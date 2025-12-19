関西二部昇格を懸けた決勝大会に向け 株式会社ドライブステージ様が「関西二部昇格応援パートナー」としてクラブをサポート

株式会社RAXUS Osaka City SC

Osaka City SCは、第60回関西府県サッカーリーグ決勝大会に臨むにあたり、トップパートナーとして年間を通じてご支援をいただいている株式会社ドライブステージ様より、「関西二部昇格応援パートナー」としてもご協賛を賜りましたことをお知らせいたします。

株式会社ドライブステージ様には、日頃よりトップパートナーとしてクラブの活動を支えていただき、結果だけでなく、その過程や成長の歩みにも温かく目を向けていただいています。

■ チームコメント

本大会は、関西二部昇格に向けた重要な局面であり、今シーズンの取り組みすべてが問われる舞台です。

株式会社ドライブステージ様には、トップパートナーとして年間を通じてクラブを支えていただき、安定した環境のもとで挑戦を続けることができています。

結果に一喜一憂するだけでなく、チームの成長過程に目を向け、長期的な視点で見守ってくださるその姿勢は、クラブにとって大きな支えとなっています。

その想いに応えるべく、最後まで自分たちらしく戦い抜いてまいります。

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。 今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/