【日本限定キャンペーン発表】KIWI design、LINE 公式アカウント追加で「Meta Quest 対応リンクケーブル」を無料プレゼント

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

VR アクセサリーブランド「KIWI design」は、日本の VR ユーザーを対象とした限定キャンペーンを実施することを発表します。同キャンペーンでは、当社 LINE 公式アカウントを友達追加するだけで、人気製品「Meta Quest シリーズ対応 3 メートルリンクケーブル（ケーブルクリップ付）」を無料でプレゼントします。

今回プレゼントするリンクケーブルは、以下の特長を備えた当社主力製品です：

- 多機種対応：Meta Quest 3S/3/2/1/Pro および Pico 4 に対応。PC と接続して PC VR ゲームをスムーズにプレイ可能（USB 3.1/3.0 ポートでの使用を推奨）- 高耐久性：ケーブルヘッドにブリキ製ケーシングを採用し、プラグ抜き差しの耐性を強化。長期間の使用に対応- 使い勝手重視の仕様：3 メートルの長さで動きの自由度を確保。付属のケーブルクリップでヘッドストラップ（公式・サードパーティ製）に固定可能で、ケーブルの絡まりを防ぐ- 高速データ転送：5Gbps 以上の転送速度で、遅延のないゲーム画面を実現

キャンペーン参加方法：LINE 友達追加だけで手軽に特典を受け取り

本キャンペーンは以下の手順で参加可能です：

- KIWI design 公式サイト特設ページ(https://www.kiwidesign.com/pages/xmas25)にアクセス- 同ページ内のリンクから「KIWI design LINE 公式アカウント」を友達に追加- 友達追加後、LINE アカウント内のスタッフから案内される手順に従い、必要事項を登録

※本キャンペーンは一切費用を発生させません。悪意のある複数参加を防止するため、ユーザー 1 名・配送先住所 1 件につき、1 回のみ参加可能とさせていただきます。

また、当社 LINE 公式アカウント加入者には、今回のプレゼント以外にも、今後展開する新製品の先行情報、限定割引クーポンなど、ユーザー向け特典を順次提供してまいります。

KIWI design について

KIWI design は、VR 機器向けアクセサリーを企画・販売するブランドで、グローバル市場で高い支持を得ています。日本市場においても、ユーザーのニーズに応える製品とキャンペーンを展開し、VR 体験の質向上に貢献してまいります。

【キャンペーン概要】

特典内容：KIWI design 3 /5メートルリンクケーブル（ケーブルクリップ付）1 本

対象：日本在住のLINE ユーザー

参加期間：随時終了予定備考：数量限定。日本国内発送のみ対応

【お問い合わせ先】KIWI design 日本事業部E-mail：support@kiwidesign.jp