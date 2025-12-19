女性社外役員紹介のOnBoard、日本初の女性役員AIサーチを提供開始

OnBoard株式会社

OnBoard株式会社は、2025年12月19日より、AIで上場企業の女性役員を検索できる日本初(*)の人材プラットフォーム『女性役員AIサーチ』の提供を開始します。

◼️サービス提供の背景

2025年7月時点で上場会社における女性役員比率は14.2%。政府と東証は、プライム上場企業の女性役員を30年までに30%以上を目指すとしていますが、自社に最適な人材のサーチは容易ではありません。また、経済産業省の調査にもあるように、役員の個人的知己・友人を社外取締役に選任する企業も多く、社外取締役の独立性及び選任プロセスの透明性の確保にも課題があります。このような課題を解決するために、当社は女性社外取締役・監査役のご紹介実績に基づいたノウハウと最先端のAI技術をかけあわせ、企業がそれぞれのニーズに合わせて女性役員を検索できるサービスの提供を開始します。本サービスは、上場企業の女性役員（約4,100人）をAIを活用して効率的に検索することで、女性役員の人材プールの可視化を実現し、日本企業のダイバーシティ向上に貢献します。

◼️サービス概要

2024年7月1日から2025年6月30日に提出された有価証券報告書の情報に基づき、約4,100人の女性役員データを掲載。 年代、役員経験、業界経験、スキル・専門性などの詳細な条件に基づいて無料で検索可能。有料プランにご登録いただくことで、AIを活用した自由記述による検索が可能。 OnBoardにお問い合わせいただくことで、候補者の検索・ご相談・ご紹介を一気通貫で支援。

◼️サービスのご利用方法

OnBoardの女性役員AIサーチのウェブサイトからご利用いただけます。

URL: https://app.onboardkk.com/(https://app.onboardkk.com/)

Step 1

お探しの女性役員の属性として、キャリア（ビジネス・弁護士・会計士等）、年代、役員経験、業界経験、スキル・専門性を選択すると、該当する女性役員の経歴が表示されます。

Step 2

有料プランにご登録頂くと、AIサーチが利用可能となります。AIサーチは、お求めの人材要件を自由記述で入力いただくことで、有価証券報告書に記載された経歴情報を基にスコアリングを行い、マッチ度の高い候補者を推薦します。また、該当者のお名前と経歴が表示されます。

Step 3

実際に女性社外役員をお探しの場合は、OnBoardにお問い合わせいただくことで、OnBoard独自の役員候補者リスト（現在約2200人）も含め、OnBoardが貴社のニーズをお伺いして、ご紹介します。

◼️ご利用シーン

・人材紹介会社に依頼する前に、まずは自社で女性役員像を描きたい。

・同業他社・類似企業の女性役員のスキル・専門性・経歴を把握したい。

・自社のニーズに合う女性役員候補がいるか瞬時に確かめたい。

◼️今後の展開

今後は、データベースを拡充し、より多くの人材を可視化できるように改善を行います。また、AIサーチの精度を継続的に改善し、より適した人材を紹介できるよう、開発・改善を行います。さらに、お客様の要望に基づいた機能・新サービスを追加することで、取締役のダイバーシティ向上を目指す日本企業のための人材プラットフォームとして、更なる展開を目指してまいります。

◼️共同創業者コメント

「取締役会の多様性を起点に、日本企業の競争力を引き上げたい。」

―― 越 直美（代表取締役 Co-Founder / CEO）

取締役会は企業の羅針盤です。異なるバックグラウンドを持つ人材が加わることで、リスクの見落としを防ぎ、中長期の成長戦略や新規事業の創出など企業価値向上のための多角的な議論を行うことができます。本サービスは、候補者の可視化と企業との出会いを加速させ、ガバナンスの質を向上させるインフラになると確信しています。

「多様性を競争優位に変え、日本企業のイノベーションを加速したい。」

―― 松澤 香（代表取締役 Co-Founder / CEO）

多様性のある組織はイノベーションの源泉です。私たちはお客様の企業戦略を深く理解し、そのニーズに応じて、ガバナンスの知見とAI技術を組み合わせ、候補者と企業双方にとって納得度の高いマッチングを実現します。OnBoard は AI プラットフォームを活用して、優秀な女性リーダーの才能を最大限に引き出し、日本企業がグローバル競争で勝ち抜く基盤を築いていきます。

(*)日本初 自社調べ/2025年 12月 19日/AI で上場企業の女性役員を検索できる人材プラットフォームとして

◼️OnBoard株式会社について

OnBoard株式会社は、女性社外取締役・監査役の人材紹介を専門的に行うリーディングカンパニーです。「ダイバーシティは成長戦略」をミッションとして掲げており、取締役会のダイバーシティを向上することで、日本企業の成長を支援することを目指しています。

企業法務の弁護士であり複数の取締役経験を持つ越直美・松澤香が共同創業しており、各社の成長戦略・企業風土に基づいた最適な女性社外役員人材の紹介を強みとしています。上場企業に加え、上場を目指すスタートアップに対するご紹介実績を多数保有しております。

名称：OnBoard株式会社

所在地：東京都千代田区大手町1丁目5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4階

事業：(1)女性社外役員候補者向けトレーニング/(2)女性社外役員候補者と企業のマッチング/(3)人材育成支援事業

代表者：

越 直美(こし なおみ)代表取締役CEO

西村あさひ法律事務所、大津市長(2期)を経て、法律事務所のパートナー。ソフトバンク社外取締役、三菱総研社外監査役。弁護士・ニューヨーク州弁護士・カリフォルニア州弁護士。

松澤 香(まつざわ かおる)代表取締役CEO

森・濱田松本法律事務所から独立後、法律事務所を共同パートナーと設立。 プレイド社外取締役、日本医療政策機構 監事、日本IT 団体連盟 監事、一般社団法人日本スタートアップ監査役等協会 副理事長、渋谷区副区長。弁護士・ニューヨーク州弁護士。

