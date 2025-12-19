イード、PCゲームのブロマイド付きSteamキー販売サービス「ゲムマイド」で12月19日よりウィンターセール2025を開催
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、12月19日（金）より「ゲムマイド ウィンターセール 2025」を開始しました。
開催期間は、2025年12月19日（金）10:00から2026年1月5日（木）23:59まで。今回のセールではゲムマイドで販売中の85作品がセール対象となります。
■ゲムマイド ウィンターセール 2025概要
セール期間：2025年12月19日（金）10:00～2025年1月5日（木）23:59
セール商品一覧ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/productlist.aspx?OnSale=true)
ゲムマイド販売サイト(https://ticket.entame-print.jp/game-print/)
【セール対象タイトルと価格（すべて税込み）】
＜2PGames＞
・平寇志
通常価格：1,700円 ⇒ セール価格：765円（55% OFF）
・Seed Hunter
通常価格：930円 ⇒ セール価格：500円（46% OFF）
・ゼンジョン
通常価格：930円 ⇒ セール価格：500円（46% OFF）
・Chaos Galaxy
通常価格：1,700円 ⇒ セール価格：595円（65% OFF）
・Chaos Galaxy 2
通常価格：2,300円 ⇒ セール価格：1,150円（50% OFF）
・Dust to the End
通常価格：1,220円 ⇒ セール価格：500円（59% OFF）
・三国・帰途
通常価格：1,320円 ⇒ セール価格：500円（62% OFF）
・Looper Tactics>
通常価格：1,300円 ⇒ セール価格：715円（45% OFF）
＜５次元＞
・B.I.N.D.
通常価格：1,900円 ⇒ セール価格：855円（55%OFF）
＜CAPCOM＞
・モンスターハンターストーリーズ
通常価格：2,990円 ⇒ セール価格：986円（67%OFF）
・モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～
通常価格：3,990円 ⇒ セール価格：1,476円（63%OFF）
・鬼武者2
通常価格：3,990円 ⇒ セール価格：2,593円（35％OFF）
・カプコン ファイティング コレクション2
通常価格：4,990円 ⇒ セール価格：3,742円 （25%OFF）
・Capcom Arcade Stadium Complete Pack
通常価格：5,990円 ⇒ セール価格：1,976円（67%OFF）
・BIOHAZARD VILLAGE Z Version
通常価格：3,990円 ⇒ セール価格：997円 （75%OFF）
・BIOHAZARD VILLAGE Z Version Gold Edition
通常価格：4,990円 ⇒ セール価格：1,497円 （70%OFF）
・Monster Hunter Wilds Standard Edition
通常価格：8,990円 ⇒ セール価格：4,944円 （45%OFF）
・Monster Hunter Wilds Deluxe Edition
通常価格：10,990円 ⇒ セール価格：6,044円 （45%OFF）
・Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition
通常価格：12,990円 ⇒ セール価格：7,144円 （45%OFF）
＜Cygames＞
・ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！通常版
通常価格：4,840円 ⇒ セール価格：1,452円（70% OFF）
・リトル ノア 楽園の後継者 通常版
通常価格：1,500円 ⇒ セール価格：500円（67% OFF）
・Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition
通常価格：6,600円 ⇒ セール価格：1,980円（70% OFF）
・Granblue Fantasy Versus: Rising Deluxe Edition
通常価格：9,680円 ⇒ セール価格：2,904円（70% OFF）
＜グッドスマイルカンパニー＞
・KANADE
通常価格：1,980円 ⇒ セール価格：1,584円（20% OFF）
＜カリプソメディア＞
・サドン ストライク 4
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60% OFF）
・トロピコ 5
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：990円（60% OFF）
・トロピコ 6
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,749円（65% OFF）
・ポート ロイヤル 4
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,749円（65% OFF）
・ディサイプルズ リベレーション
通常価格：4,398円 ⇒ セール価格：1,979円（55% OFF）
・レイルウェイ エンパイア
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：1,124円（70% OFF）
・グランドエイジ メディーバル
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60% OFF）
・ポート ロイヤル 3
通常価格：1,998円 ⇒ セール価格：799円（60% OFF）
・マッチポイント: テニス チャンピオンシップ
通常価格：5,960円 ⇒ セール価格：2.980円（50% OFF）
・コマンドス 2 HDリマスター
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：999円（60% OFF）
・コマンドス 3 HDリマスター
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：1,788円（40% OFF）
・コマンドス 2 & 3 HDリマスター ダブルパック
通常価格：4,108円 ⇒ セール価格：2,054円（50% OFF）
・プレトリアン HD リマスター
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：1,249円（50% OFF）
・ダンジョンズ 2
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：749円（70% OFF）
・ダンジョンズ 3
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：937円（75% OFF）
・ライズ オブ ヴェニス
通常価格：2,498円 ⇒ セール価格：749円（70% OFF）
・イモータル レルムズ: ヴァンパイアウォーズ
通常価格：3,748円 ⇒ セール価格：1,499円（60% OFF）
・レイルウェイ エンパイア 2
