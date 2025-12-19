サーティファイ、主催資格・検定試験の2026年度公開試験日程を発表
7分野30種類のビジネス資格・検定試験を主催する株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂）は、2026年度の公開試験日程を発表いたしました。
■トピックス
- 2025年6月より、団体受験限定で先行提供開始していた「JavaScriptプログラミング能力認定試験」の第1回公開試験を2026年6月に開催します。
- より多くの受験機会を望むお声にお応えし、ビジネス著作権検定（初級）、コミュニケーション検定（初級）、ケア・コミュニケーション検定は、例年よりも1回多く開催します。
- 2026年4月より、受験料を改定いたします。受験料に関するご案内はこちら(https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/822)。
2026年度の試験別公開試験日程は、以下の通りです。
情報処理技術者能力認定試験
第73回 2026年6月7日(日) 2・3級
第74回 2026年9月6日(日) 1～3級
第75回 2027年1月17日(日) 1～3級
情報処理技術者能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/
Ｃ言語プログラミング能力認定試験
第69回 2026年6月7日(日) 2・3級
第70回 2026年9月6日(日) 3級
第71回 2027年1月17日(日) 2・3級
Ｃ言語プログラミング能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/
Javaプログラミング能力認定試験
第69回 2026年6月7日(日) 2・3級
第70回 2026年9月6日(日) 3級
第71回 2027年1月17日(日) 2・3級
Javaプログラミング能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/
Pythonプログラミング能力認定試験
第4回 2026年6月14日(日) 1～3級
第5回 2026年9月6日(日) 2級
第6回 2027年1月17日(日) 1～3級
Pythonプログラミング能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/js/py/
AI検定
第11回 2026年7月5日(日)
第12回 2027年2月14日(日)
AI検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ai/
JavaScriptプログラミング能力認定試験 [NEW]
第1回 2026年6月7日(日) 1～3級
第2回 2026年9月6日(日) 2級
第3回 2027年1月24日(日) 1～3級
JavaScriptプログラミング能力認定試験公式Webサイト >https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/
Excel表計算処理技能認定試験
第9回 2026年7月5日(日) 1～3級
第10回 2027年1月24日(日) 1～3級
Excel表計算処理技能認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ns/el/
Word文書処理技能認定試験
第9回 2026年7月12日(日) 1～3級
第10回 2027年2月7日(日) 1～3級
Word文書処理技能認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ns/wd/
Illustratorクリエイター能力認定試験
第9回 2026年7月5日(日) スタンダード・エキスパート
第10回 2027年1月24日(日) スタンダード・エキスパート
Illustratorクリエイター能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ns/il/
Photoshopクリエイター能力認定試験
第9回 2026年7月12日(日) スタンダード・エキスパート
第10回 2027年2月7日(日) スタンダード・エキスパート
Photoshopクリエイター能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ns/ps/
Webクリエイター能力認定試験
第9回 2026年7月5日(日) スタンダード・エキスパート
第10回 2027年1月24日(日) スタンダード・エキスパート
Webクリエイター能力認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/web/wc/
ネットマーケティング検定
第31回 2026年5月24日(日)
第32回 2026年8月2日(日)
第33回 2026年11月8日(日)
第34回 2027年2月14日(日)
ネットマーケティング検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/nm/
SNSマーケティング検定
第9回 2026年5月24日(日)
第10回 2026年8月2日(日)
第11回 2026年11月8日(日)
第12回 2027年2月14日(日)
SNSマーケティング検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/sns/
コミュニケーション検定
第44回 2026年5月24日(日) 初級
第45回 2026年7月5日(日) 初級
2026年7月12日(日) 上級
第46回 2027年1月24日(日) 初級
2027年2月7日(日) 上級
コミュニケーション検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/
ケア・コミュニケーション検定
第11回 2026年5月24日(日)
第12回 2026年8月2日(日)
第13回 2027年2月14日(日)
ケア・コミュニケーション検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/c/cc/
営業力強化検定
第11回 2026年6月14日(日)
第12回 2027年2月14日(日)
営業力強化検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/sale/
ホテル実務技能認定試験
第49回 2026年6月14日(日) 初級・上級
第50回 2027年2月14日(日) 初級・上級
ホテル実務技能認定試験 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/th/
ビジネス著作権検定
第67回 2026年6月7日(日) 初級・上級
第68回 2026年8月2日(日) 初級
第69回 2026年11月8日(日) 初級・上級
第70回 2027年2月14日(日) 初級
ビジネス著作権検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/bc/
教育著作権検定
第10回 2026年11月8日(日)
教育著作権検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/ec/
ビジネスコンプライアンス検定
第46回 2026年5月24日(日) 初級
第47回 2026年7月12日(日) 初級・上級
第48回 2026年11月8日(日) 初級
第49回 2027年2月7日(日) 初級・上級
ビジネスコンプライアンス検定 公式Webサイト > https://www.sikaku.gr.jp/co/
―――
■公開試験の受験形式について
公開試験は、すべて「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。
受験用端末（PC等）・スマートフォン・スマートフォンスタンド・静かな個室をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。
リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/
―――
■サーティファイについて
前身となる日本情報処理教育普及協会を1983年に設立。以来42年に渡りビジネス資格・検定試験の主催・運営を続けています。全試験をあわせた累計受験者数は約385万人（2025年3月時点）、全国の認定試験会場は2,386会場（2024年11月末時点）。民間企業ならではの視点で、ビジネスの現場が求めるスキルを習得するための指標となる試験を提供しています。
また、2020年より独自のオンライン試験システムを開発、運用開始。自社試験での利用にとどまらず、「スマート入試」というプロダクトとして教育機関の入試や企業の採用試験、他団体の検定試験等にも導入が広がっています。
【会社概要】
社名 ：株式会社サーティファイ
事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
オンライン試験サービス「スマート入試」の開発・提供
設立 ：2001年6月
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂
URL ：https://sikaku.gr.jp/