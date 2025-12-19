ユーザー数1,000万人突破の『PixAI』、三周年記念に続きクリスマス楽曲MV・参加型イベントを一挙展開！
AI創作技術のリーディングカンパニーであるMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、アニメ・二次元表現に特化したAI二次元創作プラットフォーム「PixAI」において、三周年記念オリジナルMVの公開に続き、クリスマスシーズンに向けた大型ホリデー企画を開始いたしました。
本企画では、オリジナルクリスマス楽曲MV「Snow Light」の公開をはじめ、参加型プレゼントキャンペーン、ストーリー型クリスマスイベント、イラストコンテスト、ならびに期間限定の会員・クレジット施策など、複数のコンテンツと施策を同時展開しています。
PixAIは本取り組みを通じて、AI二次元創作の楽しさを「体験・参加・共有」という形で広げ、ホリデーシーズンならではの創作体験をコミュニティ全体に提供することを目指しています。
■ オリジナルクリスマス楽曲MV「Snow Light」を公開
「Snow Light」は、PixAIが企画したクリスマス楽曲をもとに制作されたオリジナルMVです。
やさしく透明感のある旋律と、繊細なアニメーション表現を通じて、雪降るホリデーシーズンの情緒と温もりを描いています。
本MVは、PixAIがこれまで培ってきた二次元表現力と、音楽・映像を融合したコンテンツ制作の一環として制作され、創作を楽しむユーザーに“物語としてのクリスマス体験”を届けることを目的としています。
《作品情報》
タイトル：Snow Light
歌：荒井麻珠@maju_arai(https://x.com/maju_arai)
作詞・作曲：Junxix.
編曲：kazuboy
アニメーション制作：M-ACG Studio
▼ MV視聴URL
https://youtu.be/OH4fDz3CCvM
■ MV公開記念：参加型ホリデープレゼントキャンペーン
MV公開を記念し、PixAIではコミュニティ参加型のプレゼントキャンペーンを実施しています。
対象投稿への「いいね」や「シェア」を通じて、コミュニティ全体でPixAIクレジットをアンロックしていく仕組みとなっており、ユーザー同士が一体となってイベントを盛り上げる設計です。
シェア＆いいねが1回増えるごとに、100,000 PixAIクレジットのアンロック目標に近づきます。
主な賞品
1. Amazonギフトカード 22,000円 ×10名
2. Amazonギフトカード 7,500 円 ×30 名様
3. PixAIクレジット 500,000 ×50名
参加方法
@PixAI_Official(https://x.com/PixAI_Official) をフォロー
対象投稿を「いいね」＆「リポスト」
開催期間
2025年12月31日（水）12:00まで
■ ストーリー型イベント「ミオと過ごす、特別なクリスマス」
ホリデー企画の一環として、PixAIではオリジナルキャラクター「ミオ」と共に楽しめるストーリー型クリスマスイベントを展開しています。
クリスマスイブのおそろいのマフラーや、星空の下でのスケートなど、物語が進むごとにミオとの距離が少しずつ縮まり、彼女が胸に秘めた“クリスマスの願い”へと近づいていく構成となっています。
現在、第1章「マフラーも火照る理由も」を配信中。
ストーリーは2日ごとに新エピソードが解放され、ユーザーは物語を追体験する形でイベントに参加できます。
▼ ストーリー体験ページ
https://pixai.art/event/christmas-drama
■ PixAIクリスマスイラストコンテストを同時開催
PixAIおよびX（旧Twitter）にて、クリスマスをテーマにしたイラストコンテストを同時開催しています。
雪景色、ファンタジー、ホリデー装飾など、自由な発想による二次元作品の投稿が可能です。
開催期間
2025年12月19日（金）12:00 ～ 2025年12月31日（水）12:00（JST）
▼ 詳細
https://pixai.art/contest/1958235371376549068
■ 期間限定のクリスマス施策について
PixAIでは、ホリデー期間限定で以下の特別施策も実施しています。
- 年間会員プラン50％OFF＋限定バッジ
- クレジットパック最大40％ボーナス
- コミュニティ参加型クリスマスツリー点灯イベント
- ストーリーコンテンツの段階的解放
▼ 詳細
https://pixai.art/ja/event/christmas-2025
■ 今後の展開
PixAIは今後も、AI技術と二次元創作文化を融合させたプラットフォームとして、創作の自由度と表現力を継続的に高めてまいります。
機能やモデルの進化にとどまらず、音楽、ストーリー、イベントなど多様なコンテンツを通じて、クリエイターとファンが共に参加し、共有できる創作体験の提供を目指します。
また、グローバルな二次元創作コミュニティの形成を視野に入れ、より多くの創作者が安心して創作に取り組める環境づくりと、持続的なコミュニティの発展に貢献してまいります。
【PixAIの実績と展望】
PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている「顔のない人」たちに創作の魔法を届けることを使命としています。
2022年10月のサービス開始以来、世界中で1000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームです。北米・韓国・台湾などの創作文化の強い地域でも急速にシェアを拡大し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、課金継続率ともにトップクラスを誇ります。
2025年上半期には、SensorTowerの調査で日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位を獲得し、AI創作分野で確固たる地位を築いています。
PixAIにより、技術と文化をつなぎ、すべての人の創作可能性を拡張することで、「創作の民主化」をさらに推進してまいります。
■ クリスマス特設サイト・関連リンク
- PixAI：https://pixai.art/ja
- クリスマススペシャルイベント特設ページ：https://pixai.art/ja/event/christmas-2025
- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)
- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart)
- 公式X：https://x.com/PixAI_Official