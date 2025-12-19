学生ゲームクリエイターコンテスト「ゲームクリエイター甲子園」とNHKエンタープライズ主催「神ゲー創造主エボリューション」が初の合同授賞式&作品展示・試遊会を開催

株式会社ゲームクリエイターズギルド

クリエイターの生涯活躍を支援する株式会社ゲームクリエイターズギルド（本社：東京都豊島区、代表：宮田大介、以下「ゲームクリエイターズギルド」）は、2026年2月11日（祝・水）、学生ゲームクリエイターコンテスト「ゲームクリエイター甲子園2025」の結果発表・授賞式 & 作品展示会イベントを渋谷ストリームホールにて開催いたします。

今年は、NHKエンタープライズ（敬称略）が主催するアマチュアゲームクリエイター発掘・育成プロジェクト「神ゲー創造主エボリューション（以下、「神エボ」）」との初の合同授賞式 & 作品展示会として実施します。

当日は両コンテストへの応募作品の試遊・展示ブース、各賞の発表を行うステージイベントとともに多くの学生ゲームクリエイターに向けて、スポンサー企業による会社説明会やゲーム企業との交流スペースを用意する予定です。神エボが同日に作品発表と表彰を行うのは初めてであり、学生・アマチュアゲームクリエイティブシーンにおいて、これまでにない規模の協働の場が生まれます。

■ アマチュア・学生ゲームクリエイターの“主要プラットフォーム”同士の連携

ゲームクリエイター甲子園は、学生・若手クリエイターを対象とした日本最大級のゲーム制作コンテストとして、あらゆるジャンルの作品が集まる国内外注目のゲームプロジェクトです。一方、神ゲー創造主エボリューションは、コンテスト・番組放送・オンラインコミュニティを通じて“革新性”を軸に新しい表現を追求するNHKエンタープライズ主催の取り組みであり、日本ゲーム大賞アマチュア部門等を継承する「ゲームプライズオブジャパン」を中心に展開しています。

これまでの両コンテストの受賞者はゲーム会社・クリエイター業界での活躍やインディーゲーム開発者など、さまざまなキャリアを歩んでおり、次世代クリエイターの登竜門として定着しています。

両者が同日にゲーム展示会・授賞式を行うことにより、

学生・アマチュアクリエイターが自身の作品を展示・発表し、プレイヤー、企業と直接交流できる機会が大きく広がります。作品を通した交流はもちろん、技術的なアドバイス、共同開発の相談、採用・インターンシップなどにつながる実践的な接点が生まれ、クリエイターが次のステップへ進むための具体的なフィードバックやつながりを得られる場となります。

さらに、両アワードの参加者が一堂に会することで、制作仲間との交流、コミュニティ形成、新しい表現への刺激など、制作活動を続ける上で重要なゲームコミュニティが広がります。作品発表・学び・キャリア・コミュニティが融合したゲームクリエイターのための総合的な創作の場の実現を目指します。

■ 開催概要

イベント名：

「ゲームクリエイター甲子園 × 神ゲー創造主エボリューション 合同発表展示会」

開催日：

2026年2月11日（祝・水）

会場：

渋谷ストリームホール

内容：

◆ステージイベント

・神ゲー創造主エボリューション「GAME PRIZE OF JAPAN」発表・表彰式

・ゲームクリエイター甲子園2025 総合大賞・U-18総合大賞・各賞の発表・表彰式

ほか

◆展示会

・神ゲー創造主エボリューション/ゲームクリエイター甲子園のファイナリスト作品展示

・各コンテストエントリー学生作品展示ブース

・各コンテスト協賛企業展示ブース

・ゲーム企業就活相談ブース

ほか

■ 両コンテスト主催代表コメント

ゲームクリエイター甲子園主催

ゲームクリエイターズギルド代表 宮田大介

「ゲームクリエイター甲子園は、日本全国で分散していた優秀な若手クリエイターが一堂に会することで切磋琢磨し、新しいチャンスを掴む環境となることを目標としてきました。そのため、同じ目的を志すコンテスト同士が競い合うのではなく「共創」の一歩として、NHKエンタープライズ主催の神ゲー創造主エボリューションとともに、次世代のクリエイターの挑戦を称える場を持てることを嬉しく思います。

この場に未来の日本を背負うクリエイターが集結していますので、ぜひみなさんに現地に来ていただき日本のクリエイティブの未来を一緒に作っていけたらと思います」

神ゲー創造主エボリューション主催

NHKエンタープライズ 吉田拓史

「神ゲー創造主エボリューションは若手クリエイターの成長の場としてコンテスト立ち上げてから、今回が4回目の開催となります。その間日本ゲーム大賞のアマチュア部門とU18部門を継承して、多くのクリエイターに参加いただけるコンテストとなりました。“革新性”を評価軸として、まだ誰も見たことのないゲームを生み出すことを目指す神ゲー創造主エボリューションと、長年たくさんのクリエイターをゲーム業界に送り込んできたゲームクリエイター甲子園がともにイベントを開催できることを嬉しく思います。皆さん、ぜひ気軽に遊びに来てください。」

