【一休.com】AIで旅の計画をサクサク効率化！「クチコミ要約」機能リリースで施設の魅力が一目瞭然

株式会社一休

高級ホテル・旅館の予約サイト『一休.com(https://www.ikyu.com/)』を運営する株式会社一休（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榊 淳、以下一休）は、このたび、生成AIを活用したクチコミ要約を、宿泊施設の詳細ページに表示する機能をリリースしました。

機能リリースの背景と目的

『一休.com(https://www.ikyu.com/)』は、国内の高級・上質な宿泊施設に特化し、記念日や非日常を求めるお客様に上質な体験を提供しています。これまで、宿泊を検討されるお客様は、各宿泊施設に投稿された莫大なクチコミを一つひとつ参照し、予約の意思決定を行う必要がありました。



新機能では、生成AIが投稿された多数のクチコミから「ユーザーの体験」「施設の高評価なポイント」「宿泊時に留意すべき点」などを抽出し、分かりやすい要約ポイントとして表示します。生成AIが要約したクチコミは、施設の予約詳細ページにあるクチコミ一覧上部より確認できます。これにより、お客様はクチコミの要約結果をひと目で確認できるようになり、宿泊先の検討をよりスムーズかつ効率的に行うことが可能になります。

このたび提供を開始したクチコミ要約機能は、クチコミが一定数以上投稿されている日本全国の7,000か所以上の宿泊施設に対応しております。

一休は、今後も旅行者の参考になる情報やコンテンツを拡充するとともに、さらなる旅行需要の喚起に貢献してまいります。

■株式会社一休について

株式会社一休は2000年より運営を開始した高級・上質な宿泊施設に特化したオンライン予約サイト『一休.com(https://www.ikyu.com/)』を運営。全ての宿泊施設で審査を行い、掲載施設を厳選。高級・上質な体験を求める一休会員に安心してご利用いただけるサイトを目指しています。（代表： 榊淳 ／ 設立： 1998年7月）

