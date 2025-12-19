【新発売】「いないないばあっ！」ぽぅぽのぷりぬいぽんぽん2026年1月新発売予定！

株式会社バンダイナムコヌイ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：春山ゆきお）は、2026年1月に、ぷりぬいぽんぽん ぽぅぽを新発売します。先駆けて公式オンライン販売サイトshopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)では予約販売を開始いたします。


商品


ぷりぬいぽんぽん　ぽぅぽ
本商品はNHKEテレ「いないいないばあっ！」で人気のぽぅぽをまんまるにデフォルメした、約16cmのボール型ぬいぐる


ぷりぬいぽんぽん　ワンワン
同番組のワンワンもぷりぬいぽんぽんが発売中！揃えて遊ぶのもおすすめです





発売日・販売チャネル

発売時期：2026年1月


販売チャネル：shopぬい(https://www.shopnui.jp/shopbrand/ct686%20/)、全国のバラエティ雑貨お取り扱い店舗


※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。


価格

税込2,420円


ぬいこれ（Bandai Namco Nui's Collection)の情報発信について

今後のラインナップや最新情報は下記をチェックしてください。
・X(旧Twitter)： https://x.com/shop_nui_bnn　　


・Instagram　： https://www.instagram.com/shop_nui_bnn　　


・LINE　　　 ： https://page.line.me/138llrlr　　


株式会社バンダイナムコヌイについて

【会社概要】


社名　　　　　：株式会社バンダイナムコヌイ


本社所在地　　：〒110-0014　東京都台東区北上野2-14-4


代表取締役社長：春山 ゆきお


事業内容　　　：繊維製品・布製玩具及び雑貨などの企画・製造・輸入・販売（特にぬいぐるみ）


設立　　　　　：1975年2月28日


HP　　　　　 ：https://bandainamco-nui.co.jp/　