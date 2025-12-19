選ばれる「福袋」の要素とは。各年代で福袋購入に至る動機やジャンルに特徴があった。

株式会社ネオマーケティング

全国の20～59歳の男女で福袋を「よく買う人」に焦点を当てて、人気の秘密、購入している福袋のジャンル、購入に至る動機を人に調査。

マーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング（所在地：東京都渋谷区）は、2025年12月1日（月）～2025年12月3日（水）の3日間、全国の20～59歳の男女で福袋を「よく買う人」を対象に「福袋」をテーマにインターネットリサーチを実施いたしました。

＜調査背景＞

購入に至る動機やジャンルなど人気の理由、福袋の中身が見えた方が良いのか、購入方法の事前予約制の意向など実態を幅広い年代で可視化しました。

各年代の特徴や、福袋を購入する際の情報をどこから収集しているのか、ニーズはどこにあるのか、購入方法の変化など、マーケティングにも活用できるヒントが詰まっています。是非、今後のマーケティング活動の一資料として幅広くご活用ください。

【調査概要】

調査の方法：インターネットリサーチ

調査の対象：全国の20～59歳の男女で「福袋」を購入したことがある方

有効回答数：名

調査実施日：2025年12月1日（月）～2025年12月3日（水）

加盟団体：一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 （会員社No：20220）

Topix（主題）◆「福袋」主な質問と回答

「福袋」購入の主な目的

「福袋」で人気のジャンルは「食品」と「ファッション」。「食品」は年代が上がるにつれて人気が増す傾向がみられた。理由は、「単品で買うよりも安く、お得感があるから」が多く、女性（57.3％）の方が男性（52.4％）よりも高い傾向がみられた。男性は趣味や旅行に興味をもつことが多い一方で、女性は日常生活に必要な観点のものが人気だった。

福袋の買い方は、当日店頭に買いに行く（16.5％）よりも、事前予約（62.9％）が多かった。先着順より抽選販売に人気があるのは、急いで長時間並んだりしなくても良いという心理的なものと、抽選販売のため付加価値や達成感が上がるためと考えられる。

「福袋」購入で「もっとこうだったら嬉しい」と感じることは。

福袋を購入する参考情報で「公式アプリ・公式HP」が高いことから、各年代層共に購入前に目星を付けていて情報収集していることがうかがえた。「SNS」は20代に向けての認知獲得では高い効果が期待できるが、30代・40代・50代に向けての認知獲得は文章での記事作成やポスター、店舗での周知などの効果があると考えられる。福袋の「中身はすべて公開されている方が良い」が42.9％で、「一部（目玉商品など）は公開されている方が良い」が41.0％。中身がわかっている状態で安心して購入したいという心理がうかがえた。

詳細結果

過去に購入したことがある福袋のジャンルは「食品」が高く、次に「ファッション」が高い。

全体を通して、人気が高いのが「食品」、続いて「ファッション」、「飲料・酒類」と「生活雑貨・日用品」がおよそ同率という結果となりました。男性は「趣味・エンタメ」「家電・デジタル製品」の購入経験が、女性よりも多い傾向がみられました。女性は「食品」「ファッション」「生活雑貨・日用品」が男性よりもやや多い傾向がみられました。ターゲットとなるメイン顧客層に性別を設定している店舗は、需要が高いジャンルを踏まえて福袋の中身を用意することが、売上向上に寄与する可能性があります。

昨年の年末年始（2024年12月～2025年1月ごろ）に購入した福袋のジャンルは、「食品」が62.0％と高い。男女で比べると、男性は趣味の福袋を購入する傾向にあり、女性は食品など生活必需品の福袋を購入している。

男性は「ファッション」「趣味・エンタメ」「家電・デジタル製品」「アクセサリー・ジュエリー」「旅行・体験」が女性より高く、女性は「食品」「コスメ・ビューティー」が男性より高い傾向がみられました。男性は、趣味や娯楽の福袋を選ぶ傾向にあり、女性は生活必需品を優先する傾向があります。



この傾向は前問の「過去に購入したことがある福袋のジャンル」とおよそ共通しており、年度を問わずおよそ共通した傾向であると考えられます。

大枠での福袋の購買行動は変わっていないため、福袋を用意する店舗は、年度によって若干の流行はふまえつつも、中長期的な戦略を立てやすい環境にあるといえそうです。

・過去に購入したことがある「福袋」で最も重視している（本命の）福袋は「食品」で37.9％。男女比だと、女性が45.8％と高く、年代別では50代が47.6％と高い。

「食品」の福袋は全体を通して重視されている傾向がありましたが、男女では重視している割合に大きな差がありました。男性が29.5%だったのに対して、女性は45.8%と大きな開きがありました。更に年齢別にみると、20代が25.7%だったのに対して50代は47.6%と高く、年齢とともに高くなっていく結果となりました。一方で、「ファッション」は20代が38.1%と高く、年齢と共に低下していく傾向がみられました。

福袋は、若い世代は「ファッション」から入り、年齢を重ねるにつれて「食品」に興味が移っていくことがみてとれます。生涯顧客の獲得を目指すならば、「ファッション」で若年層を惹きつけ、「食品」を提案していく販売戦略が効果的かもしれません。

