GIGABYTEから、NVIDIA GeForce RTX 3050 デュアルファン搭載グラフィックボード『GV-N3050WF2OCV2-6GD』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社GV-N3050WF2OCV2-6GD

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 3050 デュアルファン搭載グラフィックボード『GV-N3050WF2OCV2-6GD』を発売いたします。

2025年12月19日発売です。

GeForce RTX 3050 グラフィックボード

GV-N3050WF2OCV2-6GD | GIGABYTE(ギガバイト) NVIDIA GeForce RTX 3050 デュアルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード- 最先端テクノロジーによる優れた空冷ファン「WINDFORCE冷却システム」搭載- GPUの低負荷時にファンがオフになる3Dアクティブファン機能。- 耐久性を高めるMOSFET、コンデンサを採用。[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1070_1_432b1f31567d5386082030e26cf24d9b.jpg?v=202512190552 ]

想定売価：\29,800前後(税込)

発売予定：2025年12月19日

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-n3050wf2ocv2-6gd.html