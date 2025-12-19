令和ロマン・松井ケムリと伊勢神宮参拝地元・三重県津市を拠点としたYouTubeチャンネル「バッテリィズ寺家の三重おいない百景」

吉本興業株式会社

バッテリィズ・寺家が、三重県の魅力を発信するYouTubeチャンネル「バッテリィズ寺家の三重おいない百景」は、現在チャンネル登録者数は約17,800名で、津市を起点に三重県各地の魅力を発信してきました。

この度、M-1グランプリ王者としても知られる令和ロマン・松井ケムリをゲストに迎えた特別回を配信します。

今回の企画では、松井ケムリとともに、日本を代表する聖地・伊勢神宮を参拝。作法や参拝の流れを丁寧に教わりながら、終始まじめに参拝する様子を収録しています。伊勢神宮への参拝を検討している方や、初めて訪れる方にとっても、実際の動線や雰囲気を体感できる参考性の高い内容となっています。

バッテリィズ・寺家

まさかM-1優勝者と準優勝者で、三重県が誇る伊勢神宮に行く日が来るとはという感じでした。個人チャンネルなのに信じられない人数の大人が来ていただいて、シートノックのボール回しぐらい、いろんな方向に名刺が交換されていました。

しかも今回はほんとに知識になる要素も多めですので、

どこの県に住んでおられる人にとっても人生で1回は行ってみたい場所と言われる伊勢神宮、行く予定の方はぜひ見てください。

概要

＜YouTubeチャンネル名＞

バッテリィズ寺家の三重おいない百景

＜チャンネルURL＞

https://www.youtube.com/channel/UCqnyXgynIx_NUx3qTvsg07Q

＜配信日＞12月20日(土) 18:00