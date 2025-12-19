Í¥¤·¤µ¤È¥æー¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¥¢ー¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡£±Ç²è¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡ÙBlu-ray¡õDVD¤¬2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
¿ÍÀ¸¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËâË¡¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë――
¡»¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·±Ô½÷À´ÆÆÄ¡ßÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¥Þ¥ó¥¬²È¡ª
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥ß¥é¥¯¥ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡Ê09¡Ë¤¬¥È¥í¥ó¥È¤ä¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î³¤³°±Ç²èº×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¡ØÇÐÍ¥ µµ²¬Âó¼¡¡Ù¡Ê16¡Ë¡Ø¤¤¤È¤ß¤Á¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤Â¸ºß¡×¤òÂª¤¨¤ëÆ¶»¡ÎÏ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±é½Ð¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë²£ÉÍÁï»Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¸É¹â¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¡¦»°¹¥¶ä¤ÎºîÉÊ¤òÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç±ÇÁü²½¡ª
¡»¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë¡ª
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó800¿Í¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿15ºÐ¤Î¿·À±¡¦¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡£¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¡Ê13¡Ë¤ä¡Øºá¤È°¡Ù¡Ê24¡Ë¤Î¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÎÉ·ò¸ã¡¢¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¡ÊNetflix/24¡Ë¤Ç¤ÎÇ®±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û - The Final Act -¡Ù¡Ê24¡Ë¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿û¸¶¾®½Õ¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¡¢ÏÃÂê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡¡Ì¾Í¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥Ü¤±¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¡×¤ÎÌ¾±é¤ÏÉ¬¸«¤À¡ª
¡»¥¢ー¥È´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¥¢ー¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡×¡ª
Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óÉôÌçKplus¤Ë¤ÆÆÃÊÌÉ½¾´¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î·Ý½Ñº×¡¦À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÍÛ¸÷¤ÈÈþ¤·¤¤³¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾®Æ¦Åç¤Ë¤Æ¥ªー¥ë¥í¥±¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Î·Ý½ÑÉÊ¤Ë¤ÏÅÚ°æËþ¼£¡ÊÄ¦¹ï²È¡Ë¡¢½Ð¿åÅ°¡Ê²è²È¡Ë¡¢MASAKO¡Ê²è²È¡Ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢ー¥È´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¯Îõ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸¶ÅÄàèÇ·Í¤
ËãÀ¸µ×Èþ»Ò
¹âÎÉ·ò¸ã / ÅâÅÄ¤¨¤ê¤« / ¹äÎÏºÌ²ê / ¿û¸¶¾®½Õ
Áó°æ ½Ü / Ãæ¿ÜæÆ¿¿ / »³ºê¼·³¤ / ¿·ÄÅ¤Á¤»
¿ÛË¬ÆØÉ§ / Â¼¾å½ß / µÜÆ£´±¶åÏº / ºä°æ¿¿µª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§²£ÉÍÁï»Ò
¸¶ºî¡§»°¹¥¶ä¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ» ²Æ¡Ù¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ» Åß¡Ù¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ» ¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢²Æ¡Ù¡Ê¥Óー¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿KADOKAWA ´©¡Ë
À½ºî¡§ÂÀÅÄ ÏÂ¹¨¡¢¿¿ÌÚÂÀÏº¡¢µÈÂ¼ÃÎ¸Ê
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÏÂÅÄÂçÊå
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÃæÌîÄ«»Ò¡¢¾ëÆâÀ¯Ë§
²»³Ú¡§Áñ»Òit
»£±Æ¡§·î±ÊÍºÂÀ
Èþ½Ñ¡§ÄÍËÜ¼þºî
¾ÈÌÀ¡§¸å´×·òÂÀ
Áõ¾þ¡§ºç ¤µ¤¯¤é
Ï¿²»¡§´ä´Ý ¹±
°á¾Ø¡§é®ÌîËãÌð
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ß·ÅÄµ×Èþ»Ò
ÊÔ½¸¡§ÂçÀî·Ê»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§½ÂÃ«·½²ð
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§°ËÆ£¾°ºÈ
À©ºîÃ´Åö¡§¿û°æ½ÓºÈ
½õ´ÆÆÄ¡§²¬ÉôÅ¯Ìé
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Ü½»¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤Î¾®¤µ¤Ê³¤ÊÕ¤Î³¹¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÈþ½ÑÉô°÷¤ÎÁÕ²ð¡Ê¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¤ó¤¤ËÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÕ²ð¤Ï¹çÆ±Èþ½Ñ³¦¤Î²ñ¾ì¤ÇÆæ¤ÎÃË¡Ê¿ÛË¬½ÓÉ§¡Ë¤«¤é¡ÖA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ì¾»É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ä¡£Î¹¤ÎÊñÃúÇä¤ê¡¦¹â²¬¡Ê¹âÎÉ·ò¸ã¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º²°¤ÎÍýº»»Ò¡Ê¹äÎÏºÌ²ê¡Ë¡¢ÁÕ²ð¤ÎÀèÇÚ¤Î¥Æ¥ë¥ª¡ÊÁó°æ½Ü¡Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Ú¶â¤ò¼è¤êÎ©¤Æ¤ë¥á¥°¡Ê¿û¸¶¾®½Õ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÂç¿Í¤ÈÀº°ìÇÕÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£
¢§¡Ø³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡ÙBlu-ray¡¦DVD ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
Blu-ray¡§7,480±ß(ÀÇ¹þ)
DVD¡¡ ¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û¢¨Blu-ray
¡¦·à¾ìÆÃÊó¡¦Í½¹ðÊÔ
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¦ÉñÂæ°§»¢½¸
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û¢¨Blu-ray¡õDVD¶¦ÄÌ
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥Ç¥£¥¹¥¯
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£