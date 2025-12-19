『野田洋次郎 歌詞集　RADWIMPS論』本日2025年12月19日（金）発売！　RADWIMPS20周年記念歌詞集

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』を2025年12月19日（金）に発売いたします。

“本当の気持ちは、歌詞にある。”

本書は、野田洋次郎氏がRADWIMPSでリリースしてきた今までの歌詞と、それに関する各界の著名人8名による寄稿文を掲載した一冊です。

「哲学的」「私小説的」などと評されるRADWIMPSの歌詞について、様々な角度からの寄稿文を通じ、それぞれの「RADWIMPS論」が垣間見られる構成になっております。

歌詞と寄稿文を読むことで、「私にとってのRADWIMPS」が開花する――

RADWIMPSの歌詞の魅力を活字で味わうことのできる、永久保存版の歌詞集です。

【寄稿者（掲載順・敬称略）】

三浦しをん（小説家）

安藤宏（国文学者）

生方美久（脚本家）

青木琴美（漫画家）

野矢茂樹（哲学者）

岩井俊二（映画監督）

Orangestar（ボカロP）

青松輝（歌人）

本書の目次（掲載曲）を、以下の画像で公開いたします。

【特典情報】

1.「Amazon」購入特典「スマホ壁紙」

https://www.amazon.co.jp/dp/4041166853

※2026年1月30日（金）までに予約・購入された方が対象

※特典は、商品発送時に別途送信されるメール記載のURLよりダウンロードいただけます

※ダウンロード期限は2026年4月30日（木）23:59です

※電子書籍には特典はつきません

2.「楽天ブックス」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18396976/

※数量限定（なくなり次第終了）

3.「タワーレコード」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）

https://tower.jp/item/7240824

※数量限定（なくなり次第終了）

4.「HMV」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16289510

※数量限定（なくなり次第終了）

5.「カドスト」購入特典「しおり」（同店限定デザイン）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322506000806/

※数量限定（なくなり次第終了）

※特典詳細は各ストアにてご確認ください。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗宛でお願いいたします。

【書籍概要】

書名：野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論

定価：2,640円（本体2,400円＋税）

発売日：2025年12月19日（金）

判型：四六判

ページ数：400ページ

ISBN：978-4-04-116685-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000806/)

【野田洋次郎 プロフィール】

1985年、東京都生まれ。ロックバンドRADWIMPSのヴォーカル&ギターであり、ほぼ全作品の作詞作曲を担当する。2005年にシングル「25ｺ目の染色体」でメジャーデビュー。

ジャンルという既存の枠組みに捉われない音楽性、恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けている。

2012年にはillion名義でのソロプロジェクトを始動。

2015年には映画『トイレのピエタ』で俳優デビュー。初主演にして「第39回日本アカデミー賞」新人俳優賞、「第70回毎日映画コンクール」スポニチグランプリ新人賞を獲得した。

2016年公開の長編アニメ『君の名は。』で新海誠監督と初タッグを組み、その後、2019年に『天気の子』、2022年に『すずめの戸締まり』でも音楽全般を担当。劇伴音楽でも多彩な作曲性を発揮し非常に高い評価を得、それぞれの作品において第40回／第43回／第46回と三度にわたり日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。2022年公開の実写映画『余命10年』（藤井道人監督作品）でも、劇伴全29曲と主題歌を担当した。

2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌として、新曲「賜物」が起用される。さらに日本テレビ系『news zero』2025年テーマソングとして「命題」「ピアフ」を書き下ろした。同年10月8日にはニューアルバム『あにゅー』をリリースし、日本の音楽シーンを牽引する存在として独自の輝きを放ち続けている。

2025年11月、バンドはメジャーデビュー20周年を迎えた。

X：https://x.com/YojiNoda1

Instagram：https://www.instagram.com/yoji_noda/

TikTok：https://www.tiktok.com/@yoji_noda1

RADWIMPS X：https://x.com/RADWIMPS

RADWIMPS Instagram：https://www.instagram.com/radwimps_jp/

RADWIMPS TikTok：https://www.tiktok.com/@radwimps_official

RADWIMPS OFFICIAL SITE：https://radwimps.jp/