株式会社アミューズ、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結

株式会社アミューズ左から石原宏高環境大臣、アミューズ代表取締役会長 兼 社長大里洋吉

株式会社アミューズ（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役会長 兼 社長：大里洋吉 以下アミューズ）は、この度、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結いたしました。

本取り組みでは、富士伊豆箱根国立公園内・富士山麓西湖で培ってきた自然体験アクティビティの知見を活かし、全国の国立公園において水辺体験拠点「HOBIE BASE」を軸とした取り組みを展開します。自然保全と地域活性の両立を図りながら、自然と共生する新たな観光モデルの創出を推進してまいります。

背景

アミューズは、本社所在地であり富士伊豆箱根国立公園内に位置する山梨県・西湖を拠点に、自然の魅力を体感できるアクティビティの企画・運営を行ってきました。水面に出ることで感じられる風や光、音の変化、湖や海が持つ物語、そして地域に受け継がれてきた文化。それらを「体験」として届け、地域資産をプロデュースし、感動を生み出すこともエンターテインメントであるという考えのもと、事業を展開しています。

西湖での取り組みを起点に全国各地の水辺へと展開してきた、ウォーターアクティビティ「HOBIE（ホビー）※」は、地域が持つ自然環境や文化、景観と向き合いながら、資源を活かした体験価値の創出に取り組む中で、自然の魅力を楽しみながら学ぶことができるアクティビティとして発展し、地域活性と自然環境の保全を両立するサステナブルなモデルが形成されつつあります。

今後はこれまでに培った知見を国立公園へと広げ、水辺から地域資産の新たな価値を発信することで、持続可能な観光と自然共生のあり方を推進してまいります。

※HOBIEとは、1950年に米国カリフォルニアで誕生したサーフブランドで、現在では、SUP、セイリング、ペダルボート、カヤックなど、多様なウォータープロダクトを世界各国で展開しています。アミューズが取り扱うHOBIE製品には、国際特許を取得した「MIRAGE DRIVE（ミラージュドライブ）」が搭載されており、足を前後に動かすだけで推進することが可能です。初心者でも安定して操作でき、座面が高く濡れにくい設計のため、観光用途をはじめ、自然体験プログラムや環境学習、レジャーなど幅広いシーンで活用されています。

HOBIE JAPAN公式サイト： https://hobiejapan.com/(https://hobiejapan.com/)

既存「HOBIE BASE」の展開

燃料を使用しない足漕ぎ推進のHOBIEは、環境負荷を抑えながら水辺の魅力を体感できるアクティビティとして注目されています。アミューズでは、これまで以下の拠点において自然体験プログラムを提供してきました。

・HOBIE BASE OKUTOWADA（秋田県／十和田八幡平国立公園エリア）

・HOBIE BASE MINAMISANRIKU（宮城県／三陸復興国立公園エリア）

・HOBIE BASE SAIKO（山梨県／富士伊豆箱根国立公園）

・HOBIE BASE IPPEKIKO（静岡県・伊豆半島ジオパークエリア）

・HOBIE BASE THE SCENE AMAMI（鹿児島県・奄美大島）

今後は、国立公園の特性やルールに配慮しながら、公園内部における体験価値を高めるとともに、新たな拠点展開および運営モデルの構築を進めていきます。

国立公園パートナーシップを通じた主な活動内容

・既存HOBIE BASEにおける自然体験プログラムの深化

・国立公園内での水辺アクティビティ提供環境の整備

・地域資源と自然体験を掛け合わせた観光コンテンツの創出

・自然保全と観光振興の両立を目指したサステナブルな仕組みづくり

・体験を通じた自然理解および環境教育の推進

水辺から自然と向き合う体験を提供することで、自然を「楽しい」「好きだ」と感じ、やがて「守りたい」という意識へとつながる好循環の創出を目指します。

「HOBIE BASE」の今後の展開

本取り組みは、国立公園が持つ本来の価値を守りながら、その魅力を最大限に引き出すことを目指した自然共生型の観光モデルです。環境省が掲げる「自然共生社会」の理念に寄り添い、持続可能な地域づくりと新しい自然体験のあり方を提示していきます。

アミューズが展開する「HOBIE BASE」では、自然と調和しながら、誰もが水の上の時間を楽しめる体験を提供しています。エンジンを使わず、音やCO2を排出しない足漕ぎカヤックやヨットを通じて、水辺からだからこそ感じられる国立公園の価値を、風や光、音といった五感で味わう体験としてお届けしています。

今後はこうした強みを活かし、環境への配慮を前提とした水辺体験を全国の国立公園へと広げるとともに、国立公園の素晴らしさを国内外へ向けて、より魅力的に発信してまいります。

今後も地域ごとの特性を活かした「HOBIE BASE」の展開を進めることで、「ミズアソビは難しい」というイメージを超え、誰もが気軽に自然と触れ合える体験機会を全国へと広げてまいります。

これからの展開にも、ぜひご期待ください。

会社概要

株式会社アミューズ

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997

代表者：代表取締役会長 兼 社長 大里洋吉

事業内容：サザンオールスターズ、福山雅治ら多くのアーティストマネージメントをはじめ、映画など映像作品の制作および販売、オリジナル舞台制作を手掛ける総合エンターテインメント企業。近年、IP開発やライフカルチャーなど事業の幅を広げ、アミューズグループ内でのシナジーにより、文化を創造する総合エンターテインメント集団としての企業基盤の強化を図っている。

アミューズオフィシャルサイト：https://www.amuse.co.jp/