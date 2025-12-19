イード、PCゲームのブロマイド付きSteamキー販売サービス「ゲムマイド」で12月19日よりウィンターセール2025を開催

写真拡大 (全2枚)

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、12月19日（金）より「ゲムマイド ウィンターセール 2025」を開始しました。



開催期間は、2025年12月19日（金）10:00から2026年1月5日（木）23:59まで。今回のセールではゲムマイドで販売中の85作品がセール対象となります。





■ゲムマイド ウィンターセール 2025概要

セール期間：2025年12月19日（金）10:00～2025年1月5日（木）23:59


セール商品一覧ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/productlist.aspx?OnSale=true)
ゲムマイド販売サイト(https://ticket.entame-print.jp/game-print/)


【セール対象タイトルと価格（すべて税込み）】

＜2PGames＞


・平寇志


　通常価格：1,700円 　⇒ 　セール価格：765円（55% OFF）



・Seed Hunter


　通常価格：930円 　⇒ 　セール価格：500円（46% OFF）



・ゼンジョン


　通常価格：930円 　⇒ 　セール価格：500円（46% OFF）



・Chaos Galaxy


　通常価格：1,700円 　⇒ 　セール価格：595円（65% OFF）



・Chaos Galaxy 2


　通常価格：2,300円 　⇒ 　セール価格：1,150円（50% OFF）



・Dust to the End


　通常価格：1,220円 　⇒ 　セール価格：500円（59% OFF）



・三国・帰途


　通常価格：1,320円 　⇒ 　セール価格：500円（62% OFF）



・Looper Tactics>


　通常価格：1,300円 　⇒ 　セール価格：715円（45% OFF）



＜５次元＞


・B.I.N.D.


