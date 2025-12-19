【業界初】中古厨房機器も“受注販売”の時代へ。テンポス法人ドットコム、未入荷の機器を市場に出る前に予約・購入できる「中古予約販売サービス」を12月9日に開始

株式会社テンポスホールディングス欲しい機器を登録しておけば、入荷した瞬間にご案内。「市場に出る前」の川上で商品を購入できる新サービスがスタート。

飲食店の厨房機器販売・店舗プロデュースを手掛ける株式会社テンポスホールディングス（本社：東京都大田区、代表取締役社長：森下篤史）の子会社、株式会社テンポスドットコム（本社：同上、代表取締役社長：品川 絵美）は、2025年12月9日（火）より、法人会員制サイト「テンポス法人ドットコム」にて、「中古予約販売サービス」を開始いたします。

本サービスは、従来の「販売中の在庫から探す」スタイルとは一線を画すものです。飲食店企業が事前に欲しい機器の条件（メーカー、型番、予算等）を登録しておくことで、買取バイヤーに情報共有され、在庫化される前（Webや店頭に並ぶ前）に確保・購入できる仕組みになっております。

サービス開始の背景：買取希望者・買取者・再生品購入者の３方良しを実現したい

テンポスの「買取バイヤー」と連携。これから買い取る商品の中から、あなたの希望条件に合うものを優先的に手配します。難しい契約は不要。条件を登録して待つだけの「指名買い」システムです。

昨今の物価高騰を受け、厨房機器の中古需要は急増しています。しかし、良質な中古商品は入荷と同時に即完売することが多く、特に多店舗展開を行う企業にとって、出店計画に合わせたタイミングで、状態の良い同型機を揃えることは困難です。

一方で、テンポスグループには毎日多くの「閉店に伴う買取依頼」が寄せられています。

そこで、事前に予約をすることで、買取バイヤーも販売を前提に査定にいくことで、確実な機材調達を支援する本サービスを開始しました。

「中古予約販売サービス」の仕組みと3つのメリット

ご利用イメージ

圧倒的な買取件数を誇るテンポスだからこそ、「待っていれば入ってくる」という確度と安心感があります。- 公開前に「青田買い」が可能お客様が予約した希望条件は、全国のテンポス買取バイヤーに即時共有されます。バイヤーが閉店店舗などで条件に合う機器を見つけた瞬間、市場（店頭・WEB）に出る前に、予約者様へ優先的にご案内します。誰よりも早く、好条件の商品を予約することが可能です。- 年間 約20万件の買取情報と直結テンポスグループの買取・再生ネットワークは国内最大級です。圧倒的な数の「入荷予定」があるため、ニッチな機器や大量購入のニーズにもマッチングする可能性が高まります。「在庫切れ」で諦めていた機器も、予約をして待つことで手に入るチャンスが広がります。- 購買業務のDX化（自動化）担当者様は、専用フォームに希望条件を入力するだけ（最短1分）。あとはテンポスからの連絡を待つだけでよいため、毎日の在庫検索や、複数業者への問い合わせ業務から解放されます。

チェーン店開発担当者様：「来春の新店用に、ホシザキの製氷機（IM-○○）が3台必要。状態が良いものが入ったら買いたい」

個人店オーナー様：「予算○○万円以内で、2020年式以降のスチームコンベクションオーブンがほしい」

サービス概要

名称： テンポス法人ドットコム「中古予約販売サービス」

開始日： 2025年12月9日（火）

対象： 「テンポス法人ドットコム」会員企業（登録無料）

利用料： 無料（商品購入代金のみ）

テンポス法人ドットコム：https://biz.tenpos.com/

※業界初…厨房機器買取販売業界における「未入荷品の事前予約システム」として（自社調べ）

※年間20万件…テンポスグループ全体の買取・見積依頼件数実績

【株式会社テンポスドットコム】

代表者：代表取締役社長 品川 絵美

所在地：東京都大田区南蒲田1-1-25 蒲田東日本ビル7階

TEL ：050-3159-8463

事業内容：業務用厨房機器通販サイト「テンポスドットコム」運営

飲食店の開店・開業支援

飲食店の経営・運用支援