福袋を購入する理由や魅力は、「単品で買うよりも安く、お得感があるから」が54.9％で最多。年代別では、50代が66.4％で高く、年齢が上がるにつれて高くなる。

福袋を購入する理由や魅力として、「単品で買うよりも安く、お得感があるから」の理由をあげた割合は、女性（57.3％）が男性（52.4％）よりも高い傾向がみられます。それ以外の理由では、男性が若干多い結果となりました。

全体的な傾向として購入理由に男女で大きな差はなく、経済性以外ではそれぞれに大きな差は出ていません。お得感は強く打ち出しつつ、ワクワク感や限定性など、多面的な訴求も重要になってくるのかもしれません。

福袋を購入する際の参考情報は「公式アプリ・公式サイト」が53.8％と最多。「SNS」は20代が43.4％と高いが、年代が上がるほど下がっている。

全体的に「ブランドや店舗の公式サイト・公式アプリ」が高いですが、他の参考情報も３～４割程度の回答を得ていました。年齢別にみると、「ブランドや店舗の公式サイト・公式アプリ」は年齢が高くなるほど見る人が多くなっています。「一般個人のSNS・ブログ・動画」は若年層で高く、年齢とともに下がる傾向がみられます。

「一般個人のSNS・ブログ・動画」は20代に向けての認知獲得では高い効果を発揮すると考えられます。30代・40代・50代に向けては、文章での記事作成やポスター、店舗での周知などの効果が期待できると考えられます。

福袋の中身の公開は、公開されている方が良い（83.9％）と高く、公開されていない方が良い（10.1％）と低い。

福袋の「中身はすべて公開されている方が良い」が42.9％、「一部（目玉商品など）は公開されている方が良い」が41.0％でした。なんらかの形で中身を確認したい割合は、合計すると83.9%に上りました。

結果から、中身がわかっている状態で安心して購入したい心理が強い傾向がみられます。一方で一部の人は、中身がわからないわくわく感を楽しみにしているニーズもあることもわかりました。

前述の設問で「単品で買うよりも安く、お得感があるから」が福袋を購入する理由や魅力として強い傾向があることをご紹介しましたが、福袋の中身の全部または一部を開示しながら、お得感を訴求することが売り上げ拡大の鍵となりそうです。

福袋の購入方法では、「事前予約制（抽選販売）」が36.0％と高く、次は「事前予約制（先着順）」が26.9％。

福袋は当日店頭に買いに行く（16.5％）というより、事前予約（62.9％）が人気であることがわかります。

先着順（26.9%）より抽選販売（36.0%）が好まれるのは、急いで長時間並んだりしなくても良いという心理的なものと、抽選販売のため付加価値や達成感が上がるという理由もあるかもしれません。

福袋を購入した際に、「失敗した」と感じる頻度は66.8％と最多。年代が上がるにつれて「失敗した」と感じる割合が減少。

「2～3回に1回程度、失敗したと感じる」が41.7％と高く、全体的にみて失敗したと感じている割合が高い傾向がみられますが、年代が上がっていくほど、失敗したと感じる割合が減っています。

若年層は初めて福袋を購入したり、さまざまな店舗で試しに購入したりして、期待と違った感覚を多く経験しているのかもしれません。年齢が上がるにつれて福袋を購入する店舗が固定化されていき、店舗が提供する福袋の中身と、顧客が期待するものの差が小さくなっていくことで、失敗経験が減っていくものと考えられます。

福袋の「失敗」とは、「好み」が61.0％と最多。自分にとって不要なものが入っていると「失敗」と感じる傾向にある。

「自分の好みのではないデザインのものが入っていた」の61.0%に続き、「売れ残りや不人気商品ばかりだと感じた」が46.8％、「サイズや色が自分に合わないものが入っていた」が44.9％と高い結果となりました。

福袋の中身について、サイズ感、色などがある程度事前に把握でき、納得感を得られる工夫ができれば、課題解決により購入拡大につながる可能性があります。別の見方をすると、サイズによって使用感が変わりやすい商材は、福袋に向かない可能性もあります。たとえばファッション商品でも、シャツなど身体のサイズによって使える・使えないが変わりやすい商品よりも、腕輪などサイズの影響が小さいアクセサリーの方が顧客の成功体験に寄与するかもしれません。

福袋の中に不要な商品が入っていた場合「家族や友人に譲る（プレゼントする）」が26.9％、「フリマアプリやネットオークションで売却」が25.8％と高い。

福袋の中身の不要な商品について「譲る」「売却する」「交換する」「保管する」の合計が約95％で、「捨てる」が5.0％と低い結果となりました。

不要な商品を交換する場を設けるなど対策をとることで、消費者は安心して福袋を購入しやすくなるかもしれません。

昨今の物価高に福袋の購入意向は影響がある69.4％、影響はない30.5％。

物価高の影響はあるものの、購入意欲があるとの回答が79.2％と高い傾向がみられました。50代が「物価高の影響により購入を控える・個数を減らす」が15.6％と低く、購買意欲が高いことがわかります。

年齢が高くなるほど物価高の影響が小さくなる傾向がみられ、その背景には可処分所得の差があるかもしれません。若年層のほうが、他に優先順位が高い可処分所得の消費先があり、福袋に消費が向かわない可能性があります。若年層をターゲットとする福袋は比較的安価にして、50代は比較的高価に設定するなど、価格の設定方法が鍵になりそうです。

