【累計4万人の撮影実績】Photojoy監修！自撮り1枚からモテる他撮り風マッチングアプリ用の写真を生成するAIサービス『ノバピク』をリリース

株式会社アルファブル

恋活・婚活のプロフィール写真に特化した出張撮影サービス「Photojoy（フォトジョイ）」を運営する株式会社アルファブル（本社：東京都中野区、代表取締役：香美 惇）は、自撮り写真1枚からマッチングアプリに最適なプロフィール写真を生成するAIサービス『ノバピク』をリリースいたしました。 本サービスはリリースを記念し、現在完全無料でご利用いただけます。

ノバピクのサービス紹介ページのイメージ

サービス紹介ページ： https://photojoy.jp/novapic/

■ 開発の背景

マッチングアプリの普及に伴い、プロフィール写真の重要性は高まっていますが、多くのユーザーが「異性に好印象な写真を持っていない」「自撮り写真は印象が悪いが、他人に撮ってもらう機会がない」という悩みを抱えています。

当社が運営する出張撮影サービス「Photojoy」は累計40,000名以上の撮影を行ってまいりましたが、「撮影サービスを利用する勇気が出ない」「もっと手軽に写真を揃えたい」という声も多くいただいておりました。

そこで、誰にも会わずに、スマホ一つで手軽に他撮り風の自然な写真を生成できるAIサービス『ノバピク』を開発いたしました。Photojoyが培ってきた「マッチングしやすい写真」のノウハウをAIに学習させることで、単なる顔変換ではない、実際の撮影データに基づいた「結果が出る」写真生成を実現しています。

■ 『ノバピク』3つの特徴

1. Photojoy監修！「マッチング率71%UP」のノウハウを凝縮

累計4万人以上の撮影データを持つPhotojoyが監修。マッチングアプリで好印象を与えやすい「清潔感のある服装」「親しみやすい背景」「自然な構図」をAIが再現します。自撮りでは作れない、プロが撮影したようなクオリティを提供します。

2. 自撮り1枚でOK！最短数十秒で生成完了

顔がはっきり写った自撮り写真が1枚あれば利用可能です（複数枚読み込ませるとさらに再現度が向上）。生成にかかる時間はわずか数十秒。写真スタジオや出張撮影の予約・移動・撮影といった手間を一切かけずに、今すぐプロフィール写真を充実させることができます。

3. アプリのインストールは不要でシンプルな操作性

アプリのインストールは不要。公式LINEを友だち追加し、簡単なアンケートにお答えいただくだけで誰でもご利用が可能です。写真のアップロードも簡単なので、自撮り写真が1枚でもあればすぐにご利用いただけます。

■ ご利用の流れ

1.LINE追加：サービス紹介ページ（https://photojoy.jp/novapic/）から公式LINEを友だち追加。

2.アンケートに回答：簡単なアンケートにお答えいただくとサービスサイトが届きます。

3.写真アップロード：サービスサイトからカメラロールにある自撮り写真をアップロード。

4.スタイル選択：服装や雰囲気など、好みのスタイルを選択。

5.生成・保存：数十秒でAIが写真を生成。気に入った写真は保存してすぐにアプリで使用可能です。

■ リリース記念キャンペーン

サービスの公開を記念し、通常1枚500円（予定）の生成料金を、期間限定で「完全無料」にて提供いたします。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

■ サービス概要

サービス名：ノバピク

提供開始日：2025年12月19日

価格：無料（リリース記念キャンペーン中）

サービス紹介ページ：https://photojoy.jp/novapic/

運営：株式会社アルファブル

■本件およびサービスに関するお問い合わせ

株式会社アルファブル 香美（かがみ）

E-mail：support@photojoy.jp

■株式会社アルファブルの概要

・主な事業内容：恋活・婚活専門のプロフィール写真撮影サービス「Photojoy」の運営、およびメンズコスメブランド「MULC」の企画・販売、男性のための結婚相談所「ヒーローマリッジ」の運営

・本社所在地：東京都中野区中央3丁目20-2

・代表者：代表取締役 香美 惇

・会社URL：https://alphable.co.jp/