通常価格：7,700円 ⇒ セール価格：5,005円（35% OFF）
・ダンジョンズ 4
通常価格：7,700円 ⇒ セール価格：5,005円（35% OFF）
・ジ・インクイジター
通常価格：6,160円 ⇒ セール価格：3,696円（40% OFF）
・トルトゥーガ パイレーツ テイル
通常価格：3,850円 ⇒ セール価格：2,502円（35% OFF）
・スペースベース スタートピア
通常価格：4,998円 ⇒ セール価格：1,249円（75% OFF）
・コマンドス オリジンズ
通常価格：7,250円 ⇒ セール価格：6,162円（15% OFF）
＜コスモマキアー＞
・トリガーハート エグゼリカ
通常価格：3,400円 ⇒ セール価格：2,040円（40% OFF）
＜チラズアート＞
・Aka Manto
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Yuki Onna
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Onryo
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・Hanako
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・The Caregiver
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Night Way Home
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Radio Station
通常価格：580円 ⇒ セール価格：500円（14% OFF）
・The Closing Shift
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・The Karaoke
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・Parasocial
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・Night Security
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
・The Kidnap
通常価格：1,200円 ⇒ セール価格：960円（20% OFF）
・Jisatsu
通常価格：700円 ⇒ セール価格：560円（20% OFF）
・Shinkansen 0
通常価格：800円 ⇒ セール価格：640円（20% OFF）
・The Bathhouse Restored Ver.
通常価格：980円 ⇒ セール価格：784円（20% OFF）
・Cursed Digicam
通常価格：920円 ⇒ セール価格：736円（20% OFF）
＜ビサイド＞
・フルーツマウンテン
通常価格：980円 ⇒ セール価格：500円（49% OFF）
・幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE
通常価格：5,280円 ⇒ セール価格：1,480円（72% OFF）
・狐のかえり道
通常価格：1,800円 ⇒ セール価格：500円（72% OFF）※12/25～12/28の間のみセール
＜hinyari9＞
・溶鉄のマルフーシャ
通常価格：790円 ⇒ セール価格：550円（30% OFF）
・救国のスネジンカ
通常価格：790円 ⇒ セール価格：550円（30% OFF）
＜インティ・クリエイツ＞
・九魂の久遠
通常価格：4,280円 ⇒ セール価格：1,712円（60% OFF）
・蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環
通常価格：3,980円 ⇒ セール価格：1,393円（65% OFF）
・グリム・ガーディアンズ デーモンパージ
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：1,566円（55% OFF）
・ぎゃる☆がんVR
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：745円（75% OFF）
・カルドアンシェル
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：2,088円（40% OFF）
・白き鋼鉄のX 2
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：1,192円（60% OFF）
・Dragon Marked For Death
通常価格：4,000円 ⇒ セール価格：1,600円（60% OFF）
・Bloodstained: Curse of the Moon 2
通常価格：1,480円 ⇒ セール価格：592円（60% OFF）
＜マーベラス＞
・龍の国 ルーンファクトリー
通常価格：7,678円 ⇒ セール価格：4,991円（35% OFF）
＜メタスラ＞
・シーファンタジー / Sea Fantasy
通常価格：1,650円 ⇒ セール価格：1,320円（20% OFF）
＜MUTAN＞
・ソフィアは嘘と引き換えに
通常価格：3,480円 ⇒ セール価格：2,436円（30% OFF）
＜LILITH GAMES＞
・Cubic Cosmos
通常価格：1,800円 ⇒ セール価格：1,350円（25% OFF）
＜日本ファルコム＞
・空の軌跡 the 1st
通常価格：8,800円 ⇒ セール価格：6,600円（25% OFF）
＜HIKE＞
・PROJECT TACHYON
通常価格：2,400円 ⇒ セール価格：1,920円（20% OFF）
・CONERU -DIMENSION GIRL-
通常価格：2,980円 ⇒ セール価格：2,235円（25% OFF）
＜FINE＞
・おやおや？大家さん！
通常価格：1,980円 ⇒ セール価格：1,386円（30% OFF）
コピーライト：
(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS
(C) Cygames, Inc.
(C)CAPCOM
(C) 2024 BeXide Inc.
(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.
“TriggerHeart EXELICA“ (C) Cosmo Machia Inc. All Rights Reserved.
(C)2024 Marvelous Inc
(C)Frontwing / GOOD SMILE COMPANY
(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
■ゲムマイドについて
ゲムマイドは、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がプリントされたブロマイドです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、Steamキーがついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ（横178×縦127mm）の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：城
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/