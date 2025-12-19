【新発売】「いないないばあっ！」ぽぅぽのぷりぬいぽんぽん2026年1月新発売予定！
株式会社バンダイナムコヌイ
株式会社バンダイナムコヌイ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：春山ゆきお）は、2026年1月に、ぷりぬいぽんぽん ぽぅぽを新発売します。先駆けて公式オンライン販売サイトshopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)では予約販売を開始いたします。
商品
本商品はNHKEテレ「いないいないばあっ！」で人気のぽぅぽをまんまるにデフォルメした、約16cmのボール型ぬいぐる
みです。
同番組のワンワンもぷりぬいぽんぽんが発売中！揃えて遊ぶのもおすすめです
発売日・販売チャネル
発売時期：2026年1月
販売チャネル：shopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)、全国のバラエティ雑貨お取り扱い店舗
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。
価格
税込2,420円
ぬいこれ（Bandai Namco Nui's Collection)の情報発信について
・X(旧Twitter)： https://x.com/shop_nui_bnn
・Instagram ： https://www.instagram.com/shop_nui_bnn
・LINE ： https://page.line.me/138llrlr
株式会社バンダイナムコヌイについて
【会社概要】
社名 ：株式会社バンダイナムコヌイ
本社所在地 ：〒110-0014 東京都台東区北上野2-14-4
代表取締役社長：春山 ゆきお
事業内容 ：繊維製品・布製玩具及び雑貨などの企画・製造・輸入・販売（特にぬいぐるみ）
設立 ：1975年2月28日
HP ：https://bandainamco-nui.co.jp/