ラグジュアリーの現在と未来：スウェーデン発セルフケア・ブランド「LELO」が人気ドラマ『エミリー、パリへ行く』に登場

ストックホルム発のセルフケアブランドLELOから、アイコン的存在である「SONA(TM) 2 Cruise」と「SORAYA Wave(TM)」が劇中に登場します。

その洗練された佇まいは、番組が描く「モダンで自由、そして自分らしく生きるライフスタイル」と自然に重なります。

今回の登場は、LELOが大切にしてきた価値観とドラマの世界観が、無理なく共鳴した結果といえるでしょう。

■ パリのプライドパレードに映し出される、LELOの世界観

シーズン5・第7話『セカンド・チャンス』では、ヨーロッパ最大級の盛り上がりを見せるパリのプライドパレードが舞台となります。

活気に満ちたパレードのフロートに登場するLELOのプロダクトは、華やかな祝祭の空気の中で、ごく自然にその存在感を放っています。

それは単なるプロダクトプレイスメントというよりも、

「自分らしさを肯定し、自由に楽しむ」という価値観が、ひとつのシーンとして描かれている--そんな印象を与えます。

■ エンパワーメントとウェルビーイングを語る文脈の中で

パリのプライドパレードシーンで登場するLELO製品

『エミリー、パリへ行く』はこれまでも、女性の自立やエンパワーメント、そしてセンシュアリティについて、軽やかでオープンな視点を提示してきました。

20年にわたり、個人の欲望や心身のウェルビーイングをタブーから解き放ち、日常の延長線上に置いてきたLELO。

今回の登場は、そんなブランドの歩みと作品の世界観が、無理なく重なり合った結果だと言えるでしょう。

ー自分らしさを祝福する人々の姿を描くこの物語の中で、LELOの存在は、静かに、しかし確かなメッセージを添えています。ー

