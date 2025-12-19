【大宮ラクーン】米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が大宮に上陸！12月20日(金)OPEN！
株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長：大石 恵司）が運営する「大宮ラクーン」にて、株式会社トーアが運営する米粉チュロス専門店「KUROBOSHI×COLLABO」が、2025年12月20日(金)に出店いたします。
KUROBOSHIチュロスとは
KUROBOSHIチュロスは那須生まれ、那須育ち。手作りにこだわったチュロスの専門店です。
国産米粉、阿波和三盆糖、糸島またいちの炊塩など、おいしさの秘密がぎゅっと詰まったKUROBOSHIチュロスは、素材を活かすため油は米油を使用しています。
グルテンフリーで体にも優しい米粉を使用したKUROBOSHIチュロス。
サクサク・モチモチの食感をお楽しみください。
大宮ではここでしか味わえない限定フレーバーや季節メニューも登場予定。
ぜひ大宮で新しいチュロス体験をお楽しみください！
メニュー
キャラメルシュガー 600円
素材の美味しさをそのままに生かした一番人気のチュロス。外はカリっと中はもっちりとした食感の中に、キャラメルの優しい甘さが広がる、他では味わえない特別なチュロスです。
ブラックチョコ 650円
濃厚なチョコレートの味わいがクセになり、一度食べたら病みつきになること間違いなし。
シナモンシュガー 600円
スリランカ原産のシナモンを使い甘味は弱く、上品で繊細な香りでマイルドな甘さに仕上げました！
一度食べたらやみつきになる事間違いなし！
ストロベリーペブルス 700円
チュロスとペブルスによるザクザク感は相性抜群。
フルーツテイストのさわやかな味わい。
アーモンドチョコレート 700円
ビターチョコレートをベースに皮付きアーモンドを贅沢にまぶしました。ナッツの歯ごたえと香ばしさがクセになる味わいです。贅沢なザクザク＆ぼりぼり食感をご堪能ください。
ココアホワイトチョコレート 700円
ホワイトチョコレートをベースに散りばめられたココアクランブルは、ザクザクした歯ごたえが抜群。カラーもKUROBOSHIカラーの黒。チュロスの中でも「ちょっぴり大人？」を気取りたいあなたのためのチュロスです。
オープンキャンペーン
12月20日(金)より、オープンを記念して100円割引券を配布！
この機会に是非KUROBOSHIチュロスをお楽しみください。
■店舗情報
店舗名：KUROBOSHI×COLLABO
開業日時：2025年12月20日(金)
営業時間：11:00～20:00
定休日：年中無休
店舗連絡先：080-3718-6540
住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン1F
公式サイト：https://kuroboshi-collabo.com/
公式インスタ：https://www.instagram.com/kuroboshicollabo/
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Kuroboshi641230/
■施設情報
施設名：大宮ラクーン
所在：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60
公式サイト：https://rakuun.net/pages/omiya
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/OomiyaRakuun