【新発売】「いないないばあっ！」ぽぅぽのぷりぬいぽんぽん2026年1月新発売予定！

株式会社バンダイナムコヌイ

株式会社バンダイナムコヌイ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：春山ゆきお）は、2026年1月に、ぷりぬいぽんぽん ぽぅぽを新発売します。先駆けて公式オンライン販売サイトshopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)では予約販売を開始いたします。

商品

ぷりぬいぽんぽん ぽぅぽぷりぬいぽんぽん ぽぅぽ

本商品はNHKEテレ「いないいないばあっ！」で人気のぽぅぽをまんまるにデフォルメした、約16cmのボール型ぬいぐる

みです。

ぷりぬいぽんぽん ワンワンぷりぬいぽんぽん ワンワン

同番組のワンワンもぷりぬいぽんぽんが発売中！揃えて遊ぶのもおすすめです

発売日・販売チャネル

発売時期：2026年1月

販売チャネル：shopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)、全国のバラエティ雑貨お取り扱い店舗

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

価格

税込2,420円

ぬいこれ（Bandai Namco Nui's Collection)の情報発信について

今後のラインナップや最新情報は下記をチェックしてください。

・X(旧Twitter)： https://x.com/shop_nui_bnn

・Instagram ： https://www.instagram.com/shop_nui_bnn

・LINE ： https://page.line.me/138llrlr

株式会社バンダイナムコヌイについて

【会社概要】

社名 ：株式会社バンダイナムコヌイ

本社所在地 ：〒110-0014 東京都台東区北上野2-14-4

代表取締役社長：春山 ゆきお

事業内容 ：繊維製品・布製玩具及び雑貨などの企画・製造・輸入・販売（特にぬいぐるみ）

設立 ：1975年2月28日

HP ：https://bandainamco-nui.co.jp/