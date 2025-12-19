【9900円ゲット】新製品タブレット『Teclast P85』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(12/17から12/26まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/xinpinP85

モデル：Teclast P85

リンク：https://geni.us/xinpinP85(https://geni.us/xinpinP85)

通常価格：12900 円

割引：23%

イベント価格：9900 円

セール期間：12月17日(水)～12月26日(金)

【9GB+64GB+1TB拡張 ＆A333 5.4コアCPU ＆ Mali G57 GPU】このアンドロイド15 タブレットは 9GBメモリ（3+6仮想）RAMは、ゲームやビデオ、電子書籍などあらゆるアプリの快適な動作をサポートします。64GBの内蔵ROMストレージは、日常のニーズに応える。

【タブレット 8インチ wi-fiモデル ＆ Bluetooth 5.4】デュアルバンド2.4G/5G WIFI 6 もサポートしており、高速で安定した無線接続を実現し、ダウンロードやアップロード速度が向上します。

【タブレット Widevine L1認証 ＆ 無線投影 】TECLAST Android 15 GO タブレット8インチ は、快適なIPSインセルディスプレイ、1280*800の高解像度、ビデオコンテンツの視聴に快適な16:10の画面比率、よりリアルな視聴体験のために鮮明で明るい画像を提供する鮮やかなワイドスクリーンディスプレイを備えています。

【多機能タブレット機能 ＆ 画面分割 ＆ 児童守護 ＆ OTG】TECLAST アンドロイド タブレットは、USB Type-C +独立した3.5mmのヘッドフォンジャックを備え、充電や音楽を聴くときに互いに干渉せず、お気に入りのヘッドフォンやヘッドセットを接続し、いつでもどこでも、より臨場感のある音楽を聴くことができます、さまざまなニーズに応えます。

【高級感の外観 タブレットPC ＆ カメラ2MP/0.3MP ＆ 2つのスピーカー ＆ 品質保証】より良い外部リスニング体験をもたらすために、タブレット8インチにはサウンドキャビティ2つのスピーカー、すべてのオーディオの詳細を真剣に受け止め、高周波は大音量で低音です周波数フルで繊細で活気のある、トーンはより純粋です。

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



