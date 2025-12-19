海外企業の日本向けマーケティングを支援する株式会社マシュマロエンタメ、Skywork AI 日本展開の一環として YouTuber あべむつき氏を招いた対談・動画撮影を実施

株式会社マシュマロエンタメ

海外クライアントの日本国内プロモーションを支援する広告代理店「株式会社マシュマロエンタメ（本社：東京）」は、2025年12月12日、当社オフィスにて、AI Super Agents「Skywork AI」の日本市場責任者 Tomo氏と、YouTube チャンネル「あべむつき」を運営する人気クリエイター・あべむつき氏による対談および YouTube 動画撮影を実施いたしました。Skywork AI ：https://skywork.ai/

あべむつき（フォロワー数：23.3万人）

AI・IT・業務効率化をテーマに、実務での活用を前提とした分かりやすい解説やレビュー動画を発信しており、ビジネスパーソンやクリエイターを中心に高い支持を集めている。生成 AI、業務自動化ツール、最新テクノロジーを「実際に使う視点」で紹介するスタイルが特徴で、導入メリットだけでなく課題や注意点も含めた実践的な情報発信に定評がある。Youtube：https://www.youtube.com/@abemutsuki

株式会社マシュマロエンタメは、海外企業が日本市場へ参入する際のローカライズ戦略立案、KOL・インフルエンサー施策、コンテンツ企画・制作までを一貫して支援しており、特に AI・SaaS 分野における日本向けプロモーションを強みとしています。Skywork AI は、当社が日本展開を積極的に支援しているクライアントの一社です。

Skywork AI は、業務効率化やコンテンツ制作を支援する AI プラットフォームとして、グローバルでユーザー数を拡大しており、日本市場においても認知拡大と実利用の促進を進めています。その一環として、2025年9月には、弊社の企画・運営のもと、日本のコンテンツプラットフォーム「note」にて投稿募集キャンペーンを実施しました。本企画では、あべむつき氏を審査員として迎え、多くのクリエイターやビジネスパーソンからの注目を集め、結果として5,000本を超える質の高い投稿が寄せられました。

今回の対談・動画撮影は、こうした継続的な取り組みを背景に、Skywork AI の魅力や活用価値を、より深く日本のユーザーに伝えることを目的として実施されたものです。当日は、当社の社内スタジオにて、Skywork AI 日本市場責任者の Tomo 氏と、あべむつき氏が、AI 活用の現状や日本市場における課題、実務における具体的な活用シーンなどについて意見交換を行い、その様子を YouTube コンテンツとして撮影しました。本動画は、あべむつき氏の YouTube チャンネルにて公開予定です。

当社は今後も、海外企業と日本市場をつなぐパートナーとして、影響力のあるクリエイターとの協業やコンテンツ施策を通じ、日本に最適化されたプロモーション支援を行ってまいります。

株式会社マシュマロエンタメ

150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目11番9号 クオーレ恵比寿5F

Email：info@marshmallowie.com

電話： 03-6807-3968

会社HP：https://www.m2ie.io/