　通常価格：1,900円 　⇒ 　セール価格：855円（55%OFF）



＜CAPCOM＞


・モンスターハンターストーリーズ


　通常価格：2,990円 　⇒ 　セール価格：986円（67%OFF）



・モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～


　通常価格：3,990円 　⇒ 　セール価格：1,476円（63%OFF）



・鬼武者2


　通常価格：3,990円　 ⇒ 　セール価格：2,593円（35％OFF）



・カプコン ファイティング コレクション2


　通常価格：4,990円　 ⇒　 セール価格：3,742円 （25%OFF）



・Capcom Arcade Stadium Complete Pack


　通常価格：5,990円　 ⇒ 　セール価格：1,976円（67%OFF）



・BIOHAZARD VILLAGE Z Version


　通常価格：3,990円 　⇒ 　セール価格：997円 （75%OFF）



・BIOHAZARD VILLAGE Z Version Gold Edition


　通常価格：4,990円 　⇒ 　セール価格：1,497円 （70%OFF）



・Monster Hunter Wilds Standard Edition


　通常価格：8,990円 　⇒ 　セール価格：4,944円 （45%OFF）



・Monster Hunter Wilds Deluxe Edition


　通常価格：10,990円 　⇒ 　セール価格：6,044円 （45%OFF）



・Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition


　通常価格：12,990円 　⇒ 　セール価格：7,144円 （45%OFF）



＜Cygames＞


・ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！通常版


　通常価格：4,840円 　⇒ 　セール価格：1,452円（70% OFF）



・リトル ノア 楽園の後継者 通常版


　通常価格：1,500円 　⇒ 　セール価格：500円（67% OFF）



・Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition


　通常価格：6,600円 　⇒ 　セール価格：1,980円（70% OFF）



・Granblue Fantasy Versus: Rising Deluxe Edition


　通常価格：9,680円 　⇒ 　セール価格：2,904円（70% OFF）



＜グッドスマイルカンパニー＞


・KANADE


　通常価格：1,980円 　⇒ 　セール価格：1,584円（20% OFF）



＜カリプソメディア＞


・サドン ストライク 4


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：999円（60% OFF）



・トロピコ 5


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：990円（60% OFF）



・トロピコ 6


　通常価格：4,998円 　⇒　 セール価格：1,749円（65% OFF）



・ポート ロイヤル 4


　通常価格：4,998円 　⇒　 セール価格：1,749円（65% OFF）



・ディサイプルズ リベレーション


　通常価格：4,398円 　⇒　 セール価格：1,979円（55% OFF）



・レイルウェイ エンパイア


　通常価格：3,748円 　⇒　 セール価格：1,124円（70% OFF）



・グランドエイジ メディーバル


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：999円（60% OFF）



・ポート ロイヤル 3


　通常価格：1,998円 　⇒　 セール価格：799円（60% OFF）



・マッチポイント: テニス チャンピオンシップ


　通常価格：5,960円 　⇒　 セール価格：2.980円（50% OFF）



・コマンドス 2 HDリマスター


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：999円（60% OFF）



・コマンドス 3 HDリマスター


　通常価格：2,980円 　⇒　 セール価格：1,788円（40% OFF）



・コマンドス 2 & 3 HDリマスター ダブルパック


　通常価格：4,108円 　⇒　 セール価格：2,054円（50% OFF）



・プレトリアン HD リマスター


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：1,249円（50% OFF）



・ダンジョンズ 2


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：749円（70% OFF）



・ダンジョンズ 3


　通常価格：3,748円 　⇒　 セール価格：937円（75% OFF）



・ライズ オブ ヴェニス


　通常価格：2,498円 　⇒　 セール価格：749円（70% OFF）



・イモータル レルムズ: ヴァンパイアウォーズ


　通常価格：3,748円 　⇒　 セール価格：1,499円（60% OFF）



・レイルウェイ エンパイア 2


　通常価格：7,700円 　⇒　 セール価格：5,005円（35% OFF）



・ダンジョンズ 4


　通常価格：7,700円 　⇒　 セール価格：5,005円（35% OFF）



・ジ・インクイジター


　通常価格：6,160円 　⇒　 セール価格：3,696円（40% OFF）



・トルトゥーガ パイレーツ テイル


　通常価格：3,850円 　⇒　 セール価格：2,502円（35% OFF）



・スペースベース スタートピア


　通常価格：4,998円 　⇒　 セール価格：1,249円（75% OFF）



・コマンドス オリジンズ


　通常価格：7,250円 　⇒　 セール価格：6,162円（15% OFF）



＜コスモマキアー＞


・トリガーハート エグゼリカ


　通常価格：3,400円 　⇒ 　セール価格：2,040円（40% OFF）



＜チラズアート＞


・Aka Manto


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・Yuki Onna


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・Onryo


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・Hanako


　通常価格：920円 　⇒ 　セール価格：736円（20% OFF）



・The Caregiver


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・The Night Way Home


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・The Radio Station


　通常価格：580円 　⇒ 　セール価格：500円（14% OFF）



・The Closing Shift


　通常価格：700円 　⇒ 　セール価格：560円（20% OFF）



・The Karaoke


　通常価格：700円 　⇒ 　セール価格：560円（20% OFF）



・Parasocial


　通常価格：920円 　⇒ 　セール価格：736円（20% OFF）



・Night Security


　通常価格：920円 　⇒ 　セール価格：736円（20% OFF）



・The Kidnap


　通常価格：1,200円 　⇒ 　セール価格：960円（20% OFF）



・Jisatsu


　通常価格：700円 　⇒ 　セール価格：560円（20% OFF）



・Shinkansen 0


　通常価格：800円 　⇒ 　セール価格：640円（20% OFF）



・The Bathhouse Restored Ver.


　通常価格：980円 　⇒ 　セール価格：784円（20% OFF）



・Cursed Digicam


　通常価格：920円 　⇒ 　セール価格：736円（20% OFF）



＜ビサイド＞


・フルーツマウンテン


　通常価格：980円 　⇒ 　セール価格：500円（49% OFF）



・幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE


　通常価格：5,280円 　⇒ 　セール価格：1,480円（72% OFF）



・狐のかえり道


　通常価格：1,800円 　⇒ 　セール価格：500円（72% OFF）※12/25～12/28の間のみセール



＜hinyari9＞


・溶鉄のマルフーシャ


　通常価格：790円 　⇒　 セール価格：550円（30% OFF）



・救国のスネジンカ


　通常価格：790円 　⇒ 　セール価格：550円（30% OFF）



＜インティ・クリエイツ＞


・九魂の久遠


　通常価格：4,280円 　⇒ 　セール価格：1,712円（60% OFF）



・蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環


　通常価格：3,980円 　⇒ 　セール価格：1,393円（65% OFF）



・グリム・ガーディアンズ デーモンパージ


　通常価格：3,480円 　⇒ 　セール価格：1,566円（55% OFF）



・ぎゃる☆がんVR


　通常価格：2,980円 　⇒ 　セール価格：745円（75% OFF）



・カルドアンシェル


　通常価格：3,480円 　⇒ 　セール価格：2,088円（40% OFF）



・白き鋼鉄のX 2


　通常価格：2,980円 　⇒ 　セール価格：1,192円（60% OFF）



・Dragon Marked For Death


　通常価格：4,000円 　⇒ 　セール価格：1,600円（60% OFF）



・Bloodstained: Curse of the Moon 2


　通常価格：1,480円 　⇒ 　セール価格：592円（60% OFF）



＜マーベラス＞


・龍の国 ルーンファクトリー


　通常価格：7,678円 　⇒ 　セール価格：4,991円（35% OFF）



＜メタスラ＞


・シーファンタジー / Sea Fantasy


　通常価格：1,650円 　⇒ 　セール価格：1,320円（20% OFF）



＜MUTAN＞


・ソフィアは嘘と引き換えに


　通常価格：3,480円 　⇒ 　セール価格：2,436円（30% OFF）



＜LILITH GAMES＞


・Cubic Cosmos


　通常価格：1,800円 　⇒ 　セール価格：1,350円（25% OFF）



＜日本ファルコム＞


・空の軌跡 the 1st


　通常価格：8,800円 　⇒ 　セール価格：6,600円（25% OFF）



＜HIKE＞


・PROJECT TACHYON


　通常価格：2,400円 　⇒ 　セール価格：1,920円（20% OFF）



・CONERU -DIMENSION GIRL-


　通常価格：2,980円 　⇒ 　セール価格：2,235円（25% OFF）



＜FINE＞


・おやおや？大家さん！


　通常価格：1,980円 　⇒ 　セール価格：1,386円（30% OFF）



コピーライト：


(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS


(C) Cygames, Inc.


(C)CAPCOM


(C) 2024 BeXide Inc.


(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.


“TriggerHeart EXELICA“　(C) Cosmo Machia Inc. All Rights Reserved.
(C)2024 Marvelous Inc


(C)Frontwing / GOOD SMILE COMPANY
(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.


■ゲムマイドについて


ゲムマイドは、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がプリントされたブロマイドです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、Steamキーがついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ（横178×縦127mm）の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。


（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン　（一部の店舗ではご利用いただけません）



ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/



■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部　担当：城


https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/