■ 作品展示会への出展学生および企業の募集中！

作品展示会への出展学生および企業の募集を開始しております。詳細は下記よりご確認ください。

【学生向けの出展申し込み】

下記フォームよりお申し込みをお願いいたします。

https://share-na2.hsforms.com/1PmgHasx4SFy3l-R4iWeRcQ3jtte

◆出展申し込み締め切り

2026年1月9日（金）12:00まで

※先着ではありません。応募者多数の場合は抽選になる場合もございます。

◆申し込み条件

神ゲー創造主エボリューションに過去エントリーしたことがある方

もしくは、

ゲームクリエイター甲子園 2025で作品提出をしていること

【企業向け出展に関して】

本イベントへ出展のほか、新卒採用とのパッケージプランもございます。

2027卒の早期採用に活用できるプランとなりますので、ご興味のある企業様は下記よりお問い合わせください。

https://share.hsforms.com/1XBGjaR_CQ_aPNTOVGA4H7w3jtte(https://share.hsforms.com/1XBGjaR_CQ_aPNTOVGA4H7w3jtte)

【メディアの方】

取材を希望される方は下記よりお問い合わせください。

https://share.hsforms.com/1XBGjaR_CQ_aPNTOVGA4H7w3jtte(https://share.hsforms.com/1XBGjaR_CQ_aPNTOVGA4H7w3jtte)

【当日来場チケットについて（無料）】

受賞発表式当日のイベントご来場チケット（無料）については下記のサイトからお申し込みください。

https://peatix.com/event/4595288(https://peatix.com/event/4595288)

◆神ゲー創造主エボリューションとは

本プロジェクトは、「ゲームは進化(Evolve)する」をテーマに、新世代のゲームクリエイターを育成するプログラムです。コンテストやフィードバックイベントなどを通じて、クリエイターたちの才能を発掘し育てていきます。クリエイターには複数のフィードバックを得る機会が与えられ、多くの学びを得ながらゲームをブラッシュアップさせていくことができます。本大会では、3回の審査会を勝ち抜いた8組のクリエイターの作品から、「最も“ゲームの枠組みを広げる革新性”を持った作品」を選出します。また、一般投票によって決定される賞、協賛賞、審査員特別賞もあります。

◆「GAME PRIZE OF JAPAN」とは

ゲームクリエイター育成プロジェクト「神ゲー創造主エボリューション」が開催するコンテストです。今年は、応募数400以上、専門学校や芸術大学に通う学生をはじめ、社会人を含む 計2,300名を超えるエントリーとなりました。

【主催】NHKエンタープライズ

【公式HP】https://kamigame-evo.com/

◆特別協力 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

◆協賛 Cygames

◆後援 経済産業省

◆公式ホームページ/SNS

公式HP：https://kamigame-evo.com/

Twitter：https://twitter.com/Kami_Evo

Discord：https://discord.gg/SWrBPDbBXd

YouTube：https://www.youtube.com/@Kami_Evo

【ゲームクリエイター甲子園とは】

「ゲームクリエイター甲子園」は、日本最大級の学生インディーゲームのコンテストであり、若手クリエイターが学び成長するためのコミュニティ&ショウケースです。

本コンテストは、世界初の成長型ゲームコンテストである点が特徴です。作品はいつでも応募でき、何度でも、何作品でも応募できます。全ての作品は「みんなのゲームパレード（https://gameparade.creators-guild.com/(https://gameparade.creators-guild.com/)）」にて一般公開され、フィードバックを受けながら年間を通して作品をブラッシュアップし、技術を磨くとともに知識を増やし、作品制作を通してクリエイターが成長する機会を作っています。

そのため、企画書、コンセプトアート、モックなど制作途上や作品がない状態やチーム集めの段階からでもエントリーは可能で、「ゲームクリエイター甲子園」をきっかけとしてゲーム制作にチャレンジし、学生クリエイターコミュニティに参加する仲間たちとの切磋琢磨や共同制作で刺激を得ながらプロクリエイターへの道筋となることを目指します。

▼ゲームクリエイター甲子園の公式サイトはこちら

https://game.creators-guild.com/gck/(https://game.creators-guild.com/gck/)

【ゲームクリエイターズギルド 概要】

ゲームクリエイターを始めとしたゲームに関わる/関わりたい人たちが、プロ・アマチュア/学生・社会人/企業間など、

あらゆる垣根を越え「学び合い」「語り合い」「教え合う」ゲームクリエイターのための拠点（ギルド）です。

※現役ゲームクリエイターやゲーム企業を目指す学生が約7600人参加（2023年12月現在）

スキルや知識を学びゲームクリエイターとして成長・活躍し続けたい、同じ業界にいる仲間と市場の動向や技術についてなどの交流したい、日本のゲーム業界・職業自体の価値を上げ今より良い環境を作っていきたい、そんなゲームを愛する人たちの未来に必要な情報や機会を提供します。

ゲームクリエイターズギルド公式サイト：https://game.creators-guild.com/(https://game.creators-guild.com/)

▼ゲームクリエイターズギルドLINE

【社会人向け】https://lin.ee/BhIoOaF(https://lin.ee/BhIoOaF)

【学生向け】 https://lin.ee/2A5pm0L(https://lin.ee/2A5pm0L)

運営会社：株式会社ゲームクリエイターズギルド

「クリエイターが『自分らしく』『立ち続けられる』世界」を目指してゲーム業界を中心にクリエイターの市場価値の透明化や、多くの人がエンタメ業界で生涯現役を目指せるための仕組み作りとして、クリエイターコミュニティやゲームクリエイター甲子園などを主催。

会社名 ：株式会社ゲームクリエイターズギルド

代表 ：代表取締役 宮田 大介

所在地 ：東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

設立 ：2023年7月

URL ：https://gc-guild.net/(https://gc-guild.net/)