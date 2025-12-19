ノジマ イトーヨーカドー赤羽店　オリジナルクリスマスイベント開催中！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、ノジマ）は、各店で様々なクリスマスイベントを店舗独自で開催しております。その中でイトーヨーカドー赤羽店のクリスマスイベントをご紹介いたします！

ご家族やお友達、恋人の方へ向けたプレゼント選びもお客様とご一緒に、ノジマスタッフが最適な商品をご案内させていただきます。

【期間】2025年12月13日（土）～12月25日(木)

【店舗】ノジマイトーヨーカドー赤羽店 限定

【キャンペーン内容】

１.合計２万円以上商品ご購入で「シャンメリー」をプレゼント(先着220個)

２.合計３万円以上商品ご購入＆ノジマ公式SNSをフォローし、

指定ハッシュタグ「#ノジマでクリスマス」をつけて投稿すると、

「シャトレーゼのクリスマスケーキ」をプレゼント(先着200個)

※詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。

※なくなり次第終了となります。

【ノジマ公式SNS】

・デジタル家電専門店ノジマ【公式】X：@nojima_official

・デジタル家電専門店ノジマ【公式】Instagram：@nojima.official

・デジタル家電専門店ノジマ【公式】TikTok：@nojima_official

【ノジマイトーヨーカドー赤羽店】

東京都北区赤羽西1-7-1 イトーヨーカドー赤羽店５階

https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/itoyokadoakabane/

スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております！