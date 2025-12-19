シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「大魔に従いし両剣　双獅子王」の開始！新キャラ「Ｓトリノ」、「Ｓアキシオン」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「大魔に従いし両剣 双獅子王」が2025年12月19日に追加されたことをお知らせいたします。また併せて新コンテンツ「探検」の追加、ダメージチャレンジイベント「次王道踏出 超強化・(T)inPM」の開始、「赤と黒の双獅子王ガチャ」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「大魔に従いし両剣 双獅子王」について

期間限定イベント「大魔に従いし両剣 双獅子王」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

ダークマターの配下のふたり、

赤と黒の獅子王、SトリノとSアキシオン。

ふたりがどうしてダークマターに付き従っているのか。

彼らがピア・マルコ達に関わるまでの話……。

開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/31(水) 11:59

「世界のエネルギー」交換可能期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/1/7(水) 13:59

◆新キャラ追加！「赤と黒の双獅子王ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[赤獅子王]Ｓトリノ」「[黒獅子王]Ｓアキシオン」が登場する、「赤と黒の双獅子王ガチャ」を開始いたしました。

・[赤獅子王]Ｓトリノ

・[黒獅子王]Ｓアキシオン

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/1/4(日) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆「☆3確定 赤属性ガチャ」を追加！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「☆3確定 赤属性ガチャ」を開始いたしました。

10連目は赤属性の☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が確定となりますので、欲しい赤属性の☆3キャラを入手するチャンスです！

■開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/31(水) 11:59

※「冒険の情熱ガチャ」に登場したキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

※10連目は確定ですが、1～9連目は共通で、すべての属性が排出されます

◆「☆3確定 緑属性ガチャ」を追加！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「☆3確定 緑属性ガチャ」を開始いたしました。

10連目は緑属性の☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が確定となりますので、欲しい緑属性の☆3キャラを入手するチャンスです！

■開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/31(水) 11:59

※「冒険の情熱ガチャ」に登場したキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

※10連目は確定ですが、1～9連目は共通で、すべての属性が排出されます

◆新コンテンツ「探検」を追加！

新コンテンツ「探検」を実装いたしました。

お宝を求めて、所持キャラに探検エリアの調査を依頼しよう！

探検結果が「大成功！」になると、報酬量がなんと2倍に...!?

大成功率UP条件やボーナスキャラを反映した編成で、たくさん報酬を獲得しましょう！

※探検エリアやボーナスキャラは、抽選が行われるタイミング（AM4:00/探険完了後の更新）で毎回ランダムに選定されます

◆ダメージチャレンジイベント「次王道踏出 超強化・(T)inPM」の開催！

緑属性の「(T)inPM」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[次王道](T)inPM」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス後～ 2025/12/31(水) 11:59

◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！

「闇神の謀略」に、次代編「強敵の記憶1」を追加いたします。

※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています

※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆期間限定「歳暮の塔」を追加！

極幻の塔に「歳暮の塔」を期間限定で追加いたしました。

5～10階ごとに敵の属性が変わる「歳暮の塔」で、ジェムや氣力などを手に入れよう！

詳しくは、お知らせ（期間限定「歳暮の塔」開催！）をご確認ください。

■開催期間

2025/12/19(金) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/31(水) 11:59

※「歳暮の塔」は開催当日は40階まで一気に登ることができ、それ以降は1日ごとに10階ずつ解放されて登ることができます

（回数制限はなく、最終日までに全ての階層を登ることができます）

※「自動踏破機能」は登れる階層まで有効で、クリア後にストーリーが再生される場合は、停止されます

※「歳暮の塔」は左に追加されており、「紫紺の塔」は右からスクロールすることで表示されます

※メインクエスト「聖魔大戦編」5-13をクリアしたお客様が挑戦できます

◆「ワンコレシールガチャ12」の開始！

新しいシールを追加した「ワンコレシールガチャ12」を開始いたしました。

こちらは既存の「シールガチャチケット」で引くことができます。

※ガチャから排出するシールの内容は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

※他の「ワンコレシールガチャ」も継続して引くことができます

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

========================================================