「Gaitta」が2025 LONDON DESIGN AWARDS:Season2 (英国)で銀賞、International Design Award 2025(米国)で銅賞を受賞

吉靴房

製靴家・野島孝介(吉靴房) の作品「Gaitta（よなぬき）」は、国際デザイン賞LONDON DESIGN AWARDS:Season2において銀賞、International Design Awards 2025 において銅賞を受賞しました。

両アワードはプロダクト、建築、ファッションなど多様な分野を対象とした国際的なデザインアワードであり、世界各国から集まった応募作品を国際的な審査員がデザイン性、独創性、コンセプトの明確さなど様々な観点から評価します。

受賞作品「Gaitta(よなぬき)」は、日本の履物文化に着想を得て、下駄の構造と革靴の技術を融合させた作品です。

伝統的な要素を踏まえながらも、現代の生活や身体感覚に寄り添う履物として再構築した点が評価され、今回の受賞に至りました。

LONDON DESIGN AWARDS:Season2受賞作品「Gaitta」

International Design Awards 2025受賞作品「Gaitta」

作品名 「Gaitta（よなぬき）」 は、英語の gait（歩き方、歩行のリズムや安定性、優雅さ）と、日本の伝統的な履物である geta（下駄） を掛け合わせた造語です。歩行における多様なリズムや身体感覚を、履物という形で表現することを意図しています。また日本語名の 「よなぬき」 は、日本の伝統音楽に由来する音階を指す言葉であり、音楽におけるリズムや拍の感覚を、歩行のリズムや身体の動きと重ね合わせる発想から名付けました。

本作は、日本の伝統的な足袋の構造と西洋の革靴文化をもとに設計した底面構造とアッパーを、京都の伝統工芸士の協力のもと製作した桐材による一本歯下駄・二本歯下駄のソールに組み合わせた一足です。

ソールの底面曲線は、足裏の形状や接地の流れを靴型の設計に基づきデザインしました。革靴製作を通じて培ってきた足の構造や歩行に関する知見をもとに、下駄の構造と向き合い歩きやすさを考慮しています。日本の履物文化における二種類の下駄の形式を踏まえ、一本歯下駄仕様と二本歯下駄仕様を展開しています。一本歯下駄は接地面が一点であることから坂道や不整地においても重心移動がしやすく、身体の軸を意識した歩行を可能にする構造です。山道や起伏の多い日本の地形で用いられてきた履物の特性に着目し、現代の履物として再解釈しました。二本歯下駄は安定性を備えた、より伝統的な下駄の構造です。日常的な歩行における安定感と日本の履物文化に根付いた形式美を重視した仕様となっています。

足袋から着想を得たつま先部分は、製作技術や構造上、本来は指股に縫い目が必要となる箇所ですが、足袋の伝統的な美意識を尊重し縫い目のない構造を採用することで美しさと強度の両立を実現しました。

留め具には「こはぜ」を採用しています。素早く着脱でき、脱げにくく、サイズ調整も可能という機能性を備えながら革靴としての十分な強度を保つよう縫製構造を設計しました。

色使いにおいては、革靴のフォーマルカラーである「黒」と、足袋のフォーマルカラーである「白」を対比させることで、西洋と日本、それぞれのフォーマル観を一足の中で表現しています。

裏革には鹿革を使用しています。鹿の個体数増加が社会問題となっており、いただいた命を無駄にせず活用するという考えと、鎌倉時代の足袋が鹿革で作られていた歴史的背景の双方を踏まえ、素材を選定しました。

日本文化や自身のルーツに向き合い、学び続けながら日本で革靴づくりを続けてきた経験があるからこそ体現できた一足です。本作は、靴という表現を通して、日本と西洋、伝統と現代、文化と感覚が交差する新しい価値を提案します。

【製靴家・野島孝介について】

『主な受賞歴』

京都デザイン賞2010「御沓」入選

京都デザイン賞2011「単皮」入選

Japan Leather Award2017「五枚丈」 入選

K-DESIGN AWARD2023「チプシン足袋」入選

Japan Leather Award2023「チプシン足袋」入選

第五回和文化グランプリ「五枚丈革台月夜」 入選

京都デザイン賞2025「Gaitta（よなぬき）」入選

LondonDesignAward2025「Gaitta（よなぬき）」銀賞

19th Annual International Design Awards「Gaitta（よなぬき）」銅賞

『主な実績』

・2025年NHK WORLDにて紹介

他国内外メディア多数

・映画・ドラマ作品への靴の製作・提供実績

・複数ブランドとのコラボレーションによるダブルネーム作品の制作

野島孝介(吉靴房)

HP：https://kikkabo.info/

海外用HP：https://kikkabo-overseas.stores.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/kikkabo_nojima/

所在地：京都府京都市上京区大宮通寺之内下ル花開院町111-2

電話：075-414-0121

代表者名：野島孝介