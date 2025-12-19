【会計事務所向け 繁忙期対策セミナー】確定申告業務をAIで効率化する実務ノウハウを40分で解説　～領収書OCR・口座連携の自動化から、紙・未処理データの整理まで～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ株式会社（JC）は、個人の確定申告シーズンを目前に控えた2026年1月16日（金）に、会計事務所の実務担当者を対象としたオンラインセミナー「紙と未処理データを“AIで一気に片づける” 会計事務所のための実務特化型AI活用セミナー」を開催します。





2026年2月16日（月）にスタートする2025年（令和7年）分の確定申告。本セミナーでは、確定申告業務において多くの事務所が課題として抱える「紙資料の処理」「銀行連携後に残る未整理データ」「繁忙期の顧客対応」に対し、生成AIやOCRツールを活用した実務に直結する具体的な方法を、40分で解説します。



＜確定申告業務に残る“人手依存”の課題＞

近年、会計ソフトや銀行口座連携の普及により、入力作業の自動化は進んでいます。一方で、

・紙の領収書・請求書の処理

・口座連携後に残る未整理明細

・顧客への催促・確認連絡

といった業務は、依然として人手に依存しており、繁忙期の負担増加や残業の要因となっています。こうした課題に対し、生成AIやOCRを「実務でどう使うか」という視点で整理し、すぐに現場で試せる形で共有することを目的に、本セミナーを企画しました。



＜セミナーの特徴＞

・領収書・請求書のOCR×AI活用

手入力を極力減らすためのOCRツールの選び方と、AIによる補正・データ変換の考え方を解説。

・銀行口座連携後の未整理データをAIで補助

勘定科目に迷う明細や不明金に対し、AIをどのように補助的に使うか、プロンプト設計の考え方を紹介。

・繁忙期のストレスを減らすコミュニケーションAI活用

資料催促や修正依頼など、頻出するメール文をAIで効率的に作成する方法を解説。



＜講師について＞

講師は、公認会計士・税理士であり、日常業務において生成AIやOCRツールを活用した独自の業務フローを構築している畠山 隼人氏。確定申告業務の効率化をテーマに、現場目線でのAI活用方法を紹介します。

紙と未処理データを“AIで一気に片づける”会計事務所のための実務特化型AI活用セミナー

■日時

2026年1月16日（金）12：10～12：50（40分）



■場所

オンライン（Zoom）



■参加費

無料



■定員

30名（先着順）



■対象

個人の確定申告業務を担当する会計事務所職員

AIを活用した業務効率化に関心のある税理士・スタッフ

繁忙期の業務負担軽減を検討している実務担当者



■主催

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社



【本件に関するお問い合わせ先】

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

セミナー事務局

E-mail：edu@jusnet.co.jp

【C&Rグループの会計・税務・経理関連サービスについて】

C&Rグループでは、 1996年に公認会計士が設立したジャスネットコミュニケーションズが、会計、税務、経理・財務に特化したプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開しています。公認会計士、税理士、経理パーソンを中心とした、登録者一人ひとりのスキルやキャリアに応じて人材紹介・派遣サービス、実務教育サービス等を提供。登録者数は業界トップクラスの69,000人を超え、監査法人、税理士法人7,000社との取引実績があります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



