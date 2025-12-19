SEE SEE “THIS IS THE FINAL SALE” at URBAN RESEARCH KYOTO

株式会社アーバンリサーチ

2025年12月27日(土)・28日(日)の2日間、 URBAN RESEARCH KYOTOのリニューアルオープン以降毎月お届けしてきた「SEE SEE」アーカイヴコレクションのファイナルセールをURBAN RESEARCH KYOTOにて開催いたします。

SEE SEE OFFICIALとしては初となるビッグセール。 またとない年末のスペシャルな機会となっておりますので、ぜひURBAN RESEARCH KYOTOへ足をお運びください。

※ 既に完売している商品もございますのでご了承ください。

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/#)

【販売日】

2025年12月27日(土)・12月28日(日)

※ 12月28日(日) SEE SEE販売時間 11:00～17:00

【販売店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

※ 販売方法については下記をご確認ください。

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

販売方法について

▼販売日の店頭販売について

当日は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、[1] ～ [3] についての項目、ならびに販売についての注意事項を必ずご確認ください。

[1] 整列

整列場所に整列してお並びいただきます。

※ 整列開始時間前に販売店前に並ぶことを禁止させていただきます。

[2] 抽選

整列順に沿って、店内へのご案内順序を記した整理券を引いていただきます。

※ 整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

配布後は整理券の番号順に整列いただくよう、スタッフがご案内させていただきます。スタッフの指示のもと、整列にご協力を宜しくお願いいたします。

・ 一枚の整理券につきお会計は一度となります。会計終了次第、速やかにご退店いただき混雑緩和にご協力ください。また再度のお買い物については17:00以降のFREE枠にてお求めください。

・ 下記のグループで抽選を分けご対応させていただきます。

※1グループ50分以内にお買い物を終了とさせていただきます。

・ 12月27日(土)のみ下記の内容となります。12月28日(日)は通常抽選を予定しております。後日店舗公式Instagramで情報発信いたします。

■ 11:00～11:50 グループA案内

■ 12:00～12:50 グループB案内

■ 13:00～13:50 グループC案内

■ 14:00～14:50 グループD案内

■ 15:00～15:50 グループE案内

■ 16:00～16:50 グループF案内

■ 17:00～ FREE枠

※ FREE枠の時間に関しては、当日の状況により前後する可能性がございます。

[3] 販売開始時間

上記グループ毎の指定時間15分前になりましたら再度店舗入口前にお集まりください。

また販売開始時間に関しては、当日の状況により店舗にて判断させていただきますので、ご了承ください。

※ 整理券を紛失した場合、再発行はできかねます。

【販売についての注意事項】

※ ご購入点数に制限はございません。

※ 免税は対象外となります。

※ ご試着はできかねます。

※ ご配送は承っておりません。

※ 本商品に関する在庫状況等のお問い合わせ（お電話・DM等）はお断りいたします。

※ 当日店頭でのセールスパーソンへの在庫数に関するご質問は、基本的にお断りさせて頂きます。売場にございます商品をお求めください。

※ お客様ご都合による返品・交換は不可とさせていただいております。

※ 商品に欠陥がある場合、または購入内容と異なる場合のみ交換対応を承ります。尚、在庫状況により代替品をご用意できない場合がございます。

またサンプル品は返品・交換は不可となります。

※ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せはお断りします。

※ ポイント関連のご利用・付与は、不可とさせていただきます。

※ 当日は整列場所にてご本人確認をさせていただきますので顔写真付き身分証明書（運転免許証、住民基本台帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、障がい者手帳）のいずれかを必ずご持参ください。すべて顔写真付き、有効期限内のものに限ります。

※ 近隣にご迷惑がかかるなど、トラブルがあった場合、 販売を中止させていただくことがございます。

※ お並びいただく際の喫煙、飲酒などの行為は、他のお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。

※ 椅子や鞄などの物を使った場所取り、長時間列から離れるなどの行為はご遠慮ください。

※ 店舗内外で金品の受け渡しなどの行為がみられた場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

※ 販売当日の状況により、開店時間を変更、または入場を制限する場合がございます。

※ セールスパーソンの整列やその他の指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

※ その他、お問い合わせに関しては、販売店舗にて承ります。

※ 商品撮影等、他のお客様のご迷惑になる行為は、ご遠慮ください。

※ 販売方法およびルールは、状況により予告なく変更する場合がございます。

＜販売店舗＞

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

営業時間：平日12:00～20:00 / 土日祝11:00～20:00

※ 12月28日(日) SEE SEE販売時間 11:00～17:00

＜整列場所＞

正面出入口

[1] 整列開始可能時間

9:00～

[2] 抽選開始時間

10:00～

[3] 販売開始時間

11:00～