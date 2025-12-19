静岡県伊東市「リノベーションまちづくり講演会（第２弾）」1/26（月）開催！

伊東市役所

＜大好評となったリノベーションまちづくり講演会の第２弾！＞


★何か始めてみたい


★まちを良くしたい


★アイディアがある



全国各地で、空き店舗・空き家や地域資源（人・歴史・文化）を活かして、エリア価値を上げていく「リノベーションまちづくり」が進んでいます。伊東市でも本年度からこの取組がスタート。今回の講演会は、その具体的な実践事例を学ぶ講演会です。これからの時代は、どうまちを見立て、どんなアクションをすることが必要なのか。2015年から神奈川県真鶴町に移住し、「泊まれる出版社」をコンセプトに真鶴出版を立ち上げ出版を担当している川口瞬さんをお招きし、観光×リノベーションのお話をしていただきます。是非、ご参加ください。



【開催日時】　令和８年１月２６日（月）　午後６時３０分から午後８時３０分まで



【場　　所】　伊東市役所低層棟２階　中会議室



【参 加 費】 無料



【定　　員】　７０人



【申込方法】


　以下のロゴフォームからお申し込みください。


　 申込フォーム(https://logoform.jp/form/zH8x/1354730)



二次元バーコードからロゴフォームでの申込みはこちら　







【主催・企画・問い合わせ先】


　主催：静岡県


　企画：株式会社リノベリング


　問い合わせ先：伊東市産業課　電話：0557-32-1734