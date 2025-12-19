雪のない熊谷に雪がやってくる！　おふろcafe ハレニワの湯で楽しむ雪遊び『ハレニワ ちびっこ雪広場』

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）は、小さなお子さま向けに雪遊びを体験できる特別イベント「ハレニワ ちびっこ雪広場」を開催します。

埼玉県は冬でも雪が積もることが少なく、雪遊びを体験できる機会は限られています。そこでハレニワの湯では、群馬県のスキー場「ホワイトワールド尾瀬岩鞍」から雪を直送し、地域の子どもたちにたくさんの雪で遊ぶ体験を提供します。雪遊びを楽しんだ後は、そのままおふろに入って体を温め、館内をゆっくりお楽しみください。

物価高の影響で遠出が難しいご家庭や、小さなお子さまがいて長距離移動がしづらいファミリーも、近場の熊谷で「遠出しなくても十分楽しめる冬の体験」をしていただきたいと考えます。今後もハレニワの湯は、おふろを起点にした新しい文化体験を継続的に提供し、地域に新しい価値を生み出していきます。

＜ハレニワ ちびっこ雪広場＞

開催日：12月27日～28日、1月10日～11日、1月17日～18日、1月24日～25日

※雪の量が少ない場合実施が難しい場合があります。

時間10:30～11:30、12:00～13:00、13:30～14:30、15:00～16:00

定員：各回15名（雪の量により前後する場合があります）

料金：１時間 300円/おこさま1人あたり ※ハレニワの湯への入館料が別途必要です

備品：長靴、手袋、そり、スコップを無料でご用意しています。上着はお子さまご自身のものをご用意ください。

雪遊び写真／渡部郁子

協力：ホワイトワールド尾瀬岩鞍

今回の雪は群馬県片品村のスキー場「ホワイトワールド尾瀬岩鞍」から直送されます。標高1,703mの山頂で生まれる軽やかな雪質は「ぐんまパウダー」と呼ばれ、関東最大級のゲレンデとして知られています。熊谷に届く雪は、この極上の環境から届けられる“本物の冬の恵み”です。

■ホワイトワールド尾瀬岩鞍／尾瀬岩鞍リゾートホテル／岩鞍ハウス

全16コースで初心者から上級者まで楽しめるスキー場。ゲレンデが目の前に広がる併設ホテル「尾瀬岩鞍リゾートホテル」は、尾瀬岩鞍高原から湧き出す温泉と居心地のいいラウンジでスキーをしない方もゆっくり過ごせる「Onsen＆Lounge MONE -木音の湯」を備える。また、ゲレンデ内に位置する宿泊施設「岩鞍ハウス」は、スキー・スノーボードを思いきり楽しみたい方に人気。

群馬県利根郡片品村土出2609

https://www.oze-iwakura.co.jp/

Onsen＆Lounge MONE -木音の湯

https://www.oze-iwakura.co.jp/hotel/renewal/

岩鞍ハウス

https://www.oze-iwakura.co.jp/hotel/house/

■おふろcafe ハレニワの湯

コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。

埼玉県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/