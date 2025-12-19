【星野リゾート】2026年は午年（うまどし）！運気も気分も駆け上がる飛躍の「馬旅」へ

星野リゾート星野リゾート トマム「白銀の乗馬体験」

旅を楽しくするをテーマに国内外に74施設を運営する星野リゾートは、2026年の干支「午年（うまどし）」に向け、全国の施設で「馬」をテーマにした体験プログラム「馬旅（うまたび）」を提案します。12年に一度の飛躍の年、雪原のストーブ馬車や絶景乗馬といった特別な体験から、話題の神馬（しんめ）や由緒ある白馬神事巡りといった開運スポットまで、全国各地の個性豊かなアクティビティを一挙に紹介。推し馬たちと触れ合い、新たな年の活力と運気を呼び込む、特別な滞在を届けます。

背景

2026年は「午年」。馬は古来より、その力強く駆け抜ける姿から「活力」「飛躍」の象徴とされ、「物事が“うま”くいく」「幸運が駆け込む」縁起の良い動物として、また神様の乗り物「神馬」として親しまれてきました。新しい年の始まりに、そのポジティブなパワーに触れ、上昇気流に乗りたいという社会的気運が高まるタイミングです。 星野リゾートは、その土地の文化や体験を大切にしており、全国の施設には地域に根付いた多様な「馬」に関するアクティビティが存在します。ただ見るだけでなく、個性豊かな看板馬と触れ合ったり、絶景の中で乗馬を体験したり、由緒ある開運スポットを巡ったりと、心身ともに運気をチャージする機会を提供したいと考え、「馬旅」を提案します。

馬と心通わす、癒やしと絶景の「触れ合い体験」

全国の星野リゾートには、宿泊客をもてなす個性豊かな「看板馬・看板ポニー」たちがいます。愛らしいポニーとの触れ合いから、大自然を感じる本格的な乗馬まで、雪景色・森・海などその土地ならではの絶景の中で馬たちと過ごす特別な時間を提供します。

■青森屋

冬の風物詩！雪景色に揺られる、ぬくもりの「ストーブ馬車」

青森の文化を体感できる温泉宿「青森屋」の玄関では、愛らしい2頭のポニー、のんびり屋の「のれ」と、しっかり者の「それ」が宿泊客を温かく出迎えます（＊）。そして、冬の期間は看板馬の「うるる」と「きらら」が引く「ストーブ馬車」が運行。窓の外に広がる白銀の世界を眺め、ストーブで体を温めながら、雪を踏みしめる蹄の音と薪の香りに包まれます。青森の馬文化についての解説に耳を傾けながら、公園の雪景色を楽しめる冬ならではの風物詩です。

＊名前の由来は、青森の方言「のれそれ（目一杯）」から

チェックインではポニーがお出迎え 看板ポニーの「それ」雪化粧した公園を巡る「ストーブ馬車」

施設名称：青森屋 by 星野リゾート

所在地 ：〒033-0044 青森県三沢市字古間木山56

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/aomoriya/

■リゾナーレ八ヶ岳

乗るだけじゃない！「馬のまち」で叶う本格お世話体験と、看板馬「デイジー」に癒やされる休日

八ヶ岳連峰の麓、「馬のまち」として知られる小淵沢に位置するリゾナーレ八ヶ岳。近隣の乗馬クラブと連携し、雄大な山々をのぞみながら進む「体験乗馬」や、馬の特性を学ぶ「馬の学校」、馬との絆を深める「お世話体験」など、初心者から経験者まで楽しめる多彩な本格プログラムを用意しています。そこでは、愛らしい看板馬の「デイジー」と触れ合うこともできます。ふわふわの毛並みに触れたり、一緒に写真を撮ったり。本格的な乗馬は少しハードルが高いと感じる方やお子様連れでも、気軽に馬との癒やしの時間を楽しめます。

