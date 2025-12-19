【スペシャルコラボ決定】新作ミュージカル『白爪草』×世界で400店舗を展開するお花屋さん「MONCEAU FLEURS」舞台セットイメージ大公開／各回先着20名限定・舞台解説ツアーも開催決定！

株式会社ホリプロ

2026年1月8日(木)より世界初演の開幕を迎える新作ミュージカル『白爪草』。この度、花屋の一室を舞台としたワンシチュエーションミュージカルである本作と、世界で400店舗を展開するパリのお花屋さんをテーマとしたフラワーショップ「MONCEAU FLEURS」とのコラボレーションが決定！また、美術プランナー：平山正太郎氏による本作の舞台セットのイメージ模型も大公開。

さらに、先着20名限定・舞台解説ツアーも開催決定！ホリプロステージWEBにて12月23日(火)18:00からツアー参加券販売開始。

『白爪草』×「MONCEAU FLEURS」コラボレーション決定

花屋の一室を舞台としたワンシチュエーションミュージカルである本作と、世界で400店舗を展開するパリのお花屋さんをテーマとしたフラワーショップ「MONCEAU FLEURS」とのコラボレーションが決定！

１.「MONCEAU FLEURS」監修！舞台美術セット

「MONCEAU FLEURS」監修により、お花屋さんの世界観を彩る舞台美術を作成。濃密なドラマをリアリティに満ちた世界としてより立体的に立ち上げていく。

美術プランナー：平山正太郎氏による本作の舞台セットのイメージ模型

２.プリザーブドフラワーを劇場にて販売！

本番で実際に舞台美術の一部となるプリザーブドフラワーの販売も決定。

作品の世界観をそのまま持ち帰ることができる特別な機会をお見逃しなく！

※詳細は後日発表

■MONCEAU FLEURS

フランス・パリ17区、モンソー公園に面したアパルトマンの一角で、モンソーフルールは生まれました。

パリジャンのお花の選び方、それはお花を使って自分らしさを演出すること。

そんなスタイルを日本でももっと楽しんでもらいたいという思いで、モンソーフルールは、フランスの自由なエスプリを大切にしたお店づくりをしています。

バラエティ豊富に取り揃えた新鮮なお花、そしてそれを手に取りながら自由に選べる、オープンなディスプレイ。

お花を自分らしくスタイリングする楽しさを、もっとカジュアルに、そしてリーズナブルにご提案いたします。

https://monceau-fleurs-japan.com/

【各回20名限定・先着販売】『白爪草』舞台解説ツアー開催決定

たった二人で紡がれる緊張感あふれた舞台空間を、より深く味わえる特別企画。舞台セット・小道具に焦点を当てた舞台解説ツアーを開催いたします。こちらは参加券の購入が必要となります。

さらに、実際の舞台セットで使用していたプリザーブドフラワーの販売もいたします。

舞台をご覧になる前でも後でも、またツアーのみでも楽しめる貴重な機会をぜひご体感ください。

＜ツアー概要＞

【対象日程】

・1月13日(火)

・1月14日(水)

・1月16日(金)

・1月19日(月)

・1月20日(火)



【開催時間】各日程16:15～（約40分間実施予定）

【集合場所】SUPERNOVA KAWASAKI HALL 入口



※観劇の有無に関わらず、ツアー参加者は16:15に集合場所へお越しください。

※舞台見学ツアー参加券をお持ちの方のみご参加いただけます。

＜舞台解説ツアー参加券＞

発売日：12月23日(火)18:00～

料金：1,000円

発売窓口：ホリプロステージ（WEBのみ）

イベント詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa20251219/

関連動画

■製作発表歌唱披露フル映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Y2ombkefHto ]

■クリエイター座談会

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ON9_T5Giu8w ]

■スペシャルクロストークラジオ【全14分】

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=56A0fJ5Aff4 ]

■PV

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Q851QX7q3CE ]

作品紹介

上段左より）屋比久知奈、唯月ふうか（五十音順）／下段左より）ヒグチアイ（音楽・歌詞）、福田響志（脚本・歌詞原案）、元吉庸泰（演出）

登場人物は、たったふたり。舞台は、花屋の裏にある小さな作業部屋。

逃げ場のない360°客席に囲まれた舞台、目の前で立ち上がる濃密な人間ドラマ、

息をもつかせぬ展開で描くワンシチュエーションミュージカルがついに誕生！

2020年、VTuberの電脳少女シロ主演、全編バーチャルキャストで展開された映画『白爪草』。その衝撃的な心理サスペンスが、ついに“生”の舞台で、音楽と芝居がぶつかり合う究極の二人ミュージカルへ。

音楽は、繊細さと激しさをあわせ持ち、国内外で高い評価を受けるシンガーソングライター・ヒグチアイ。脚本に福田響志、演出に元吉庸泰という気鋭のクリエイター陣がタッグを組み、観る者の心を深く揺さぶる新感覚のミュージカルを創り上げる。

双子の姉妹を演じるのは、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』日本語吹替版モアナ役として知られる屋比久知奈と、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』など数々の舞台で輝きを放つ唯月ふうか。たった二人だけの世界で、愛と疑念、真実と嘘が入り混じる。息を呑む心理戦と、美しくも狂おしい音楽が交錯する瞬間から、目を離すことはできない。

