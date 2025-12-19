世界トップクラスのグローバルアクセラレーター“Techstars Tokyo”第３回プログラムの募集を開始します！
東京都では“Born Global”の理念の下、グローバルに活躍するスタートアップの輩出を目指し、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「JETRO」という。）や内閣府、経済産業省等と連携して、海外のアクセラレーター※・投資機関等を誘致し、シード期のスタートアップ等を対象とした支援プログラムを東京で実施しています。その一環として、世界トップクラスのグローバルアクセラレーターとして数多くのユニコーン育成実績を有するTechstars, LLCによる支援プログラム「Techstars Tokyo」を展開しています。
この度、令和８年夏から約３か月間のアクセラレーションプログラムを実施する第３回プログラムの募集を開始しますのでお知らせします。
※アクセラレーター：
スタートアップや起業家をサポートし、事業成長を促進することを専門とする団体・事業者
１ 第３回プログラムについて
第３回プログラムは以下を予定しています。意欲あるスタートアップの皆さんのご応募を是非お待ちしています。
- 募集期間
令和７年12月19日（金曜日）～令和８年５月６日（水曜日）（米国時間）
- 募集社数
12社
- プログラム内容
メンターネットワークを活用したビジネスモデルの検証・改善、ピッチトレーニング、デモ・デイなどTechstarsの組成するファンドから１社当たり最大12万ドルを出資
- プログラム期間
令和８年８月17日（月曜日）開始
令和８年11月10日（火曜日）デモ・デイ
- 応募方法
Techstarsウェブサイトより申込み
URL：https://www.techstars.com/accelerators/tokyo
（「Techstars Tokyo」第２回プログラム デモ・デイの様子）
集合写真
ピッチを行うスタートアップ
【参考】
（Techstars, LLCについて）
- 米国が本拠の世界最大級のプレシードインベスターの一つ。世界８か国で活動
- 平成18年に設立され、これまでに4,900以上の企業を支援し、22のユニコーンを輩出。その合計時価総額は約1,300億ドル
- 「Techstars Tokyo」は、同社が運営する25のアクセラレーションプログラムの中で、アジア地域唯一のアクセラレーター拠点
（「Techstars Tokyo」が行うプログラムの特徴）
- 参加スタートアップに対して出資も実施される「エクイティプログラム」（１社12万ドル）
- グローバルに活躍する起業家等が来日し、実践的なレクチャー、メンタリングを実施
- 日本のスタートアップだけではなく、海外のスタートアップも参加し、互いに切磋琢磨（計12社）
- 東京都とJETROが協働し、内閣府等とも連携しながら、本プログラムを企画・誘致
- Techstarsの日本での活動に当たっては、三井不動産(株)が同社とパートナーシップを締結し、サポート
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。
戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」