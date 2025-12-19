【20万円相当の手作り婚約指輪が“無料”に】工房Smith札幌にて過去最大の還元企画を緊急開催！年末年始限定「3本セットが結婚指輪の予算で揃う」キャンペーンでおふたりの一生に一度の門出を応援します

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪の工房「工房Smith札幌本店」は、昨今の物価高騰の影響で婚約指輪を断念するカップルが増加している現状を受け、2025年1月15日（水）までの期間限定で、結婚指輪（ペア）をご制作いただいたお客様に「0.15ctダイヤモンド&手作り婚約指輪」を無料で進呈するキャンペーンを開始いたします。

■ キャンペーン実施の背景

婚約指輪は「想いと未来を預ける」もの

近年、物価高騰の影響により「婚約指輪は購入しない」という選択をするカップルが増えています。しかし、私たち工房Smith札幌は、予算を理由にこの大切な思い出を妥協してほしくないと考えています。

本来、婚約指輪は単に高価な品を「贈る」だけのものではありません。 大切な人に自分の想いと未来を『預ける』もの。 「自分の人生の一部を、最も信頼する人に託す」という決意であり、受け取る側はその想いを受け取り、守り抜く。婚約指輪には、そんな二人だけの神聖な約束が込められています。

「だからこそ、一生形に残る手作り婚約指輪をすべての方の手元に届けてほしい」 そんな切なる願いから、「婚約指輪」をプレゼントさせてください。

■ キャンペーン概要

期間中に結婚指輪（ペア）をご制作いただいたお客様を対象に、プロの職人が一点ずつ手掛ける0.15ctの天然ダイヤモンドを使用した手作り婚約指輪を1本無料でプレゼントいたします。

期間： 2025年12月19日（金） ～ 2026年1月15日（木）まで

対象： 期間中に結婚指輪（ペア）をご制作・ご成約いただいたお客様

特典内容： 0.15ctダイヤモンド&手作り婚約指輪（1本）を無料進呈

実施店舗： 工房Smith札幌本店

※注意事項

オプション（刻印、誕生石、素材変更等）をご希望の場合は、別途追加料金が発生いたします。

その他特典、割引との併用はできません。

■ 「無料」でも品質に妥協しない理由

「無料」という異例の試みですが、進呈する手作り婚約指輪の品質に妥協はありません。自社内に熟練の職人と設備を抱える「手作り工房」だからこそ、制作外注費用を徹底的に排除し、その分を素材とお客様への還元に充てることが可能となりました。0.15ctのダイヤモンドを、熟練の職人が一つひとつ丁寧にセッティングし、一生ものにふさわしい輝きを保証いたします。

■ 制作過程が「一生の思い出」になる体験価値

工房Smith札幌では、単に指輪を手に入れるだけでなく、お二人で金属を叩き、磨き上げる「制作体験」そのものを大切にしています。プロの職人がマンツーマンでサポートするため、初めての方でも安心して世界にひとつの指輪を完成させることができます。制作中の写真や動画撮影も可能で、指輪を見るたびに「あの時、二人で協力して作った」という温かい記憶が蘇ります。

■ ご予約・お問い合わせ

ご予約はこちら。備考欄に【婚約指輪プレゼント希望】とご入力ください。

▶︎https://coubic.com/smithsapporo/4916020#pageContent

本キャンペーンについてのお問い合わせはこちら

▶︎https://lin.ee/vfxxvqq

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分

※ご制作のお客様限定で駐車場料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌１F

営業時間：

9:00～19:00

（レイトコース 18:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR「札幌」駅から徒歩5分

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

創設：

2009年4月1日

