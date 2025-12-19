デジタルミキサーに、アナログミキサーの操作性を融合『LiveTrak L12next』｜ZOOM STORE先行販売開始

株式会社ズームLiveTrak L12next

『LiveTrak L12next』は、アナログの操作性とデジタルの利便性を融合させた、12チャンネルのライブミキサー＆レコーダーです。各チャンネルストリップには60mmのフェーダーに加え、3つのノブとその機能を割り当てられるチャンネルノブ選択キーを装備。コンサートや講演会などのライブサウンドを、アナログミキサーと同様の物理的な操作子で直感的に調整することができます。そのミキサー設定は最大10種類までシーンメモリに保存でき、専用キーで瞬時に呼び戻すことが可能。

さらに、各チャンネルの音声をマルチトラックに録音して後からオーバーダビングすることも、USBオーディオ・インターフェース機能を活用してDAWに録音したり、ライブ配信を行うことも可能です。ステージでもスタジオでも自宅でも、マルチトラック収録にもストリーミング配信にも使える、アナログ感覚の操作性にこだわった多機能でオールマイティなデジタルミキサーです。

ZOOM STORE価格 84,900円

デジタルの利便性とアナログの操作性を両立

アナログミキサーは各チャンネルに専用のノブがあるため直感的にすばやく操作できますが、シーン（設定）を保存したり呼び出したりすることはできません。一方、多くのデジタルミキサーはシーンの保存や呼び出しが可能ですが、ノブが共通のため、チャンネルを1つずつ選んで操作する必要があります。『L12next』は各チャンネルストリップに3つのノブとその機能を瞬時に選択できるチャンネルノブ選択キーを搭載し、アナログミキサーの直観的な操作性とデジタルミキサーの利便性を両立しています。

アナログ感覚で、直感的にコントロール

各チャンネルに60mmストロークのフェーダーと、3つのチャンネルノブを装備。「チャンネルノブ選択キー」により、GAIN、COMP、EQ（LOW / MID / HIGH）、PAN、エフェクトセンドといった主要なパラメータを瞬時に割り当て、最短ルートで調整できます。ノブの周囲には、設定値と連動するLED表示を採用し、暗い会場でも全体のステータスを一目で把握できます。

EIN -128 dBu、最大入力ゲイン+70 dBの高品位なマイクプリアンプ

極めて静かなEIN -128 dBuの超低ノイズフロアと、+70dBのパワフルかつクリーンなゲインを実現。ギターを直結できるHi-Z入力、過大入力を適切なレベルに下げるPADスイッチ、コンデンサーマイクを駆動する+48Vファンタム電源も完備し、あらゆるマイクや楽器をクリアなサウンドで入力することができます。

14トラック同時録音、オーバーダビングも可能なレコーダー

録音状況や各種設定を表示する、OLEDディスプレイ付きのレコーダーセクションを搭載。24bit／96 kHzの高解像度なサウンドで、12トラックとステレオミックスをマルチトラックに録音できます。録音後はミックスダウンやオーバーダビングができるほか、指定部分だけを録り直すパンチイン／アウト録音も可能です。

音割れしないマスタートラック

マスタートラックへのミックスダウン録音は、32bitフロート形式を選択可能。たとえミックス時に各トラックの音が重なっても、マスタートラックがクリップすることはありません。さらに、マスターコンプを搭載し、レベルオーバー時に心地よいサチュレーションが得られるほか、マスタリングに匹敵する迫力ある音圧も実現できます。

５系統のパーソナルミックスで、 ステージ上の「聴こえづらい」を解消

5つの独立したモニター出力を備え、演奏者の一人ひとりに最適な「自分専用ミックス」を送ることができます。イヤモニやヘッドホンなら「ステレオ」、モニタースピーカーなら「モノラル」に。接続する機材に合わせてボタンひとつで出力を最適化できます。また、5系統のうち1つは、PAオペレーター用のヘッドホン出力として利用可能。マスターだけでなく、各メンバーのミックスを手元で切り替えてチェックできます。

【LiveTrak L12nextの主な特長】- 12チャンネル（モノラル×8／ステレオ×2）のデジタルミキサー- EIN -128 dBu、最大入力ゲイン+70 dBの高品位なマイクプリアンプ- 個別のミックスバランスで、ヘッドフォンまたはスピーカーに出力できる5系統のモニターアウト- Hi-Zスイッチ（1～2ch）、PADスイッチ（3～8ch）、ファンタム電源（1～4ch／5～8ch）、MUTE／SOLOスイッチ装備- コンプレッサー、3バンドEQ、ローカット、16種類のセンドリターン・エフェクト- マスター出力のレベルオーバーを防いで音圧を稼ぐマスターコンプ- 最大10種類のミキサー設定を保存できるシーンメモリ- 最高24bit／96kHzの音質で、12トラック＋ステレオミックスをmicroSDカードに記録- オーバーダビング、パンチイン／アウト録音に対応- モニターヘッドフォンに直接声を届けられるトークバックマイク内蔵- Win／Mac／iOSで動作する、14イン／4アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能*（ライブ配信しながら本体への同時録音が可能）- 別売Bluetooth アダプタ(BTA-1) と専用アプリ『L12next Control』で、iPadからリモート操作- 記録メディアにmicroSDHC／microSDXCカードを採用（最大1TB対応／別売）- 外形寸法／質量：445 (W) x 285 (D) x 73 (H) mm ／ 2.4 kg（本体のみ）- 付属品：ACアダプタ（AD-19）* Lightning端子搭載のiPhone／iPadへの接続は、Lightning to USB 3 カメラアダプタが別途必要

詳細を見る :https://zoomcorp.com/ja/jp/digital-mixer-multi-track-recorders/digital-mixer-recorders/livetrak-l12next/