『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』本日2025年12月19日（金）発売！ RADWIMPS20周年記念歌詞集
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』を2025年12月19日（金）に発売いたします。
“本当の気持ちは、歌詞にある。”
本書は、野田洋次郎氏がRADWIMPSでリリースしてきた今までの歌詞と、それに関する各界の著名人8名による寄稿文を掲載した一冊です。
「哲学的」「私小説的」などと評されるRADWIMPSの歌詞について、様々な角度からの寄稿文を通じ、それぞれの「RADWIMPS論」が垣間見られる構成になっております。
歌詞と寄稿文を読むことで、「私にとってのRADWIMPS」が開花する――
RADWIMPSの歌詞の魅力を活字で味わうことのできる、永久保存版の歌詞集です。
【寄稿者（掲載順・敬称略）】
三浦しをん（小説家）
安藤宏（国文学者）
生方美久（脚本家）
青木琴美（漫画家）
野矢茂樹（哲学者）
岩井俊二（映画監督）
Orangestar（ボカロP）
青松輝（歌人）
本書の目次（掲載曲）を、以下の画像で公開いたします。
【特典情報】
1.「Amazon」購入特典「スマホ壁紙」
https://www.amazon.co.jp/dp/4041166853
※2026年1月30日（金）までに予約・購入された方が対象
※特典は、商品発送時に別途送信されるメール記載のURLよりダウンロードいただけます
※ダウンロード期限は2026年4月30日（木）23:59です
※電子書籍には特典はつきません
2.「楽天ブックス」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18396976/
※数量限定（なくなり次第終了）
3.「タワーレコード」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）
https://tower.jp/item/7240824
※数量限定（なくなり次第終了）
4.「HMV」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16289510
※数量限定（なくなり次第終了）
5.「カドスト」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322506000806/
※数量限定（なくなり次第終了）
※特典詳細は各ストアにてご確認ください。
※特典に関するお問い合わせは、各店舗宛でお願いいたします。
【書籍概要】
書名：野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論
定価：2,640円（本体2,400円＋税）
発売日：2025年12月19日（金）
判型：四六判
ページ数：400ページ
ISBN：978-4-04-116685-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000806/)
【野田洋次郎 プロフィール】
1985年、東京都生まれ。ロックバンドRADWIMPSのヴォーカル&ギターであり、ほぼ全作品の作詞作曲を担当する。2005年にシングル「25ｺ目の染色体」でメジャーデビュー。
ジャンルという既存の枠組みに捉われない音楽性、恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けている。
2012年にはillion名義でのソロプロジェクトを始動。
2015年には映画『トイレのピエタ』で俳優デビュー。初主演にして「第39回日本アカデミー賞」新人俳優賞、「第70回毎日映画コンクール」スポニチグランプリ新人賞を獲得した。
2016年公開の長編アニメ『君の名は。』で新海誠監督と初タッグを組み、その後、2019年に『天気の子』、2022年に『すずめの戸締まり』でも音楽全般を担当。劇伴音楽でも多彩な作曲性を発揮し非常に高い評価を得、それぞれの作品において第40回／第43回／第46回と三度にわたり日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。2022年公開の実写映画『余命10年』（藤井道人監督作品）でも、劇伴全29曲と主題歌を担当した。
2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌として、新曲「賜物」が起用される。さらに日本テレビ系『news zero』2025年テーマソングとして「命題」「ピアフ」を書き下ろした。同年10月8日にはニューアルバム『あにゅー』をリリースし、日本の音楽シーンを牽引する存在として独自の輝きを放ち続けている。
2025年11月、バンドはメジャーデビュー20周年を迎えた。
X：https://x.com/YojiNoda1
Instagram：https://www.instagram.com/yoji_noda/
TikTok：https://www.tiktok.com/@yoji_noda1
RADWIMPS X：https://x.com/RADWIMPS
RADWIMPS Instagram：https://www.instagram.com/radwimps_jp/
RADWIMPS TikTok：https://www.tiktok.com/@radwimps_official
RADWIMPS OFFICIAL SITE：https://radwimps.jp/