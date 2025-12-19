2026年の登り初め、海抜0mから聖なる山頂へ！

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人 日本山岳会 広島支部（支部長：森戸隆男）は、2026年1月10日（土）、廿日市市・宮島の弥山にて「親子登山大会」を開催いたします。新春の澄んだ空気の中、世界遺産の島で親子の絆を深め、自然の尊さを学ぶ特別な一日を提供します。

■ 開催の背景と親子登山の魅力

スマートフォンの普及や室内遊びの増加により、子供たちが自然の中で体を動かす機会が減っています。日本山岳会広島支部では、五感を刺激する「山登り」を通じて、子供たちの体力向上と豊かな感性を育む活動を続けています。

今回の舞台は、古くから神の島として崇められてきた宮島の最高峰・弥山（みせん）。海抜0mから535mの山頂まで、自分たちの足で歩き通す経験は、子供たちにとって「困難を乗り越える自信」へと繋がります。また、登山道のゴミ拾いやマナー習得を通じ、自然環境を守る意識（SDGs）を親子で共有するきっかけ作りを目指します。

■ 本イベントの見どころ

「海から山へ」ダイナミックな標高差： 宮島桟橋（海抜0m）からスタートし、山頂（535m）を目指す本格的な達成感を味わえます。

表情豊かな2つのルート： 登りは美しい森に包まれた「紅葉谷コース」、下りは歴史ある石段が続く「大聖院コース」を歩き、宮島の多面的な魅力を堪能します。

山頂のご褒美、360度の展望： 山頂の展望台からは、瀬戸内海に浮かぶ島々が織りなす多島美を360度見渡せます。

専門家が同行する安心感： 日本山岳会のメンバーが同行し、安全な歩き方や山の楽しみ方をガイドします。

【開催概要】

開催日： 2026年1月10日（土）

集合： 9:30 宮島桟橋前広場

解散： 15:00頃（予定）

コース： 紅葉谷登山口 ～ 弥山山頂 ～ 大聖院コース下山

定員： 30名（先着順）

対象： 小学1年生～中学2年生までの児童・生徒とその保護者

参加費：無料

【お申し込み方法】

日本山岳会広島支部ホームページより詳細をご確認の上、メールにてお申し込みください。

ホームページ： https://jac-hiroshima.sakura.ne.jp/

申込専用アドレス： oyakotozan@jac-hiroshima.sakura.ne.jp

山の植物について説明を聞く子供たち