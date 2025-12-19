【大宮ラクーン】米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が大宮に上陸！12月20日(金)OPEN！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（本社：静岡県浜松市　代表取締役社長：大石 恵司）が運営する「大宮ラクーン」にて、株式会社トーアが運営する米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が、2025年12月20日(金)に出店いたします。




KUROBOSHIチュロスとは

KUROBOSHIチュロスは那須生まれ、那須育ち。手作りにこだわったチュロスの専門店です。


国産米粉、阿波和三盆糖、糸島またいちの炊塩など、おいしさの秘密がぎゅっと詰まったKUROBOSHIチュロスは、素材を活かすため油は米油を使用しています。


グルテンフリーで体にも優しい米粉を使用したKUROBOSHIチュロス。


サクサク・モチモチの食感をお楽しみください。



大宮ではここでしか味わえない限定フレーバーや季節メニューも登場予定。


ぜひ大宮で新しいチュロス体験をお楽しみください！



メニュー


キャラメルシュガー　600円

素材の美味しさをそのままに生かした一番人気のチュロス。外はカリっと中はもっちりとした食感の中に、キャラメルの優しい甘さが広がる、他では味わえない特別なチュロスです。







ブラックチョコ　650円

濃厚なチョコレートの味わいがクセになり、一度食べたら病みつきになること間違いなし。






シナモンシュガー　600円

スリランカ原産のシナモンを使い甘味は弱く、上品で繊細な香りでマイルドな甘さに仕上げました！
一度食べたらやみつきになる事間違いなし！






ストロベリーペブルス　700円

チュロスとペブルスによるザクザク感は相性抜群。


フルーツテイストのさわやかな味わい。






アーモンドチョコレート　700円

ビターチョコレートをベースに皮付きアーモンドを贅沢にまぶしました。ナッツの歯ごたえと香ばしさがクセになる味わいです。贅沢なザクザク＆ぼりぼり食感をご堪能ください。






ココアホワイトチョコレート　700円

ホワイトチョコレートをベースに散りばめられたココアクランブルは、ザクザクした歯ごたえが抜群。カラーもKUROBOSHIカラーの黒。チュロスの中でも「ちょっぴり大人？」を気取りたいあなたのためのチュロスです。






オープンキャンペーン

12月20日(金)より、オープンを記念して100円割引券を配布！


この機会に是非KUROBOSHIチュロスをお楽しみください。







■店舗情報


店舗名：KUROBOSHI×COLLABO


開業日時：2025年12月20日(金)


営業時間：11:00～20:00


定休日：年中無休


店舗連絡先：080-3718-6540


住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60　大宮ラクーン1F


公式サイト：https://kuroboshi-collabo.com/
公式インスタ：https://www.instagram.com/kuroboshicollabo/
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Kuroboshi641230/



■施設情報


施設名：大宮ラクーン
所在：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60
公式サイト：https://rakuun.net/pages/omiya
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/OomiyaRakuun