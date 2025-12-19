『ナスバちゃん』って知ってる？独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）の啓発プロジェクトをDLEが担当！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下DLE）は独立行政法人自動車事故対策機構（以下、ナスバ）とコラボし、自動車事故被害者の支援や自動車事故の防止のための取組について、理解促進を図ることを目的とした動画を制作したことをお知らせします。

本施策では、ナスバのマスコットキャラクター「ナスバちゃん」を軸に、幅広い層に向けた発信を行います。DLEが得意とする“IPとマーケティングを掛け合わせた企画”を活かし、幅広い年代や属性のターゲットそれぞれの生活シーンに最適化した多様なコンテンツを制作しました。

■若年層向けショートアニメ4作品をYouTubeで公開

『ナスバちゃん×鷹の爪団』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Iyqlks4MkVo ]

URL：https://youtu.be/Iyqlks4MkVo

DLEの代表IP『秘密結社 鷹の爪』とコラボしたユニークなショートアニメ

『上京編』[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SnBxpjbf73g ]

URL：https://youtu.be/SnBxpjbf73g

大学生の日常をモチーフにしたショートアニメ

『ドライブデート』[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=CuqwsxA2kR0 ]

URL：https://youtu.be/CuqwsxA2kR0

初心者ドライバーのカップルとナスバちゃんが織りなすドタバタ劇

『クル魔女カー子ちゃん』[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=nKpPsMA7E2E ]

URL：https://youtu.be/nKpPsMA7E2E

20代後半のドライバーに向けたレトロスタイルのスタイリッシュコメディ

■各ターゲット別に最適化したコンテンツを全国媒体で順次展開。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=itg947Gcs8Y ]『何者!?ナスバちゃん』

シニア層向け

シネアド・ラジオアプリ等で展開

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=QpD-GWsUiFg ]『フリップ芸』

ファミリー層向け

大型商業施設サイネージ等で展開

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=PWTYSBNQRU4 ]

『ナスバちゃん体操』

ドライバー層向け

高速道路SAモニター等で展開

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=sj3r0yASDIE ]

『交通ルールラップ』

幼児層向け

各施設のキッズコーナーTV等で展開

『ナスバちゃんと おでかけしよう』

幼児層向け（幼稚園・保育園）

ぬりえ/まちがいさがし

DLEは『秘密結社 鷹の爪』、『そろ谷のアニメっち』など、広く親しまれるキャラクターを多数開発してきたIP/クリエイティブ企業ですが、その本質はIPとマーケティングを掛け合わせた企画を開発する領域です。

本プロジェクトでは、ナスバが保有するキャラクター「ナスバちゃん」の認知度向上とナスバの役割理解を広げるため、様々なメディア特性とユーザー属性に合わせた最適なコンテンツ設計を行い、おもしろおかしく、かつ効果的にナスバの情報を発信していきます。

■「独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）」とは

国土交通省所管法人であるナスバでは、『自動車事故ゼロの社会』を実現するために、自動車事故被害者を「支える」、自動車事故を「防ぐ」、自動車事故から「守る」の３つの業務を一体的に実施しています。

▶︎ナスバ公式HP

https://www.nasva.go.jp/

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。