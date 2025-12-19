【お得なクーポン配布中！】今年一年の皆さまへの「感謝」の気持ちを込めて、来年1月7日～資さんうどんで使える「店内飲食50円引」5連クーポンを配布中！（一部店舗除く）新年の「資始め」にご利用ください！！
店内飲食50円引×5連クーポン配布！
2025年も、北九州から関東まで、全94店舗の「資さんうどん」を多くの皆さまにご利用いただき、心より感謝申し上げます。
今年は東京都初出店となる「両国店」をはじめ、日本各地の皆さまに「資さんうどん」の味をお届けする一年となりました。
また、日頃より支えていただいている皆さまのおかげで、初めて年間20店舗の出店を達成することができました。重ねて御礼申し上げます。
来年は、一つ一つの店舗で「最高の一杯」を提供する、一人ひとりのお客様にご満足頂いて、幸せになって頂くことができるよう、誠心誠意努めて参ります。
「資さんうどん」は来年、いよいよ「50周年」を迎えます。
これまでも、これからもいつも皆さんのそばにいる「資さんうどん」となれるよう、様々な挑戦を続けて参ります。
「資さんうどん」を支えていただいている皆さまに、今年一年の感謝の意を込めて、来年1月7日（水）～「資さんうどん」全店舗でご使用いただける「店内飲食50円引」の5連クーポンを現在配布中です！（一部店舗除く）
【その名も資福クーポン！】店内飲食50円引！5連クーポンを配布中！
資福クーポンSAMPLE
寒さが厳しさを増し、さらに冷え込む日が多くなる1月。年始めとともに「資さんうどん」の熱々の「うどん」や「丼」等にて体の芯から温まっていただきたい！
そんな想いとこれまでの感謝を込めて、お得な「資福クーポン」を配布中です！
【資福クーポン：詳細】
・配布期間：2025年12月18日（木）～2026年1月6日（火）
《配布対象店舗》：資さんうどん全店（ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・奈良柏木店を除く）
※有人レジにて、お会計時にクーポンを配布しております。従業員にお声がけください。
・クーポン利用期間：2026年1月7日（水）～3月1日（日）
《使用可能店舗》：資さんうどん全店舗
《ご利用方法》：有人レジにて、店内飲食のお会計時に従業員にご提示ください。
（1回の会計につき、おひとりさま1枚のご利用となります）
※ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・奈良柏木店では、クーポンの配布は行っておりません。
※クーポンは全店舗でご利用可能です。
※店内飲食税込金額からの50円引きとなります。（1回の会計につき、おひとりさま1枚のご利用となります）
※店内飲食50円引クーポンは、2026年1月7日（水）～3月1日（日）の期間中、資さんうどん全店舗にて、店内飲食をされた際のお会計時に「有人レジ」にてご提示ください。「セルフレジ」は非対応となりますので、予め、ご容赦ください。
※上記期間中、店内飲食時のお会計時にご利用いただけます。
※他金券・割引券・LINEクーポン等との併用はできません。
※有人レジにて、クーポンを配布しております。お会計後に従業員にまでお声がけください。
※クーポンの配布期間中、セルフレジでのお会計をされたお客様は、レシートをスタッフへご提示ください。
資さんの使命
肉ごぼ天うどん
「幸せを一杯に。」私たちは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合い続けます。そのためにも、「味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けすること」「気持ちの良い接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくること」「互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくること」を、資さんで働くすべての仲間が共通で持つ３つの約束として掲げています。多くの幸せと笑顔、活気、ぬくもりを地域に届けていく存在に、そして、「この街に資さんがあってよかった！」と思われる地域の一番店となれるよう全スタッフで目指します。
資さんうどん
1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で94店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼など豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまにご愛顧いただいております。また、天丼や鍋焼きうどん等、季節毎に展開する限定メニューが1年を通して楽しめ、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。北九州の食文化を継承したいとの想いから、開発・販売を開始した「ぼた餅」は、春・秋のお彼岸期間中は1週間で27万個、年間540万個を売り上げる人気メニュー、資さんの名物にもなっています。店内には、テーブル席、カウンター席と様々な種類の座席を用意していますので、ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、ご利用いただけます。
企業情報
会社名 ： 株式会社資さん
http://www.sukesanudon.com
住所 ： 〒800-0225
福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50
代表取締役会長： 崎田 晴義
代表取締役社長： 佐藤 崇史
事業内容 ： 飲食業（うどん店94店舗展開）
連絡先 ： 093-932-4757
公式アカウント
※本リリースは2025年12月17日時点の情報です。