体験乗馬看板馬「デイジー」

施設名称：リゾナーレ八ヶ岳

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

■星のや沖縄

まるで映画のワンシーン。看板馬「グース」や「グッディー」と歩く、絶景の海辺乗馬

沖縄のラグジュアリーリゾート「星のや沖縄」では、施設近隣で暮らす愛馬「グース」や「グッディー」との触れ合いを通じて、沖縄の自然や文化をより深く知るアクティビティを開催しています。目の前に広がる美しい海岸線での乗馬体験は、潮風を感じ、波音をBGMに、空と海を眺めながら、まるで映画のワンシーンのような幻想的な時間を過ごせます。

浜辺をゆっくりと散歩する「朝凪よんなー乗馬」看板馬「グース」

施設名称：星のや沖縄

所在地 ：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村儀間474

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/

■星野リゾート トマム

視界すべてがスノーホワイト！馬の背から見渡す、静寂と感動の「白銀の乗馬体験」

見渡す限りの銀世界が広がる冬のトマム。しんしんと雪が舞い散る静寂の中で、ふかふかのパウダースノーを踏みしめる馬の背に揺られ、広大な雪原へと進みます。360度広がる圧倒的な白銀の世界で、馬の温もりを間近に感じながら、幻想的な非日常の時間を過ごせます。スタッフが綱を持つ「引き馬」スタイルなので、乗馬経験がない方でも安心して参加できます（＊）。

＊夏は牛や羊たちが暮らすのどかなファームエリアとなり、緑の中での乗馬も楽しめます。

白銀の乗馬体験星野リゾート トマムの看板馬「ガロ」との触れ合い

施設名称：星野リゾート トマム

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡 占冠村字中トマム

施設情報：https://www.snowtomamu.jp

午年の初詣はここで決まり！ご利益上昇、星野リゾートおすすめ「馬の神社」巡り

日本では古くから、馬は神聖な「神様の乗り物」と考えられてきました。私たちが願い事を書く「絵馬」も、かつては祈願のために本物の生きた馬を奉納していたことが起源です。星野リゾートの周辺には、馬にゆかりのある由緒ある神社が点在しています。午年の始まりには、そんな馬にゆかりの深い神社を訪れ、午年の初詣や開運祈願に、強力な開運パワーをもらいましょう。

■界 霧島 × 霧島神宮（施設から車で10分）

国宝本殿前での「特別参拝」が叶う、究極の開運旅。午年限定の愛らしい和菓子も登場

天孫降臨の神話が息づく地に建つ「界 霧島」では、国宝・霧島神宮と連携した特別な宿泊プログラム「霧島開運旅2026」を提供します。最大の魅力は、通常は立ち入ることができない国宝の本殿前で行う特別参拝とご祈願。神職の案内のもと、厳かな空気の中で午年の飛躍を祈ります。さらに館内では、干支の「午（うま）」をモチーフにした目にも楽しい上生菓子（練り切り）と、神宮に奉納されている霧島茶を味わう「開運茶一杯（ちゃいっぺ）」が新登場。坂本龍馬もパワーを受けたといわれる最強のパワースポットで、心身ともに清められる特別な滞在です。

鹿児島県 霧島神宮界 霧島 開運茶一杯（ちゃいっぺ）

施設名称：界 霧島

所在地 ：〒899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口字霧島山2583-21

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaikirishima/

■OMO5京都三条 by 星野リゾート × 上賀茂（かみがも）神社（施設から車で17分）

OMO5京都三条 by 星野リゾート × 藤森神社（施設から車で33分）

「乗馬発祥の地」で白馬の新春神事。勝負運の神様で「勝ち馬」祈願も叶う京都旅

千年の都・京都には、馬にまつわる強力なパワースポットが点在します。世界遺産「上賀茂神社」は、神代の昔に「馬を走らせ祭をせよ」という神託があったと伝わる「乗馬発祥の地」。馬との縁が深く、1月7日には「年の初めに白馬を見ると一年の邪気が祓われる」という伝承に基づく「白馬奏覧神事（はくばそうらんしんじ）」が行われ、神馬「神山号（こうやまごう）」が境内を巡ります。また、馬と勝負事の神様として知られる「藤森神社」は、ここぞという勝負を控えた方に大人気。勝運や馬の神様として乗馬関係者や競馬ファンからも篤い信仰を集めています。

