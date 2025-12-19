『ナスバちゃん』って知ってる？独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）の啓発プロジェクトをDLEが担当！
株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下DLE）は独立行政法人自動車事故対策機構（以下、ナスバ）とコラボし、自動車事故被害者の支援や自動車事故の防止のための取組について、理解促進を図ることを目的とした動画を制作したことをお知らせします。
本施策では、ナスバのマスコットキャラクター「ナスバちゃん」を軸に、幅広い層に向けた発信を行います。DLEが得意とする“IPとマーケティングを掛け合わせた企画”を活かし、幅広い年代や属性のターゲットそれぞれの生活シーンに最適化した多様なコンテンツを制作しました。
■若年層向けショートアニメ4作品をYouTubeで公開
『ナスバちゃん×鷹の爪団』
DLEの代表IP『秘密結社 鷹の爪』とコラボしたユニークなショートアニメ
『上京編』
大学生の日常をモチーフにしたショートアニメ
『ドライブデート』
初心者ドライバーのカップルとナスバちゃんが織りなすドタバタ劇
『クル魔女カー子ちゃん』
20代後半のドライバーに向けたレトロスタイルのスタイリッシュコメディ
『何者!?ナスバちゃん』
シニア層向け
シネアド・ラジオアプリ等で展開
『フリップ芸』
ファミリー層向け
大型商業施設サイネージ等で展開
『ナスバちゃん体操』
ドライバー層向け
高速道路SAモニター等で展開
『交通ルールラップ』
幼児層向け
各施設のキッズコーナーTV等で展開
『ナスバちゃんと おでかけしよう』
幼児層向け（幼稚園・保育園）
ぬりえ/まちがいさがし
DLEは『秘密結社 鷹の爪』、『そろ谷のアニメっち』など、広く親しまれるキャラクターを多数開発してきたIP/クリエイティブ企業ですが、その本質はIPとマーケティングを掛け合わせた企画を開発する領域です。
本プロジェクトでは、ナスバが保有するキャラクター「ナスバちゃん」の認知度向上とナスバの役割理解を広げるため、様々なメディア特性とユーザー属性に合わせた最適なコンテンツ設計を行い、おもしろおかしく、かつ効果的にナスバの情報を発信していきます。
■「独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）」とは
国土交通省所管法人であるナスバでは、『自動車事故ゼロの社会』を実現するために、自動車事故被害者を「支える」、自動車事故を「防ぐ」、自動車事故から「守る」の３つの業務を一体的に実施しています。
▶︎ナスバ公式HP
https://www.nasva.go.jp/
