ノジマ イトーヨーカドー赤羽店 オリジナルクリスマスイベント開催中！
株式会社ノジマ
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、ノジマ）は、各店で様々なクリスマスイベントを店舗独自で開催しております。その中でイトーヨーカドー赤羽店のクリスマスイベントをご紹介いたします！
ご家族やお友達、恋人の方へ向けたプレゼント選びもお客様とご一緒に、ノジマスタッフが最適な商品をご案内させていただきます。
【期間】2025年12月13日（土）～12月25日(木)
【店舗】ノジマイトーヨーカドー赤羽店 限定
【キャンペーン内容】
１.合計２万円以上商品ご購入で「シャンメリー」をプレゼント(先着220個)
２.合計３万円以上商品ご購入＆ノジマ公式SNSをフォローし、
指定ハッシュタグ「#ノジマでクリスマス」をつけて投稿すると、
「シャトレーゼのクリスマスケーキ」をプレゼント(先着200個)
※詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。
※なくなり次第終了となります。
【ノジマ公式SNS】
・デジタル家電専門店ノジマ【公式】X：@nojima_official
・デジタル家電専門店ノジマ【公式】Instagram：@nojima.official
・デジタル家電専門店ノジマ【公式】TikTok：@nojima_official
【ノジマイトーヨーカドー赤羽店】
東京都北区赤羽西1-7-1 イトーヨーカドー赤羽店５階
https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/itoyokadoakabane/
スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております！