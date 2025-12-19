『全国戻りたい街ランキング2025』発表。1位は「愛知県 刈谷市」。

株式会社ウェイブダッシュ

株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下山 一美）が運営する地域応援サイト「生活ガイド.com」は、「全国戻りたい街ランキング2025」（https://www.seikatsu-guide.com/rank_modoritaimachi/）を発表いたしました（下記表はその中から上位20を抜粋）。

このランキングは2021年10月5日～2025年9月30日の間で生活ガイド.comにログインした会員61,914人を対象に、現在は生まれ育った街に住んでいないものの、その街に住みたいと考えている割合を順位付けしたものです。同ランキングが４年ぶりの発表となったことから、精度向上を目的に、前回より最低母数の基準を引き上げて集計しました。

何か特徴がないか考察してみると、上位3市区町村にランクインした街は財政力指数が高いことが見受けられました。町村を除いた815市区で順位付けした場合（順位横の括弧内は該当する街の指数）、

- 刈谷市は9位（1.24）- 武蔵野市は1位（1.51）- 港区は16位（1.15）

になります。財政力指数は自治体の財政力を示す指標で、1.0を上回る自治体に地方交付税交付金は支給されません。そのため指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力があることを意味します。

※1.0を超えている自治体は815市区中39（総務省「地方財政状況調査関係資料」令和5年度）

財政が安定している自治体は行政サービスを充実させやすいため、これらの街にまた住みたい（＝戻りたい）と考える人が多いのかもしれません。生活ガイド.comでは一部の行政データを順位付けしたコンテンツ（https://www.seikatsu-guide.com/rank_data/）も提供しております。気になる街の比較はもちろんのこと、その街が全国でどれくらい優れているのかを確認できます。

なお上位5市区の紹介では、当ランキングの対象が生まれ育った戻りたい街、つまり「ふるさと」であることから、冬休みの旅行・帰省先のお土産やふるさと納税の参考に、特産物・名産品等を掲載しております。また移住を考えている方向けに、一部自治体が用意している移住支援制度等もあるので、来年の居住先の参考にしてはいかがでしょうか。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査期間： 2021年10月5日～2025年9月30日

調査対象：生活ガイド.com会員61,914人

「生活ガイド.com」

株式会社ウェイブダッシュが運営する、日本全国の市と東京23区などの特別区、そして政令指定都市にある行政区ごとの地域・行政情報を掲載しているサイトになります。市区の比較や、住みたい街関連だけでなく会員からの投票による地域の注目されているランキングも充実しています。水道料金や補助金・お祝い金、子育てに関する情報など、住まい探しや暮らしに役立つサイトです。

https://www.seikatsu-guide.com/



