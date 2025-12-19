kubell、株式会社kubellストレージを完全子会社化及びスターティアホールディングスグループと業務提携を開始

株式会社kubell

ビジネスチャット「Chatwork」（https://go.chatwork.com/ja/）や業務プロセス代行サービス「タクシタ」（https://go.taxita.com/）を提供する株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜、以下、kubell）は、スターティアレイズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 健太、以下、スターティアレイズ）が保有する株式を譲り受け、株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成、以下、kubellストレージ）を完全子会社とすることを、2025年12月19日（金）に開催した取締役会において決議しましたので、お知らせいたします。あわせて、中堅・中小企業市場における更なる顧客基盤拡大とDX推進を目的とし、kubellグループはスターティアホールディングスグループであるスターティアホールディングス株式会社並びにクラウドサーカス株式会社と業務提携を開始いたします。

株式取得の背景と目的

kubellグループは、「働くをもっと楽しく、創造的に」というコーポレートミッションのもと、2021年7月1日付でスターティアレイズのクラウドストレージ事業を会社分割することにより合弁会社としてkubellストレージを設立し、スターティアレイズと緊密な協力関係の下、事業基盤を築いてまいりました。

また、2023年から「タクシタ（Chatwork アシスタント）」の提供を開始し、人とAIなどのテクノロジーの力を掛け合わせることで、お客様のDXを本質的に実現するビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」の展開を進め、ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へと、事業領域を拡張し続けております。今後、事業環境が加速的に変化していく中、kubellストレージを更なる成長軌道に乗せるためには、より一層の迅速な意思決定と、柔軟な投資判断が可能な体制構築が不可欠であると判断し、kubellストレージを完全子会社化することといたしました。

業務提携の目的

kubellグループとスターティアホールディングスグループの両社は「中堅・中小企業へのBPaaSの提供」という共通戦略に基づき、今後も互いの事業基盤とノウハウを連携させ、新たなシナジーを創出していくことを目的とし、新たに業務提携を開始いたしました。本連携により、当社の持つビジネスチャットによる「強力な顧客接点（プラットフォーム性）」及び「業務代行などのオペレーション機能」と、スターティアホールディングスグループが保有する「ITインフラ顧客基盤」及び「業務特化型SaaSのラインナップ」を戦略的に掛け合わせることによって、中堅・中小企業のお客様に対し、より包括的かつ多面的な経営課題の解決を実現いたします。これらの連携を通して、両社は中堅・中小企業における顧客基盤の更なる拡大と、BPaaS領域における市場シェアの拡大に向け邁進してまいります。

スターティアホールディングスグループについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション（事業会社：クラウドサーカス株式会社）とITインフラ（事業会社：スターティア株式会社等）を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

代表取締役社長：本郷 秀之

設立：1996年2月21日

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

事業内容：グループ会社の経営管理等

コーポレートサイト：https://www.startiaholdings.com/

会社名：クラウドサーカス株式会社

代表取締役社長：金井 章浩

設立：2009年4月1日

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

事業内容：デジタルマーケティングSaaS「クラウドサーカス」の開発・販売及び、デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

コーポレートサイト：https://cloudcircus.jp/company/

会社名：スターティアレイズ株式会社

代表取締役社長：鈴木 健太

設立：2017年11月10日

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

事業内容：バックオフィスDX支援事業

コーポレートサイト：https://www.startiaraise.co.jp/

株式会社kubellストレージについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellストレージはオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」を通して、デジタルの専門知識がない方でも直感的に操作できるファイル管理・共有ツールを提供。仕事の効率化とセキュリティ強化の実現に寄与しています。

代表取締役社長：中 哲成（なかば てつじょう）

会社設立：2021年7月1日

事業内容：オンラインストレージ事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-storage.com/

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧 Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com/