一次産業のインフラ企業YUIMEがインパクトスタートアップ協会（ISA）の正会員として新規加盟

YUIME株式会社

YUIME株式会社（本社：東京港区、代表取締役：上野耕平、以下YUIME）は、このたび

一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、以下「ISA」）の正会員として正式に参画したことをお知らせいたします。ISAは「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立する企業のエコシステム形成を目的に設立され、2026年度は新たに81社が加入し、正会員は325社へ拡大しています。YUIMEは本参画を通じて、一次産業の構造課題に対する取り組みをさらに推進し、多様なステークホルダーとの協働をより一層強化してまいります。





■インパクトスタートアップ協会とは

インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、ISA）は、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立するスタートアップ企業を支援し、そのエコシステム形成を推進するために2022年に設立された一般社団法人です。 政策提言、産官学連携、大企業との協働、投資環境整備などを通じて、社会にポジティブなインパクトをもたらす事業の創出を支援しています。

設立当初23社だった正会員は、2026年度には325社へ拡大。

政府・自治体、金融機関、アカデミア、企業など多様なステークホルダーと協働しながら、日本の社会課題解決を牽引するスタートアップコミュニティとして発展を続けています。

■ ISA参画の背景

日本の一次産業は、高齢化・担い手不足・離職率の高さといった構造課題が深刻化しており、持続可能な生産体制の維持が大きなテーマとなっています。YUIMEは、就農の入口から定着までを一気通貫で支援する「労働力インフラ企業」として、特定技能外国人材の育成・派遣、若手人材向けの研修・生活サポート、そして日本人材の雇用就農を促進する新サービス「本気の農業インターン」などを展開してきました。今回 ISA に参画することで、一次産業における社会課題を、多様なセクターと連携しながら解決するための基盤をさらに強化します。



■ YUIMEが目指す未来

YUIMEは「日本の一次産業を、世界の一流産業へアップデートする」というビジョンのもと、日本の一次産業が日本人・特定技能外国人材双方の力を生かし、人材が継続的に活躍できる産業へ進化するためのインフラを整えています。ISAのネットワークを通じて、多様なパートナーと共創し、持続可能な産業に変えていくことを目指します。

【会社概要】

商号 ： YUIME株式会社

本社 ： 東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル5階

代表者 ： 代表取締役 上野耕平

設立日 ： 2012年7月

ＵＲＬ ： www.yuime.co.jp



