化水素輸入ターミナルを、象徴的なクリーンエネルギーインフラとして実現することを支援し、今後も、液化水素をはじめとする次世代エネルギー分野において、安全性と信頼性を備えた機器・ソリューションの提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

TB-NIIGATAはTBグローバルテクノロジーズ社の製品ブランドです。

東京貿易グループとは

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する独立系の企業グループであり、1947年の創業から78周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

東京貿易グループ ホームページ：https://www.tokyo-boeki.co.jp/