心理劇 × サスペンス × 音楽。

圧倒的緊張感と感情のうねりが支配する、ノンストップの心理ミュージカル。

４面を客席に囲まれたセンターステージで二人の俳優が創り出す“究極の密室劇”を、ぜひ体感していただきたい。

チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年1月8日(木)～1月22日(木)［23回］

会場：SUPERNOVA KAWASAKI

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/09/e42caa42f32c06d4d6bf176baddf0158.png)

＜チケット料金＞

全席指定：9,500円

Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊ホリプロステージのみの取扱い

U-25（25歳以下当日引換券）：7,500円



※本公演はワンドリンク制になります。■ワンドリンクについて＞＞(https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_drink/)

＜ホリプロステージ チケット販売＞

チケット絶賛販売中！

https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_ticket/

＜ほかチケット取扱い＞

・ローソンチケット https://l-tike.com/sirotsumekusa2026/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sirotsumekusa2026/

・イープラス https://eplus.jp/sirotsumekusa2026/

【ホリプロステージ会員貸切公演】

1月10日(土)16:00

アフタートーク登壇者：屋比久知奈、唯月ふうか、元吉庸泰（演出）

【初演記念 スペシャル企画】

1月8日(木)19:00

○来場者プレゼント：初日公演にご来場の皆様全員にオリジナルステッカーをプレゼント！

○スペシャルカーテンコール：初日公演に限り、スペシャルカーテンコールを実施！

【アフタートーク】

・1月13日(火)19:00［福田響志（脚本・歌詞原案）、元吉庸泰（演出）］

・1月16日(金)19:00［我人祥太（映画脚本）、宮川宗生（映画プロデューサー）、井川荃芬（演劇プロデューサー）］

・1月20日(火)19:00［ヒグチアイ（音楽・歌詞）、屋比久知奈、唯月ふうか］

【全公演・カーテンコール撮影一部OK！】

カーテンコールの一部を撮影していただけます。

公演の感想と写真を #白爪草ミュージカル と共に是非SNSにUPしてください。

＜撮影に際しまして、下記注意事項を必ずご確認ください＞

※撮影は写真に限ります。動画撮影や録音等は禁止とさせていただきます。機材はスマートフォン(携帯電話)のみとさせていただき、デジタルカメラや一眼レフ等での撮影は禁止とさせていただきます。

※会場内にて「撮影OK」のお知らせが表示されている時のみ撮影可能です。

※フラッシュ撮影はご遠慮ください。

※写真撮影は、お客様ご自身のお座席にてお願い申し上げます。お座席をご移動されての撮影は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

※内容は変更になる場合がございます。

【映画「白爪草」上映会付チケット】

舞台と一緒に原作映画を楽しもう！ 映画「白爪草」上映会付きチケット販売中！

チケット料金：10,500円 ※入場時、別途ドリンク代（一律600円）必要

対象日程：

・1月11日(日)16:00 公演終了後上映

・1月17日(土)16:00 公演終了後上映

※公演終了後、一度ロビーへのご移動をお願いいたします。

準備が整い次第、チケットを確認の上、客席内へご案内いたします。

※映画上映会は自由席となります。お好きな席にお座りください。

詳細は下記よりご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_ticket/

公演詳細

ミュージカル『白爪草』

＜公演スケジュール＞

期間：2026年1月8日(木)～1月22日(木)

会場：SUPERNOVA KAWASAKI

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/09/e42caa42f32c06d4d6bf176baddf0158.png)



＜キャスト＞

白椿 蒼（しろつばき あお）：屋比久知奈

白椿 紅（しろつばき べに）：唯月ふうか

※五十音順

【声の出演】

安蘭けい



＜スタッフ＞

原案：映画「白爪草」

音楽・歌詞：ヒグチアイ

脚本・歌詞原案：福田響志

演出：元吉庸泰

音楽監督：竹内 聡

編曲：齋藤優輝

美術：平山正太郎

映像：KENNY

照明：浜崎 亮

音響：山本浩一

衣裳：小田優士

ヘアメイク：水崎優里(MIG)

振付：塩野拓矢(梅棒)

稽古ピアノ：石川花蓮

舞台監督：松井啓悟



主催・企画制作：ホリプロ

＜ストーリー＞

花屋で働く白椿 蒼／しろつばき あお（屋比久知奈）は、ささやかながらも幸せな日常を過ごしていた。

そんなある日、６年前に母親を殺した罪で服役していた双子の姉・白椿 紅／しろつばき べに（唯月ふうか）が出所したことを知る。

紅と会うべきなのか悩んでいた蒼だが、カウンセラーの桔梗先生（声：安蘭けい）に背中を押され、ついに紅と会う日がやってくる。

花々に囲まれた密室で、久々に向かい合う姉妹。姉が語り出す真実と一つの提案。

「人生を、入れ替えよう」

6年前、一体何が起きたのか。長い時を経て再会した二人が語る“真実”とは。

息をもつかせぬ展開で描く濃密なミュージカルが、あなたの心を撃ち抜く。

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa2026/(https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa/)

公式X＝https://x.com/siromusical

公式Instagram＝https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)sirotsumekusa.musical(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)/(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)

公式tiktok＝https://www.tiktok.com/@sirotsumekusa.musical

#白爪草ミュージカル