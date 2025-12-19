【CBTS】品質マネジメントシステム（QMS）の国際規格「ISO 9001:2015」認証を取得

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）は、品質マネジメントシステム（QMS）の国際規格「ISO 9001:2015」の認証を新たに取得しましたので、お知らせいたします。

【品質マネジメントシステム（QMS）の国際規格「ISO 9001:2015」認証取得の背景】

株式会社CBTソリューションズは、これまで試験の申込業務、決済、試験の実施、採点、帳票作成、受験者の管理、試験分析などを統合した試験運営システムの構築と運営業務を数多く受託しています。

当社の提供する検定試験運営サービスにおいて、サービスの品質維持・向上は、お客様（試験主催者様および受験者様）からの信頼を得るための最重要課題の一つです。これまでも社内規定に基づいた業務フローの整備や改善に取り組んでまいりましたが、近年の事業拡大や国家試験のCBT化に伴い、より客観的かつ国際的な基準に基づいた品質管理体制を確立する必要があると判断いたしました。

今後も「品質マネジメントシステム基本方針」に則り、お客様に安心して任せていただける試験運営体制を堅持し、高品質で安定したサービスを提供し続けてまいります。

■当社の品質マネジメントシステム基本方針はこちら

https://cbt-s.com/terms/qms_policy/

【認証に関する内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/122_1_5a8e0a28be44546b81693583c5f97b62.jpg?v=202512190552 ]株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

