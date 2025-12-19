『恵那峡温泉ホテル ゆずり葉』恵那×北海道の美食コラボ企画！A5飛騨牛と“いくら×カニすき鍋”で味わう冬の贅沢旅を2026年1月4日より実施

株式会社女将塾

株式会社女将塾（本社所在地：東京都千代田区、代表：三宅大功）が運営する直営施設「恵那峡温泉ホテル ゆずり葉」（岐阜県恵那市）では、2026年1月4日から3月31日まで、恵那の食材と北海道の海の幸を融合させた冬季限定「恵那×北海道食材コラボフェア」を開催いたします。雪化粧が映える恵那峡を一望できる全室パノラマビューの客室で、A5ランク飛騨牛と北海道産食材の豪華会席を堪能できる特別プランです。

恵那の山の幸と北海道の海の幸が出会う、冬限定の美食体験

恵那峡温泉ホテル ゆずり葉では、恵那の山の恵みと北の海の幸ををかけあわせた冬季限定の特別メニューを提供いたします。

料理長が厳選した旬の食材をふんだんに使用し、冬の寒さに凍えた身体を芯から温める、心満たされる美食体験をご用意しました。

◆ プラン概要 ◆- 開催期間：2026年1月4日（日）～3月31日（火）- プラン名：【恵那×北海道フェア】開催！蟹すき鍋や北海道産ホタテに飛騨牛握りなど冬の魅力たっぷりの基本会席プラン～会員登録でいつでも5％お得！- プラン料金：16,500円～/2名1室お一人様※早期予約により2,200円OFFの特典あり※通常会席のほか、北の海の幸と飛騨の極上肉を掛け合わせた”グレードアップ特選飛騨牛会席”もご用意しております。 通常会席をさらに華やかに仕立て、牛の旨みを多彩な表現で味わえる特別会席です。【恵那×北海道フェア】期間限定ページ＞ :https://www.ena-yuzuriha.com/campaign-winter/

A5ランク飛騨牛×北海道産食材が織りなす冬の極上会席

蟹すき鍋と飛騨牛の肉寿司にいくらが添えられた贅沢な基本会席◆ お料理の特徴（基本会席） ◆

【夕食】

蟹すき小鍋仕立て蟹すき鍋で温まる冬の味覚

ぐつぐつと煮え立つ黄金の出汁の中で、ふっくらと純白の花を咲かせる蟹の身。 繊細な甘みが口いっぱいに広がり、冷えた身体を芯から温めます。

Ａ５飛騨牛炙り寿司の北海道いくらのせA5ランク飛騨牛の炙り肉寿司といくらの贅沢な一皿

舌の上に乗せた瞬間、体温でとろりと溶け出す飛騨牛の芳醇な脂と甘み。軽く炙ることで引き立つ香ばしさと、いくらの旨みが重なります。

飛騨豚と北海道帆立貝の陶板焼き北海道帆立貝など海の幸も満喫

厳しい北の海が育んだ、驚くほど肉厚でプリッとした弾力が自慢の北海道産ほたて。 噛むほどに濃厚な磯の旨みとクリーミーな甘さが広がり、新鮮な海の恵みをダイレクトに感じていただけます。

【朝食】

朝食には、北海道スタイルのスープカレーをご提供いたします。

香り豊かなスパイスに野菜のうまみを溶け込ませ、朝食にぴったりのさらりとした味わいに。

朝から少し特別なひとときをお楽しみください。

恵那×北海道フェアプランを検索 ＞ :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=1e560b06-7343-4eb2-b824-b3fafbe1c6bd&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_codes=15328168,15687027,15092031,15450890,18056885,18415744

早期予約で2,200円OFF！お得に楽しむ冬の贅沢

極上の蟹や飛騨牛を囲む至福のひとときを、早期予約なら通常より2,200円もお得にご利用いただけます。

内容はそのままに、賢く叶える上質な冬旅をご提案します。

温泉と香りで癒やされる、もうひとつの楽しみ

早期割プランを検索 ＞ :https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=1e560b06-7343-4eb2-b824-b3fafbe1c6bd&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_codes=15328168,15687027北の海の幸と飛騨牛の極上肉が織りなす”飛騨牛特別会席”

◆ グルメ以外も楽しめる催しが目白押し！◆

恵那峡温泉ホテル ゆずり葉では、フェア期間中に他にも様々なイベントを開催。

現在開催中の「ゆず湯」に続き「ラベンダー風呂」を実施予定。

爽やかな香りに包まれながら、心身ともに解き放たれるひとときをお過ごしください。

大浴場※画像はイメージです

◆ 抗炎症作用として知られるラベンダー ◆

古くから、ラベンダーは肌への治癒能力が高く火傷の治癒としてよく知られており、そのほかにも鎮静、鎮痛、血圧降下、抗炎症など、神経系のバランスをとり、身体リズムを整える効能をもつとされています。

鎮静作用により気持ちの高ぶりや緊張をほぐすことで、睡眠不足にも効果的。

爽やかな香りに癒やされながら、心身ともに解き放たれる休息をお過ごしください。

公式サイトなら、会員登録＆ログインで５％お得です

公式サイトより会員登録してご予約されたお客さまには「いつでも5％OFF」の割引が適用され、他サイトよりも最安値でご予約が可能です。

公式HPはこちら ＞ :https://www.ena-yuzuriha.com/

施設情報

施設名 ：恵那峡温泉ホテルゆずり葉

客室数 ：49室

浴場 ：大浴場・露天風呂・貸切風呂

所在地 ：岐阜県恵那市大井町2709-399

アクセス ：JR恵那駅よりバス約15分/中央自動車道 恵那ICより車で約10分

URL ：https://www.ena-yuzuriha.com

Instagram：https://www.instagram.com/ena_yuzuriha/

会社概要

代表者 ：三宅 大功

会社名 ：株式会社 女将塾

設立 ：2004年8月20日

所在地 ：東京都千代田区神田錦町3丁目23番 神田錦町安田ビル11F

事業内容：旅館・ホテルの直接経営・受託経営

URL ：https://okamijuku.com