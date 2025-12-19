『モンスターハンターワイルズ』モンハン部オンライン狩り会開催！ 2025年12月22日（月）19時00分より配信！
「モンスターハンター」公式ファンコミュニティ「モンハン部」にて、『モンスターハンターワイルズ』を用いて、モンハン部マネージャーと一緒にマルチプレイができるオンライン狩り会を配信いたします。
【モンハン部オンライン狩り会開催概要】
・開催日時：2025年12月22日（月）19時00分開始～2時間程度放送予定
・視聴方法：YouTubeカプコン公式チャンネルより配信予定
カプコンチャンネル：http://www.youtube.com/@capcom
（プレイの様子をライブ配信でお届け）
【出演】
モンハン部マネージャー
石飛 恵里花
三田寺 理紗
鈴木 亜理沙
【実施内容】
『モンスターハンターワイルズ』を、モンハン部マネージャーが視聴者の皆様と一緒にプレイするオンラインマルチプレイの実況配信です。
※参加方法の詳細や注意事項は番組中にお知らせ致しますので、オンラインマルチプレイ企画へのご参加は狩りの準備をしつつご視聴ください。
※当日の配信状況により中断・中止の場合もございますので、予めご了承ください。
【マルチプレイ参加に関してのご注意事項】
■プレイ時に参加者による“妨害行為など”が見受けられた場合は、クエスト途中でもプレイを中止させていただく場合がございます。
■ゲーム内チャットにて不適切な発言や荒らし行為があったユーザーは、ロビーからご退出いただく場合がございます。
■参加者がインターネット回線の不具合で通信プレイが出来なくなった場合でも、オンラインプレイを継続させて頂きます。
【モンハン部とは？】
モンハンをもっと楽しめるようにする、カプコンが運営する公式コミュニティ。
モンハン部公式Xをフォローしたり、CAPCOM ID の会員になって、おしらせ「モンハン部通信」を購読すればあなたもモンハン部員です！
CAPCOM ID の会員登録はこちら：https://cid.capcom.com/ja/
◆商品情報
『モンスターハンターワイルズ』
対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam
好評発売中【2025年2月28日(金)発売】
※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。
『モンスターハンターワイルズ』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/
『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント
https://x.com/MH_Wilds
(C)CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。