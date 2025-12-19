Oggi × 長井かおり × 眼鏡市場 コラボメガネ第2弾。オフィスコーデに気軽に取り入れられる『Laboro』12月19日（金）発売

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、30歳からの働く女性に向けてシンプルでセンスのよいベーシックなファッションを提案する雑誌「Oggi」（小学館）と、ヘア＆メイクアップアーティストの「長井かおり」さんとのコラボメガネ第2弾となる『Laboro（ラボーロ）』を、2025年12月19日（金）より全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)にて発売します。

仕事の時間も、私らしく快適に

コラボメガネの開発にあたり、まず多く寄せられていたのが「かけ外しの際に髪が引っかかる」という声でした。こうしたユーザーの課題をより正確に把握するため、Oggiの読者組織「Oggiブレーン」108名を対象に、メガネに関するニーズや困りごとについてアンケート調査を実施しました。その結果、髪を巻き込みにくい“ストレートテンプル”に対して 77％が「興味がある」「試着してみたい」と回答し、髪型が崩れにくいメガネへの高いニーズが明らかになりました。

一般的なメガネはフィット感を高めるため、テンプルは耳に沿うように曲げられていますが、この構造が髪に引っかかりやすい原因となっていました。アンケート結果を受け、ストレートテンプルを採用した商品の開発がスタートし、アップスタイルでも髪型が崩れにくく、快適にかけ外しできるメガネが完成しました。

さらに、ヘア＆メイクアップアーティスト「長井かおり」さんと、Oggiで活躍するスタイリスト「渡辺智佳」さんの意見を取り入れ、鼻パッドにはゴールドパール色（黄色系の乳白色）を採用しました。イエベ・ブルベを問わず肌になじみやすく、一般的なクリアカラーのパッドと比べても目立ちにくい自然な仕上がりが特徴です。

このように『Laboro』は、ユーザーの声とプロの知見をもとに、機能性とファッション性の両立を追求しました。通勤スタイルに取り入れやすいデザインでありながら、コーディネートのアクセントとしても活躍するラインアップを展開しています。

特設ページ：https://www.meganeichiba.jp/brand/laboro/

POINT

肌になじんで目立ちにくい鼻パッド

ゴールドパール色の鼻パッドは、イエベ・ブルベを問わず肌になじみ目立ちにくく、クラシカルな雰囲気も兼ね備えています。さらに、クリングス付きでかけ心地を細かく調整できるため、長時間の装用も快適です。

ヘアセットを崩さないストレートテンプル

髪を巻き込みにくいストレートテンプルは、耳元から飛び出さないよう通常より短めに設計しています。また、頭部に沿う形状でやさしく抱え込むようにフィットするため、まっすぐでもズレにくく、自然なかけ心地を実現しています。（Lab-03）

レンズの厚みをカバーするリム

強度数のレンズは厚みが出やすく、横から見た時にレンズがはみ出して見えることがあります。そのため、リム側面は厚みを自然にカバーできる太さにしつつ、正面からはスッキリ見えるよう細めにデザインしています。（Lab-04）

商品概要

商品名：Laboro（ラボーロ）

種 類：4型12種類

価 格：19,800円（税込）

取扱店：全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイト(https://www.meganeichiba.jp/)

※ウェブサイトでご購入の場合も、商品の受け取りは店舗となります

備 考：価格には、フレームとレンズ代金が含まれています

LINE UP

Lab-01（49□21-145）

デミライトブラウングレージュブラック

Lab-02（47□22-140）

クリアブラウンデミブラウンブラック

Lab-03（45□24-138）

ブラウンピンクブラウングレージュ

Lab-04（47□20-138）

Laboro とは

ゴールドピンクゴールドシルバー

ラテン語で「働く」を意味する言葉に由来する、眼鏡市場の新オリジナルブランド。仕事もプライベートも楽しく・美しく・充実した毎日を送る方へ、前向きな想いが込められています。

Oggi とは

30歳からの働く女性に向けて、シンプルでセンスのよい「ファッション」「ビューティ」「ライフスタイル」情報を提案する月刊誌。トレンドだけを追いかけるのではなく、「着る人が素敵に見える」「本人も周りも心地よい」スタイルを追求しています。

▼Oggi.jp｜おしゃれもキャリアも。働く女性のWebメディア：https://oggi.jp

長井かおりさん プロフィール

雑誌、広告、映像… 幅広いジャンルで活躍中のヘア＆メイクアップアーティスト。年齢・職業を問わず、誰もがキレイになれる明快かつ効果てきめんなメイクテクニックに定評あり。肌状態を整えメイクののりやもちをよくする“仕込みスキンケア”についても徹底的に研究中。

▼長井かおり｜おしゃべりメイクBOX：https://www.youtube.com/@kaorimake

渡辺智佳さん プロフィール

雑誌「Oggi」にて活躍中のスタイリスト。自身の会社員経験から、働く女性のリアル目線を熟知したモノ選びに定評あり。仕事と育児を両立するため、悩まない服選びがモットー。

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設 立 1980年5月

資本金 100百万円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です