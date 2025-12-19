超軽量航空級素材カーボン製「最強なスーツケース」がMakuakeにて本日より先行割引販売開始！超軽量航空級素材カーボン×アルミ合金フレームで一生モノ

【本日開始】新商品「カーボンスーツケース」、Makuakeにて先行販売開始 ～最大50％OFFの特別価格で提供～

株式会社日進（本社：東京都荒川区）は、応援購入サービスMakuakeにて先行販売中の、『くて強いカーボンファイバー採用。長く愛せる一生モノのスーツケース｜VELUE』プロジェクトが、僅か5時間で目標金額の230％を達成、総額115万円を超えました。

Velueが開発した「カーボンファイバースーツケース」誕生

あなたのスーツケース、こんな経験はありませんか？

空港で預けたら角がへこんで戻ってきた

ちょっとした衝撃でボディが歪む

軽さを優先すると、強度や高級感が犠牲になる

使っていくうちに表面が傷だらけになってしまう

旅の相棒であるスーツケースは、強さ・軽さ・美しさのすべてを妥協したくない。

その答えとして私たちVelueがたどり着いたのが、航空級カーボンファイバーでした。

“守る強さ”が、段違い。

カーボンファイバー特有の高剛性により、

外部からの圧力や衝撃が加わっても、ボディが歪みにくい構造です。

荷物を預けたときの衝突、積み重ね、移動中の振動…。

旅では想像以上の負荷がかかります。

中身をしっかり守り抜くための強さを、この素材で実現しました。

強いと言っても、言葉だけでは伝わらない。

だから私たちは、実際の旅環境を想定して社内で1000回の落下テストを実施。

高さ200cmからの落下

角・面・縁など、あらゆる方向での衝撃

その結果、本体故障なし

旅のハードな扱いにも耐える、確かな耐久性を確認しました。

片手でふわりと持ち上がる軽さ。

女性にもやさしい重量設計。

従来のアルミ合金フレームスーツケースと比べて平均500gの軽量化を実現。

同じ30～40L級・機内持ち込みクラスで、カーボン外装×アルミ合金フレームという同条件の製品を比較しても、当社モデルは約3.5kgと最軽量級に位置します。一般的な同カテゴリー品が4～5kgに分布する中で、この差は数字以上に体感として現れます。スーツケースが軽いというだけで、旅の質は大きく変わります。

「軽いのに不安がない」──その新しい常識を、旅の中でぜひ体感してください。

TSAロック一体構造。丈夫さを“骨格”に組み込む。

ワンプッシュで開閉、しっかり施錠。

本製品は、海外渡航や預け荷物でも心配なし、TSAロックを採用しています。

さらにロック機構は、アルミ合金フレームと一体化した構造で固定。衝撃が集中しやすいロック周りを強化し、破損リスクを抑えた堅牢設計に仕上げました。

水をかけても濡れにくい

貼合されたフレーム構造と、開閉部まわりの設計により、水が入り込みにくい防滴（耐水）仕様を追求しました。

突然の雨や水しぶきなど、移動中の“よくある水濡れ”でも、荷物を守りやすい設計です。※完全防水ではありません。

溢れる高級感

カーボンの軽さ × アルミの強さ

何度も試作し、細部まで磨き上げた

軽さと強さの両立は、素材だけで決まらない。

板厚、積層、フレーム形状、キャスター受け、ロック周り、角部の補強…。

“全体を軽くする”ための構造最適化と、

“長く使える信頼性”の確保を同時に進めるため、試作と検証を繰り返しました。

さらに、旅の道具としての品格にもこだわりました。

艶消しマット仕上げで傷を目立たせず、

ダブル・強化キャスター、TSA一体ロックなど、

弱点になりやすい部分まで徹底補強。

細部の積み重ねが、旅の完成度を決めると信じているからです。

そして完成した「次世代一台」

こうして完成したのが、

カーボン×アルミ合金フレームのハイブリッドスーツケース。

自社従来のアルミ合金フレームモデル比で平均1kg軽量化しながら、

全体強度を一段引き上げた、

Makuakeプロジェクト概要

《プロジェクト名》

軽くて強いカーボンファイバー採用。長く愛せる一生モノのスーツケース｜VELUE

《プロジェクト実施期間》

2025年12月19日（金）～2月27日（金）

《プロジェクトサイト》

