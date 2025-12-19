世界トップクラスのグローバルアクセラレーター“Techstars Tokyo”第３回プログラムの募集を開始します！

東京都

東京都では“Born Global”の理念の下、グローバルに活躍するスタートアップの輩出を目指し、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「JETRO」という。）や内閣府、経済産業省等と連携して、海外のアクセラレーター※・投資機関等を誘致し、シード期のスタートアップ等を対象とした支援プログラムを東京で実施しています。その一環として、世界トップクラスのグローバルアクセラレーターとして数多くのユニコーン育成実績を有するTechstars, LLCによる支援プログラム「Techstars Tokyo」を展開しています。

この度、令和８年夏から約３か月間のアクセラレーションプログラムを実施する第３回プログラムの募集を開始しますのでお知らせします。

※アクセラレーター：

スタートアップや起業家をサポートし、事業成長を促進することを専門とする団体・事業者

１ 第３回プログラムについて

第３回プログラムは以下を予定しています。意欲あるスタートアップの皆さんのご応募を是非お待ちしています。

- 募集期間

令和７年12月19日（金曜日）～令和８年５月６日（水曜日）（米国時間）

- 募集社数

12社

- プログラム内容

メンターネットワークを活用したビジネスモデルの検証・改善、ピッチトレーニング、デモ・デイなどTechstarsの組成するファンドから１社当たり最大12万ドルを出資

- プログラム期間

令和８年８月17日（月曜日）開始

令和８年11月10日（火曜日）デモ・デイ

- 応募方法

Techstarsウェブサイトより申込み

URL：https://www.techstars.com/accelerators/tokyo

（「Techstars Tokyo」第２回プログラム デモ・デイの様子）

集合写真ピッチを行うスタートアップ

【参考】

（Techstars, LLCについて）

- 米国が本拠の世界最大級のプレシードインベスターの一つ。世界８か国で活動- 平成18年に設立され、これまでに4,900以上の企業を支援し、22のユニコーンを輩出。その合計時価総額は約1,300億ドル- 「Techstars Tokyo」は、同社が運営する25のアクセラレーションプログラムの中で、アジア地域唯一のアクセラレーター拠点

（「Techstars Tokyo」が行うプログラムの特徴）

- 参加スタートアップに対して出資も実施される「エクイティプログラム」（１社12万ドル）- グローバルに活躍する起業家等が来日し、実践的なレクチャー、メンタリングを実施- 日本のスタートアップだけではなく、海外のスタートアップも参加し、互いに切磋琢磨（計12社）- 東京都とJETROが協働し、内閣府等とも連携しながら、本プログラムを企画・誘致- Techstarsの日本での活動に当たっては、三井不動産(株)が同社とパートナーシップを締結し、サポート

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」