京都府 上賀茂神社「白馬奏覧神事」京都府 藤森神社「神馬像」

施設名称：OMO5京都三条 by 星野リゾート

所在地 ：〒604-8005 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434-1

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kyotosanjo/

■界 仙石原 × 箱根元宮（はこねもとつみや）（施設から車で22分）

神様が白馬で降り立った伝説の地。「天空の社」を詣でる、神秘の絶景パワースポット

箱根・駒ケ岳の山頂に鎮座する「箱根元宮」は、古くは山岳信仰の聖地とされた強力なパワースポットです。ここには「神様が白馬に乗って降臨した」という伝説が残り、境内にはその蹄跡とされる「馬降石（ばこうせき）」や「馬乗石（ばじょうせき）」などの史跡が点在。ロープウェーで向かう山頂からは、富士山や芦ノ湖を一望する絶景が広がります。知る人ぞ知る「天空の社」で、白馬伝説に思いを馳せ、午年の強運を祈願する特別な初詣や、定番の箱根神社・九頭龍神社との箱根三社参りもおすすめです。

神奈川県 箱根元宮（はこねもとつみや）

施設名称：界 仙石原

所在地 ：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-359

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaisengokuhara/

■星のや東京 × 神田明神（施設から車で9分）

江戸総鎮守で「仕事運」も上昇！？都会の真ん中で愛らしい神馬に会える最強スポット

大手町の「星のや東京」からアクセス抜群の「神田明神」は、1300年の歴史を持つ江戸の守り神。2026年の干支「午」にちなんだ「うまくいく御守」がSNSで大きな話題となり、入手困難になるほどの人気を集めています。お守りのモデルとなったのは、境内で暮らす愛らしい神馬（ポニー）の「あかりちゃん」（＊）。都会の真ん中で話題の神馬に会い、仕事運や商売繁盛のご利益とともに、午年のさらなる飛躍を祈願しましょう。

＊馬の公開状況は神社の都合により変更になる場合があります。

東京都 神田明神

施設名称：星のや東京

所在地 ：〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目9番1

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyatokyo/

■界 津軽 × 白山姫神社（施設から車で35分）

午年の守り神「一代様」へ。雪深い山道の先に待つ、神秘の古社で得られる格別の達成感

津軽地方には、自分の生まれ年の干支の守り本尊を守り神とする「津軽一代様」という独自の信仰があります。「界 津軽」近くの「白山姫神社」は、まさに2026年の干支「午年」の一代様。鳥居をくぐると樹齢400年の大銀杏が出迎え、その先には33体の観音様が佇む、細く険しい山道が続きます。登りきった先で得られる達成感はひとしお。静寂に包まれた神秘的な境内で、午年の飛躍を強く願う、記憶に残る初詣体験です。

青森県 白山姫神社青森県 白山姫神社

施設名称：界 津軽

所在地 ：〒038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaitsugaru/

番外編 知ればもっと楽しくなる！星野リゾートの「馬コラム」

■OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート

ホテルの名称の由来でもある「馬車道」は、開港当時、外国人が馬車で往来したことからその名が付きました。ここは日本で初めて馬車が走った道であり、日本初のガス灯やアイスクリーム、写真館などが生まれた西洋文化の窓口でもあります。文明開化の香りを感じるレトロな街並みは、歴史に思いを馳せる午年の散策にぴったりです。

OMO5横浜馬車道 外観馬車道 ガス灯

施設名称：OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート

所在地 ：〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5yokohamabashamichi/

星野リゾートについて

星野リゾートは、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案していま

す。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を

超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO（お

も）」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB（ベブ）」、心揺さぶる山ホテル「LUCY（ルーシ

ー）」の6ブランドを中心に、国内外74施設（国内69、海外5）を運営しています。

https://hoshinoresorts.com/jp/