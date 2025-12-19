くればぁの高性能マスク「魔法のマスク」をトレーニングに使用している鳥取城北高校男子駅伝部が、12月21日に開催の男子第76回全国高校駅伝に出場します

株式会社くればぁ

くればぁの高性能マスク「魔法のマスク」「Pittarich」をトレーニングに使用している鳥取城北高校男子駅伝部が、12月21日に開催の男子第76回全国高校駅伝に出場します

株式会社くればぁ（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：石橋衣理）が高性能マスクの無償提供により支援している私立鳥取城北高等学校（鳥取県鳥取市）の男子駅伝部が、鳥取県予選を優勝し、12月21日に京都市で行われる男子第76回全国高校駅伝の出場を決めました。

くればぁでは、当社創業者の出身地の縁をきっかけに、かねてより同校男子駅伝部の赤池健監督と親交を深めてきました。今年4月に赤池氏が監督に就任することになったため、鳥取城北高校男子駅伝部に高性能マスク「魔法のマスク」「Pittarich」の無償提供を行い、日々のトレーニングに使用いただいています。くればぁの高性能マスクは、多くのアスリートに“鍛えるマスク”としても知られており、トレーニングに取り入れられています。

マスクをトレーニングに使用する生徒

鳥取城北高校男子駅伝部 赤池健監督のコメント

「くればぁ様とは前任校での駅伝指導の頃よりご支援をいただいておりました。今年からは鳥取城北高校男子駅伝部に対しても、選手の皆に高性能マスク「魔法のマスク」「Pittarich」をご提供いただいており、大変感謝しております。くればぁのマスクの高い気密性により適度に呼吸負荷がかかることから、特殊な環境や施設でないと行えない高地トレーニングや低酸素トレーニングの疑似効果を実感しています。今年から就任した高校ですので、新しい練習環境でのトレーニングを模索してきましたが、高性能マスクの効果は引き続き実感しており、充実したトレーニングの一部にもなっています。今年の鳥取県予選では、大会新記録で2年ぶり9回目の優勝を果たして全国大会出場を決めました。都大路でも全力を尽くしたいと思います。」

株式会社くればぁ 代表取締役社長 石橋衣理のコメント

「今年4月より鳥取城北高校男子駅伝部の選手のみなさんに、トレーニングにも使用できる高性能マスク「魔法のマスク」を提供させていただいております。新体制での駅伝部となってすぐに鳥取県予選を見事優勝し、私たちも大変喜ばしく思っています。12月21日の第76回全国高校駅伝での優勝を目指して日々トレーニングに励んでいる駅伝部のみなさんに、心より激励と応援を申し上げます。」

くればぁは高精度メッシュ素材の縫製加工技術を強みとしており、様々なタイプの高性能マスクを開発・製造しています。当社の高性能マスクをトレーニングに活用いただき、アスリートの支援を広げていきたいと考えています。

■「魔法のマスク」商品ページ：https://nippon-clever.shop-pro.jp/?pid=175634251(https://nippon-clever.shop-pro.jp/?pid=175634251)

■「Pittarich」商品ページ：https://nippon-clever.shop-pro.jp/?pid=153189560

■会社概要

・会社名：株式会社くればぁ

・所在地：愛知県豊橋市下地町神田38番地

・代表者：代表取締役会長 中河原四郎、代表取締役社長 石橋衣理

・設立：1989年8月

・事業内容：メッシュフィルターの企画開発、メッシュ加工品の企画・製造・販売、

高性能マスクの製造・販売。あいちブランド企業（2016年）、地域未来牽引企業（2017年）、

あいち女性輝きカンパニー（2019年）、

はばたく中小企業・小規模事業者300社（2019年）に選定。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8834/table/31_1_72a52c2f58a5a2bbc6e6e019ba7466c2.jpg?v=202512190522 ]