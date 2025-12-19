株式会社ケリングジャパン

ケリングは、ハイジュエリーおよびファインジュエリーの製作において卓越した技術と品質で知られる家族経営企業であり、長年にわたり主要パートナーとして協業してきたラセッリ・フランコ・グループの買収契約を締結しました。本取引は、ケリングのブランドの長期的な成長を支え、バリューチェーンをさらに強化する戦略の一環です。

1969年に創業したラセッリ・フランコ・グループは、ジュエリーのプロトタイプ制作および製品製造における高度な専門性と革新力で国際的に高く評価されています。最先端の製造拠点を備え、原材料や貴石の調達から研究開発、デザイン、部品製造、組み立て、品質管理まで、バリューチェーン全体を網羅する体制を有しています。鋳造とCNC（コンピュータ数値制御）加工の両技術に精通し、貴重な素材を精緻に彫刻・刻印・成形する能力は業界でも唯一無二の強みであり、ハイジュエリーおよびファインジュエリー製造における重要な資産です。最高品質、革新性、トレーサビリティへの揺るぎない取り組みにより、同社は長年にわたりケリングの信頼できるパートナーとしての地位を築いてきました。

ケリングのジュエリーブランドのブシュロン、ポメラート、ドド、キーリンは、力強い成長と安定した収益基盤を有しています。本買収により、ケリングは生産能力をさらに強化し、クラフツマンシップの卓越性を高め、ジュエリー分野での成長を加速させます。

買収は段階的に進められ、2026年第1四半期に1億1500万ユーロで20%の持分を取得します。本契約には、2032年までに完全取得する明確な計画が含まれています。取引の完了は、通常のクロージング条件および規制当局の承認を前提とします。

ケリングCEO ルカ・デ・メオは次のように述べています。

「今回の買収は、ジュエリー分野におけるケリングのビジョンを示す重要な節目です。ラセッリ・フランコ・グループは、豊かな伝統とサステナビリティへの強い意志に支えられた、卓越したサヴォワールフェールと革新性をもたらします。ジュエリー事業に不可欠な製造能力を確保することで、このパートナーシップはケリングのバリューチェーンを強化し、ブランドの成長をさらに加速させます。これは、卓越性への揺るぎないこだわりと、ジュエリーの未来を形づくるという当社の決意を反映しています」

ラセッリ・フランコ・グループCEO アンドレア・ラセッリは次のように強調しました。

「ケリングとの合意を心から嬉しく思います。このパートナーシップによって、当社はさらに強化され、長年誇りをもって協業してきたブランドに、今後も最高のサービスを提供し続けることができます。家族経営の企業として、私たちは卓越性、革新性、そして柔軟性という価値観を共有し、ジュエリーの未来に貢献するという同じ志を抱いています」

ケリングについて

ケリングは、ファミリーが率いるグローバル・ラグジュアリー・グループです。クチュール＆レディトゥウェア、レザーグッズ、ジュエリー、アイウエア、ビューティの分野において、情熱と専門性をもつ人々が集い、創造的なラグジュアリーブランドを育む拠り所となっています。傘下には、グッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタ、バレンシアガ、マックイーン、ブリオーニ、ブシュロン、ポメラート、ドド、キーリン、ジノリ1735に加え、ケリング アイウエア、ケリング ボーテがあります。ケリングは、その戦略の中核にクリエイティビティ（創造性）を掲げることにより、各ブランドが自らのクリエイティブな表現において新たな地平を切り拓き、未来のラグジュアリーをサステナブルかつ責任ある形で創造することを可能にしています。私たちはこの信念をシグネチャーに込めています── “Creativity is our Legacy”（受け継がれていく創造性）また、2024年にはグループ全体で約172億ユーロの売上高を達成し、グループ社員の数は年度末時点で約47,000人に上ります。