【大宮ラクーン】米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が大宮に上陸！12月20日(金)OPEN！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長：大石 恵司）が運営する「大宮ラクーン」にて、株式会社トーアが運営する米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が、2025年12月20日(金)に出店いたします。

KUROBOSHIチュロスとは

KUROBOSHIチュロスは那須生まれ、那須育ち。手作りにこだわったチュロスの専門店です。

国産米粉、阿波和三盆糖、糸島またいちの炊塩など、おいしさの秘密がぎゅっと詰まったKUROBOSHIチュロスは、素材を活かすため油は米油を使用しています。

グルテンフリーで体にも優しい米粉を使用したKUROBOSHIチュロス。

サクサク・モチモチの食感をお楽しみください。

大宮ではここでしか味わえない限定フレーバーや季節メニューも登場予定。

ぜひ大宮で新しいチュロス体験をお楽しみください！

メニュー

キャラメルシュガー 600円

素材の美味しさをそのままに生かした一番人気のチュロス。外はカリっと中はもっちりとした食感の中に、キャラメルの優しい甘さが広がる、他では味わえない特別なチュロスです。

ブラックチョコ 650円

濃厚なチョコレートの味わいがクセになり、一度食べたら病みつきになること間違いなし。

シナモンシュガー 600円

スリランカ原産のシナモンを使い甘味は弱く、上品で繊細な香りでマイルドな甘さに仕上げました！

一度食べたらやみつきになる事間違いなし！

ストロベリーペブルス 700円

チュロスとペブルスによるザクザク感は相性抜群。

フルーツテイストのさわやかな味わい。

アーモンドチョコレート 700円

ビターチョコレートをベースに皮付きアーモンドを贅沢にまぶしました。ナッツの歯ごたえと香ばしさがクセになる味わいです。贅沢なザクザク＆ぼりぼり食感をご堪能ください。

ココアホワイトチョコレート 700円

ホワイトチョコレートをベースに散りばめられたココアクランブルは、ザクザクした歯ごたえが抜群。カラーもKUROBOSHIカラーの黒。チュロスの中でも「ちょっぴり大人？」を気取りたいあなたのためのチュロスです。

オープンキャンペーン

12月20日(金)より、オープンを記念して100円割引券を配布！

この機会に是非KUROBOSHIチュロスをお楽しみください。

■店舗情報

店舗名：KUROBOSHI×COLLABO

開業日時：2025年12月20日(金)

営業時間：11:00～20:00

定休日：年中無休

店舗連絡先：080-3718-6540

住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン1F

公式サイト：https://kuroboshi-collabo.com/

公式インスタ：https://www.instagram.com/kuroboshicollabo/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Kuroboshi641230/

■施設情報

施設名：大宮ラクーン

所在：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60

公式サイト：https://rakuun.net/pages/omiya

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/OomiyaRakuun